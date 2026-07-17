Recife tem o segundo m² mais caro do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

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A capital pernambucana voltou a ocupar a segunda posição no ranking das capitais brasileiras com o maior preço médio de aluguel residencial em junho, segundo o Índice FipeZAP de Locação Residencial. De acordo com o levantamento, o valor médio do metro quadrado no Recife chegou a R$ 64,06, ficando atrás apenas de São Paulo, onde o preço médio é de R$ 64,98.

A deputada federal Maria Arraes, que decidiu disputar mandato de deputada estadual - Arquivo Pessoal

TARIFAÇO

As novas tarifas para produtos importados pelos Estados Unidos anunciadas pelo presidente Donald Trump, deixam de lado a carne, o suco de laranja, o café, a energia e componentes de aeronaves. Mas atinge fortemente produtos como açúcar, etanol, calçados, papel, máquinas agrícolas, vestuário, aço e calçados.

PÓS-DOUTORADO

O jornalista Ricardo Japiassu teve o seu projeto de Pós-Doutorado aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, onde passou a pesquisar os folhetins políticos da Corte, ambientados na segunda metade do século 19. E teve o artigo “A Poeta Deborah Brennand: Uma Breve Apresentação” publicado na mais recente revista Ciência e Trópico, da Fundação Joaquim Nabuco.

TELONA

A final da Copa do Mundo domingo será exibida no Cinemark RioMar, com imagens da CazéTV.

PADRE ARLINDO

O aniversário do padre Arlindo de Matos Junior será assinalado neste final de semana, com evento de solidariedade que oferece uma grande ação de atendimento médico e de serviços na Vila Padre Arlindo, que comemora três anos de funcionamento.

NOVA JERSEY

No meu artigo de hoje na página de opinião, destaco Nova Jersey, local da final de domingo entre Argentina e Espanha, que ganhou fama mundial em função dos muitos jogos que recebeu na competição.

Tanagra Tenório e o filho Gilmar Tenorio Filho - Arquivo Pessoal

FINALIZADO

O chef Thiago Das Chagas, que comanda o Reteteu e o São Pedro Restaurante, acaba de terminar os últimos detalhes do seu novo restaurante em Olinda, o Gracinha, na Rua de São Bento.

RECORDE

Beyoncé voltou a fazer história na música. Com o lançamento surpresa de "Morning Dew (Donk)", estreou na 26ª posição da Billboard Hot 100. O feito consolida a artista como a primeira a emplacar músicas na principal parada dos Estados Unidos por 29 anos consecutivos.

GRAVIDEZ

À espera do seu terceiro filho, Anne Hathaway compartilhou uma curiosidade inusitada. Ela e o marido, Adam Shulman, não sabiam se ia dar certo a gravidez e desde quando descobriram chamam o bebê de 'cestinha da vitória'.

Mirna Pontes e Maria Clara Dubeux, destaques no nosso mundo feminino - Fernando Machado/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O presidente Lula e o senador Davi Alcolumbre não têm o menor zelo pelos cargos que ocupam.” (Romoaldo de Sousa)

JOÃO Campos recebeu ontem o título de Cidadão de Camaragibe.

RAQUEL Lyra participou ontem da abertura do projeto “Pernambuco Meu País”, em Pesqueira.

A NOVA VERSÃO de "De Repente 30" acaba de ganhar Jessica Alba como atriz confirmada no elenco.

ANDRÉ Asfora e Cecília Lemos em temporada na Inglaterra.

PERNAMBUCO teve nove destaques no Top 100 do Prêmio Sebrae Startups.

ANIVERSARIANTES Anete Cunha, Carlos Calado, Frederico Amâncio, Ivan Júnior, Jonas Alvarenga, Lourdinha Monteiro, Luciana Nunes, Marcelo de Lucas Simon Filho, Maurício Galvão, Paulinho Tomé, Paulo Rubem Santiago, Ricardo de Biase, Roberto Magalhães, Ruy Salathiel e Wilson José Macedo Barreto.