Trabalho de advogada é usado para lei na Alepe
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Gabriela Brennand Simões, filha do desembargador Erik e da sra. Laura Simões, no Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Direito da Unicap abordou o abuso e a exploração de cadelas reprodutoras. Sua orientadora queria mudar o tema por não haver legislação, doutrina ou jurisprudência, mas ela insistiu e defendeu sua tese, que foi usada no projeto de lei do deputado Romero Albuquerque, aprovado pela Assembleia Legislativa em defesa das cadelas matrizes de canis. A lei disciplina a reprodução, criação e comercialização de animais, combatendo as práticas consideradas maus-tratos.
BODAS
Gabriel e Lúcia Bacelar celebram as Bodas de Diamante com missa na Capela Menino Jesus, acompanhada de jantar no Enrico Ristoranti. Participaram os filhos Durval e Luciana; Bruno e Paula; e Liana e Maurício, junto com os nove netos e seis bisnetos do casal.
NA FINAL
O presidente Donald Trump confirmou sua presença na final da Copa do Mundo, amanhã, em New Jersey.
NO SUPREMO
O Governo Federal, que teve uma derrota com a aprovação da pauta-bomba da PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, espera que a medida seja considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
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UNIFORMES
A Fifa definiu os uniformes das seleções para os dois jogos que encerram a Copa do Mundo de 2026. França e Inglaterra disputarão o terceiro lugar e Espanha e Argentina decidirão a Copa usando seus uniformes principais.
TERCEIRO LUGAR
A TV Jornal/SBT transmite hoje, às 18h, o jogo entre as seleções da França e Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo. Será no Hard Rock Stadium, em Miami, e a vencedora vai ganhar US$ 29 milhões (R$ 148 milhões). A derrotada sairá com US$ 27 milhões (R$ 138 milhões). O juiz será o venezuelano Jesús Valenzuela.
EXEMPLO
A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, seguindo o exemplo do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, anunciou que a prefeitura deixará de permitir publicidade de plataformas de apostas esportivas em espaços públicos municipais. A medida busca reduzir a exposição da população às campanhas de incentivo às bets e prevenir problemas relacionados ao vício em jogos.
QUEBRA-CABEÇA
A Lego anunciou um novo kit inspirado na obra O Beijo, de Gustav Klimt. Com cerca de 4 mil peças, o conjunto é o maior da linha Art e foi desenvolvido em parceria com o Museu Belvedere, em Viena, onde está exposta a pintura original.
PARA VINHOS
Conhecido mundialmente pelas estrelas concedidas a restaurantes e pelas chaves para hotéis, o Guia Michelin ampliou sua atuação e anunciou a criação das Uvas Michelin, nova categoria dedicada à avaliação de vinícolas. A primeira seleção contempla 94 produtores da Borgonha, na França.
A CAMISA
Num leilão da famosa "Sotheby's", em Nova York, a camisa que Pelé usou quando marcou dois gols na final da Copa do Mundo de 1958 foi arrematada por US$ 4,9 milhões (R$ 25 milhões). O ex-dono ganhou uma fortuna, pois a tinha comprado por 70 mil libras esterlinas (R$ 300 mil), num leilão em Londres.