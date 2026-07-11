Pausa para hidratação gera muitas polêmicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A chamada Pausa para hidratação, de três minutos nos dois tempos dos jogos, vem provocando muitos debates. A favor, especialmente das emissoras de televisão, que ganham espaço nobre para publicidade, e contra a Fifa, que determinou a medida em todos os jogos da Copa do Mundo, revelou que ela será obrigatória em todas as competições da entidade. Principal justificativa é que prejudica equipes que ganham o intervalo. A CBF, sempre confusa, ainda não decidiu se vai ou não adotar a medida, atualmente é válida apenas nos jogos realizados com temperaturas altas.

Priscila Krause e o presidente do Gabinete Português de Leitura, Alexandre Reis de Melo - Fernando Machado/Divulgação

ESQUECIDO

Flávio Bolsonaro tem circulado com uma camisa com a frase “O Pix é de Bolsonaro, o Master é de Lula”. Esqueceu que tem um envolvimento direto com Daniel Vorcaro, presidente do Master, incluindo o pedido de uma fortuna para financiar um filme sobre o pai.

PICANHA

Na campanha passada, o presidente Lula garantiu que no seu governo o pobre voltaria a comer picanha. O que atualmente é impossível especialmente para quem ganha salário mínimo. Um quilo da carne custa entre R$ 90 e R$ 130. E pode chegar a R$ 250 o tipo premium.

MAIS UM

Outro técnico caiu depois da Copa do Mundo. A Croácia demitiu seu treinador Zlatko Dalic, no cargo desde 2018.

A juíza Ana Cláudia Brandão e o professor Rui Nunes, durante encontro no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília - Arquivo Pessoal

PONTO FINAL

A CBN Recife acabou com sua equipe de esportes. Vai se concentrar no noticiário nacional da rede.

EVENTO

Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks foram presenças prestigiadas na inauguração da House of Victoria Beckham, novo espaço da grife em Miami. Posaram ao lado dos anfitriões Victoria e David Beckham durante o evento, que reuniu nomes do universo da moda, dos negócios e do esporte.

FORRÓ

O padre Cosmo Nascimento comanda terça-feira, no “Bode do Nô” de Boa Viagem, a festa “Revivendo o São João”.

RELAX

Após a eliminação do Brasil, o técnico Carlo Ancelotti escolheu West Vancouver, no Canadá, para um período de descanso ao lado da família. A cidade abriga uma residência do treinador italiano, onde ele se casou com Mariann Barrena.

Camila Bandeira, diretora executiva da Fenearte - Julliana Brito/JC

M O V I M E N T O

BOM DIA: "De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar." (Fernando Sabino)

O PADRE Damião Silva promove hoje, no Recife Expo Center, retiro batizado como “Metanola-Virada de Chaves”, com todos os ingressos reservados.

O QUINTETO Violado inicia hoje turnê por cinco cidades de Portugal.

LEONARDO Almeida celebra aprovação do filho João Pedro no vestibular de medicina, seguindo os seus passos.

CLEITON Armelim, diretor nacional da CVC, esteve no Recife, mantendo contatos com lideranças do turismo

ANIVERSÁRIOS: Camila Paes Mendonça Vecchione, Celeste Farinha, Cintya Lopes, Fátima Oliveira, Fernandha Batista, Francisco José Trindade (Chicão), Ivson Lacerda, Juliano Motta, Lúcia Meira Lins, Luciano Carvalho Júnior, Luiz Antônio Pontual, Maria Aparecida Roesler, Núbio Gadelha Neto, Rafaela Suassuna, Rochelli Dantas e Yara Dubeux.