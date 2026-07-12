Congresso Nacional não avalia 96 vetos de Lula
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O Congresso Nacional ainda precisa analisar 96 vetos do presidente Lula. Alguns aguardam deliberação há mais de três anos, entre eles os referentes à criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Entre os vetos está o que impediu o aumento da pena para o roubo qualificado com lesão corporal grave e o projeto que reconhecia os estágios como experiência profissional, argumentando que a medida comprometeria os critérios de seleção em concursos públicos.
NA ACADEMIA
A Academia Pernambucana de Letras abre as atividades de julho, amanhã, com uma celebração dedicada aos Santos Juninos. A programação contará com conferência do padre Francisco Caetano.
HOTÉIS
O Brasil emplacou oito hotéis entre os mil melhores do mundo no ranking “La Liste Hotels”. O destaque nacional foi o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, seguido por endereços de luxo como Fasano, Emiliano, Copacabana Palace e Palácio Tangará.
PEREGRINOS
Em agosto, o padre Damião Silva comandará uma peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, reunindo fiéis em uma experiência de fé e renovação espiritual. A programação inclui missas, momentos de oração e visitas aos principais espaços do maior centro de peregrinação católica do país.
NA ARENA
O Jogo Solidário, com Frei Gilson, no dia 26, na Arena Pernambuco, já ultrapassou a marca de 25 mil ingressos vendidos. Ele vai participar de um jogo com jogadores famosos. Existe a expectativa de que o arcebispo Dom Paulo Jackson também participe do jogo. Ele costuma jogar futebol com seminaristas e, pelo que eu soube, joga muito bem.
AVIAÇÃO
A American Airlines tornou-se acionista de referência da Azul Linhas Aéreas, investindo US$ 100 milhões durante a reestruturação financeira da empresa brasileira. A aliança está atualmente sob análise e questionamentos no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) por concorrentes como a Gol.
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JUROS
O Brasil é o país com maior juro real. No ranking mundial, ultrapassou a Rússia, a Turquia e o México, que ocupavam os primeiros lugares.
MUSEUS
Os clubes brasileiros não conseguem faturar com visitas ao seu estádio. Para citar um exemplo, o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, que tem anexo um museu, recebe cinco mil visitantes por dia, com ingresso a R$ 318. Já estive lá, é uma visita fantástica.
CANDIDATO
O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo, que comandou inclusive o Sport, queria ser candidato a senador pelo Tocantins, onde mora e tem negócios, em 2022, pelo PSB, mas teve a candidatura vetada. Agora, conseguiu o apoio do Podemos para disputar o Senado.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Solidariedade com as pessoas é muito importante.” (João Carlos Paes Mendonça)
ANIVERSARIANTES: Alessandra Carneiro Monteiro Arantes, Antônio Jayme da Fonte, Iuri Maia Leite, Jerônimo da Cunha Lima, José Carlos Medeiros, José Mendonça Filho, Maria do Carmo Abreu e Lima, Nilma Ramos, Pedro Pinheiro, Ricardo Uchoa Cavalcanti, Roberto Lins de Oliveira Filho, Romero Glasner, Simone Lima, Tarcísio Meira Lins, Tereza Duere e Verônica Farache.
COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.
A JORNALISTA Marlise Nadler ganha muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.
AINDA não tem data marcada para a vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro ao Recife.
O VOO semanal da Cabo Verde Airlines entre o Recife e a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, começa no dia 31 de outubro.
O RECIFE Convention Bureau promove o “road show” “Recife é Tudo Isso” a Brasília e Belo Horizonte, nesta semana.