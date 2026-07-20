Almoço vai revelar dados do Vila Galé Reserva do Paiva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, de Portugal, que tem 52 hotéis em quatro países, recebe convidados para almoço, sexta-feira, no hotel da rede no Cabo de Santo Agostinho. Vai anunciar os detalhes da abertura do Vila Galé Reserva do Paiva, que vai funcionar no lugar do antigo Sheraton Reserva do Paiva. Evento tem a presença confirmada da governadora Raquel Lyra, do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, do prefeito do Cabo, Lula Cabral e de Luís Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário.

COMANDO MILITAR

Os 80 anos do Comando Militar do Nordeste serão assinalados com cerimônia militar quinta-feira, às 19h30, no quartel general do Curado. Evento que terá à frente o general Carlos Machado, atual comandante, terá a presença do Ministro José Múcio Monteiro, do comandante do Exército, general Tomaz Ribeiro Paiva, de vários ex-comandantes e governadores da região, a começar de Raquel Lyra. Evento terá concerto das orquestras da unidade militar e da Orquestra Criança Cidadã.

A FINAL

A TV Jornal/SBT termina sua excelente cobertura da Copa do Mundo, com números recordes de audiência, transmitindo hoje, a partir das 14h a grande final entre Argentina e Espanha, com narração de Galvão Bueno. Além da partida, mostrando os dois grandes shows, na abertura e no intervalo. O juiz será o esloveno Slavko Vincic, de 46 anos, que apitou a partida do Brasil contra o Marrocos.

BRASILEIRA

A famosa grife de tênis Skechers, com lojas no mundo inteiro, pertence à 3G Capital, fundo dos brasileiros Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Leman e Marcelo Telles.

VELEJADORES

Quinta-feira, a subsede do Cabanga, em Maria Farinha, recebe o 50º Campeonato Regional Nordeste de Ilca. A competição reunirá velejadores de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

CURIOSIDADE

Ontem, o cartunista argentino Quino, criador da icônica Mafalda, completaria mais um ano de vida. Nascido em 1932, conquistou reconhecimento mundial ao dar vida à personagem que, com humor e senso crítico, abordava temas como política, educação, desigualdade e direitos humanos.

EM DESTAQUE

Fernanda Pessoa vai participar do programa do ''Pequenas empresas, Grandes Negócios'', na Globo, falando da sua trajetória.

VOO LONGO

A "El-Al", empresa aérea de Israel, anunciou a criação de um voo direto entre Tel Aviv e Buenos Aires, a partir de novembro. Será um dos mais longos da aviação mundial, durando 16h30.

RETORNO

Junno Andrade, marido de Xuxa, retorna aos palcos, contracenando com Bianca Rinaldi na comédia "Casa, Comida e Alma Lavada", que deve vir fazer apresentações no Recife.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: "Muitas vezes faz raiva ser correto, dá raiva de ser correto." (João Carlos Paes Mendonça)

• RENATA e Domingos Moreira Filho formam um casal de muito destaque no nosso mundo social e empresarial.

• NESTE domingo acontece a Corrida do Sport. Os rubro-negros terão largada na Ilha do Retiro, para percursos de 5km e 10km.

• HOJE é o Dia nacional do Futebol.

• O MUNDO da moda entra em fase de expectativa com os anúncios gradativos das modelos confirmadas para a edição 2026 do famoso desfile da Victoria Secrets.

ANIVERSARIANTES

Alexandre Lemos, Carlos Augusto Costa, Chusa Ferreira da Silva Júnior, Diógenes Andrade Filho, Emerson Gomes, Isabela Dubeux, José Arraes de Alencar, Junancy Galvão, Leonor Ferreira, Luciano Teixeira, Luiza Nogueira, Maria do Rosário Valois, Mário Roberto Cezar Jácome, Milena Sotero, Paulo Dalla Nora Macedo, Telma Brennand e Zélia Suassuna.



