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João Alberto | Notícia

Shows do encerramento da Copa do Mundo 2026

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Por João Alberto Publicado em 17/07/2026 às 0:00
Shakira no ensaio para o show de abertura da Copa do Mundo 2026 no Estádio Azteca
Shakira no ensaio para o show de abertura da Copa do Mundo 2026 no Estádio Azteca - Divulgação/Instagram

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A final da Copa do Mundo, domingo, entre Argentina e Espanha terá dois shows. Antes do jogo Argentina e Espanha terá show com a cantora italiana Laura Pausini, a cantora norte-americana Nicole Scherzinger e o cantor britânico Robbie Williams. Tom Cruise fará aparição especial e Jennifer Hudson cantará o hino nacional dos Estados Unidos. O intervalo da partida, que terá 30 minutos, contará com apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda BTS. E o cantor nigeriano Burna Boy, cujo hit “Dai Dai”, em parceria com Shakira, tornou-se o hino da Copa.

Arquivo Pessoal
O ministro Flávio Dino e Pedro Freitas, presidente da Amupe - Arquivo Pessoal

CEM DIAS

Victor Marques assinalou seus 100 dias como prefeito do Recife, numa intensa agenda de visitas a obras do conjunto habitacional Vila Aeronáutica I e II, em Brasília Teimosa, Linha do Tiro e Nova Descoberta.

PERDA

O jornalismo brasileiro perdeu ontem um de seus nomes mais conhecidos e corretos: Renato Machado morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, o jornalista marcou época à frente do Bom Dia Brasil. Era um amante de vinhos.

RECOMPENSA

A decisão da Copa do Mundo de 2026 já está definida e, além da disputa pelo título, Argentina e Espanha também comemoram a premiação milionária. As finalistas garantiram US$ 45,5 milhões cada pela vaga na grande final.

A MISSA

Como o arcebispo Dom Paulo Jackson está em viagem ao exterior, a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhora do Carmo, ontem, foi presidida por Dom Francisco de Assis Batista, bispo carmelita de Mossoró e presidente da regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois tivemos show com o padre Damião Silva, que já foi frade carmelita.

Arquivo Pessoal
Erica Penna recebe Andréa Arraes na celebração do seu aniversário - Arquivo Pessoal

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NAMORADA

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, namora há quatro anos com a brasileira Natalie Max, diretora de uma agência de marketing no Reino Unido.

MEDICINA

Com grande atuação como médica e administradora de hospitais, Isabela Coutinho está comemorando 32 anos de formada.

 

Arquivo Pessoal
Os deputados João Paulo Costa e Cayo Albino, no plenário da Alepe - Arquivo Pessoal

PRAIA

Na Orla de Boa Viagem, houve remoção de algumas árvores próximo ao calçadão. Os pedestres se surpreenderam com a situação e a Prefeitura do Recife divulgou nota que a remoção foi necessária para dar seguimento à requalificação da área e que terão novos plantios no local.

PERFUME

Reconhecida mundialmente como a capital do perfume, a cidade de Grasse, na França, sediou a primeira edição do Clube da Perfumaria, iniciativa criada por O Boticário para reunir especialistas e convidados em torno de debates sobre a história, a cultura e as tendências do universo das fragrâncias.

NA FINAL

A família real espanhola comemorou em clima de torcida a ida do país para a final. O rei Felipe VI, a rainha Letizia e as princesas Leonor e Sofia vibraram com gritos, abraços e muita animação, todos vestidos com a camisa da seleção da Espanha.

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