Shows do encerramento da Copa do Mundo 2026
Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A final da Copa do Mundo, domingo, entre Argentina e Espanha terá dois shows. Antes do jogo Argentina e Espanha terá show com a cantora italiana Laura Pausini, a cantora norte-americana Nicole Scherzinger e o cantor britânico Robbie Williams. Tom Cruise fará aparição especial e Jennifer Hudson cantará o hino nacional dos Estados Unidos. O intervalo da partida, que terá 30 minutos, contará com apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda BTS. E o cantor nigeriano Burna Boy, cujo hit “Dai Dai”, em parceria com Shakira, tornou-se o hino da Copa.
CEM DIAS
Victor Marques assinalou seus 100 dias como prefeito do Recife, numa intensa agenda de visitas a obras do conjunto habitacional Vila Aeronáutica I e II, em Brasília Teimosa, Linha do Tiro e Nova Descoberta.
PERDA
O jornalismo brasileiro perdeu ontem um de seus nomes mais conhecidos e corretos: Renato Machado morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, o jornalista marcou época à frente do Bom Dia Brasil. Era um amante de vinhos.
RECOMPENSA
A decisão da Copa do Mundo de 2026 já está definida e, além da disputa pelo título, Argentina e Espanha também comemoram a premiação milionária. As finalistas garantiram US$ 45,5 milhões cada pela vaga na grande final.
A MISSA
Como o arcebispo Dom Paulo Jackson está em viagem ao exterior, a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhora do Carmo, ontem, foi presidida por Dom Francisco de Assis Batista, bispo carmelita de Mossoró e presidente da regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois tivemos show com o padre Damião Silva, que já foi frade carmelita.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
NAMORADA
Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, namora há quatro anos com a brasileira Natalie Max, diretora de uma agência de marketing no Reino Unido.
MEDICINA
Com grande atuação como médica e administradora de hospitais, Isabela Coutinho está comemorando 32 anos de formada.
PRAIA
Na Orla de Boa Viagem, houve remoção de algumas árvores próximo ao calçadão. Os pedestres se surpreenderam com a situação e a Prefeitura do Recife divulgou nota que a remoção foi necessária para dar seguimento à requalificação da área e que terão novos plantios no local.
PERFUME
Reconhecida mundialmente como a capital do perfume, a cidade de Grasse, na França, sediou a primeira edição do Clube da Perfumaria, iniciativa criada por O Boticário para reunir especialistas e convidados em torno de debates sobre a história, a cultura e as tendências do universo das fragrâncias.
NA FINAL
A família real espanhola comemorou em clima de torcida a ida do país para a final. O rei Felipe VI, a rainha Letizia e as princesas Leonor e Sofia vibraram com gritos, abraços e muita animação, todos vestidos com a camisa da seleção da Espanha.