Congresso Nacional não avalia 96 vetos de Lula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Congresso Nacional ainda precisa analisar 96 vetos do presidente Lula. Alguns aguardam deliberação há mais de três anos, entre eles os referentes à criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Entre os vetos está o que impediu o aumento da pena para o roubo qualificado com lesão corporal grave e o projeto que reconhecia os estágios como experiência profissional, argumentando que a medida comprometeria os critérios de seleção em concursos públicos.

Domingo é dia de gente bonita: Isabela Coutinho - Arquivo Pessoal

NA ACADEMIA

A Academia Pernambucana de Letras abre as atividades de julho, amanhã, com uma celebração dedicada aos Santos Juninos. A programação contará com conferência do padre Francisco Caetano.



HOTÉIS

O Brasil emplacou oito hotéis entre os mil melhores do mundo no ranking “La Liste Hotels”. O destaque nacional foi o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, seguido por endereços de luxo como Fasano, Emiliano, Copacabana Palace e Palácio Tangará.

Renata Cavalcanti e a filha Helena curtindo a Fenearte - Jailton Jr./JC Imagem

PEREGRINOS

Em agosto, o padre Damião Silva comandará uma peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, reunindo fiéis em uma experiência de fé e renovação espiritual. A programação inclui missas, momentos de oração e visitas aos principais espaços do maior centro de peregrinação católica do país.



NA ARENA

O Jogo Solidário, com Frei Gilson, no dia 26, na Arena Pernambuco, já ultrapassou a marca de 25 mil ingressos vendidos. Ele vai participar de um jogo com jogadores famosos. Existe a expectativa de que o arcebispo Dom Paulo Jackson também participe do jogo. Ele costuma jogar futebol com seminaristas e, pelo que eu soube, joga muito bem.



AVIAÇÃO

A American Airlines tornou-se acionista de referência da Azul Linhas Aéreas, investindo US$ 100 milhões durante a reestruturação financeira da empresa brasileira. A aliança está atualmente sob análise e questionamentos no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) por concorrentes como a Gol.



JUROS

O Brasil é o país com maior juro real. No ranking mundial, ultrapassou a Rússia, a Turquia e o México, que ocupavam os primeiros lugares.



MUSEUS

Os clubes brasileiros não conseguem faturar com visitas ao seu estádio. Para citar um exemplo, o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, que tem anexo um museu, recebe cinco mil visitantes por dia, com ingresso a R$ 318. Já estive lá, é uma visita fantástica.



CANDIDATO

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, que comandou inclusive o Sport, queria ser candidato a senador pelo Tocantins, onde mora e tem negócios, em 2022, pelo PSB, mas teve a candidatura vetada. Agora, conseguiu o apoio do Podemos para disputar o Senado.

M O V I M E N T O



BOM DOMINGO: “Solidariedade com as pessoas é muito importante.” (João Carlos Paes Mendonça)



ANIVERSARIANTES: Alessandra Carneiro Monteiro Arantes, Antônio Jayme da Fonte, Iuri Maia Leite, Jerônimo da Cunha Lima, José Carlos Medeiros, José Mendonça Filho, Maria do Carmo Abreu e Lima, Nilma Ramos, Pedro Pinheiro, Ricardo Uchoa Cavalcanti, Roberto Lins de Oliveira Filho, Romero Glasner, Simone Lima, Tarcísio Meira Lins, Tereza Duere e Verônica Farache.



COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.



A JORNALISTA Marlise Nadler ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.



AINDA não tem data marcada para a vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro ao Recife.



O VOO semanal da Cabo Verde Airlines entre o Recife e a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, começa no dia 31 de outubro.



O RECIFE Convention Bureau promove o “road show” “Recife é Tudo Isso” a Brasília e Belo Horizonte, nesta semana.