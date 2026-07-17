Shows do encerramento da Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A final da Copa do Mundo, domingo, entre Argentina e Espanha terá dois shows. Antes do jogo Argentina e Espanha terá show com a cantora italiana Laura Pausini, a cantora norte-americana Nicole Scherzinger e o cantor britânico Robbie Williams. Tom Cruise fará aparição especial e Jennifer Hudson cantará o hino nacional dos Estados Unidos. O intervalo da partida, que terá 30 minutos, contará com apresentações de Justin Bieber, Madonna, Shakira e a banda BTS. E o cantor nigeriano Burna Boy, cujo hit “Dai Dai”, em parceria com Shakira, tornou-se o hino da Copa.

O ministro Flávio Dino e Pedro Freitas, presidente da Amupe - Arquivo Pessoal

CEM DIAS

Victor Marques assinalou seus 100 dias como prefeito do Recife, numa intensa agenda de visitas a obras do conjunto habitacional Vila Aeronáutica I e II, em Brasília Teimosa, Linha do Tiro e Nova Descoberta.

PERDA

O jornalismo brasileiro perdeu ontem um de seus nomes mais conhecidos e corretos: Renato Machado morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, o jornalista marcou época à frente do Bom Dia Brasil. Era um amante de vinhos.

RECOMPENSA

A decisão da Copa do Mundo de 2026 já está definida e, além da disputa pelo título, Argentina e Espanha também comemoram a premiação milionária. As finalistas garantiram US$ 45,5 milhões cada pela vaga na grande final.

A MISSA

Como o arcebispo Dom Paulo Jackson está em viagem ao exterior, a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhora do Carmo, ontem, foi presidida por Dom Francisco de Assis Batista, bispo carmelita de Mossoró e presidente da regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois tivemos show com o padre Damião Silva, que já foi frade carmelita.

Erica Penna recebe Andréa Arraes na celebração do seu aniversário - Arquivo Pessoal

NAMORADA

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, namora há quatro anos com a brasileira Natalie Max, diretora de uma agência de marketing no Reino Unido.

MEDICINA

Com grande atuação como médica e administradora de hospitais, Isabela Coutinho está comemorando 32 anos de formada.

Os deputados João Paulo Costa e Cayo Albino, no plenário da Alepe - Arquivo Pessoal

PRAIA

Na Orla de Boa Viagem, houve remoção de algumas árvores próximo ao calçadão. Os pedestres se surpreenderam com a situação e a Prefeitura do Recife divulgou nota que a remoção foi necessária para dar seguimento à requalificação da área e que terão novos plantios no local.

PERFUME

Reconhecida mundialmente como a capital do perfume, a cidade de Grasse, na França, sediou a primeira edição do Clube da Perfumaria, iniciativa criada por O Boticário para reunir especialistas e convidados em torno de debates sobre a história, a cultura e as tendências do universo das fragrâncias.

NA FINAL

A família real espanhola comemorou em clima de torcida a ida do país para a final. O rei Felipe VI, a rainha Letizia e as princesas Leonor e Sofia vibraram com gritos, abraços e muita animação, todos vestidos com a camisa da seleção da Espanha.