Pausa para hidratação gera muitas polêmicas
Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A chamada Pausa para hidratação, de três minutos nos dois tempos dos jogos, vem provocando muitos debates. A favor, especialmente das emissoras de televisão, que ganham espaço nobre para publicidade, e contra a Fifa, que determinou a medida em todos os jogos da Copa do Mundo, revelou que ela será obrigatória em todas as competições da entidade. Principal justificativa é que prejudica equipes que ganham o intervalo. A CBF, sempre confusa, ainda não decidiu se vai ou não adotar a medida, atualmente é válida apenas nos jogos realizados com temperaturas altas.
ESQUECIDO
Flávio Bolsonaro tem circulado com uma camisa com a frase “O Pix é de Bolsonaro, o Master é de Lula”. Esqueceu que tem um envolvimento direto com Daniel Vorcaro, presidente do Master, incluindo o pedido de uma fortuna para financiar um filme sobre o pai.
PICANHA
Na campanha passada, o presidente Lula garantiu que no seu governo o pobre voltaria a comer picanha. O que atualmente é impossível especialmente para quem ganha salário mínimo. Um quilo da carne custa entre R$ 90 e R$ 130. E pode chegar a R$ 250 o tipo premium.
MAIS UM
Outro técnico caiu depois da Copa do Mundo. A Croácia demitiu seu treinador Zlatko Dalic, no cargo desde 2018.
PONTO FINAL
A CBN Recife acabou com sua equipe de esportes. Vai se concentrar no noticiário nacional da rede.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
EVENTO
Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks foram presenças prestigiadas na inauguração da House of Victoria Beckham, novo espaço da grife em Miami. Posaram ao lado dos anfitriões Victoria e David Beckham durante o evento, que reuniu nomes do universo da moda, dos negócios e do esporte.
FORRÓ
O padre Cosmo Nascimento comanda terça-feira, no “Bode do Nô” de Boa Viagem, a festa “Revivendo o São João”.
RELAX
Após a eliminação do Brasil, o técnico Carlo Ancelotti escolheu West Vancouver, no Canadá, para um período de descanso ao lado da família. A cidade abriga uma residência do treinador italiano, onde ele se casou com Mariann Barrena.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar." (Fernando Sabino)
O PADRE Damião Silva promove hoje, no Recife Expo Center, retiro batizado como “Metanola-Virada de Chaves”, com todos os ingressos reservados.
O QUINTETO Violado inicia hoje turnê por cinco cidades de Portugal.
LEONARDO Almeida celebra aprovação do filho João Pedro no vestibular de medicina, seguindo os seus passos.
CLEITON Armelim, diretor nacional da CVC, esteve no Recife, mantendo contatos com lideranças do turismo
ANIVERSÁRIOS: Camila Paes Mendonça Vecchione, Celeste Farinha, Cintya Lopes, Fátima Oliveira, Fernandha Batista, Francisco José Trindade (Chicão), Ivson Lacerda, Juliano Motta, Lúcia Meira Lins, Luciano Carvalho Júnior, Luiz Antônio Pontual, Maria Aparecida Roesler, Núbio Gadelha Neto, Rafaela Suassuna, Rochelli Dantas e Yara Dubeux.