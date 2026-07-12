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João Alberto | Notícia

Estacionamento duplo prejudica a mobilidade

Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 3:00
Mudanças no trânsito do centro - Cais de Santa Rita José Mariano Praça da República Rua do Imperador
Mudanças no trânsito do centro - Cais de Santa Rita José Mariano Praça da República Rua do Imperador - Guga Matos/JC Imagem

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Um especialista em mobilidade revela que um dos problemas do enorme e quase permanente engarrafamento no Cais de Santa Rita, no sentido Centro–Zona Sul, é a permissão do estacionamento nos dois lados da via. Inclusive por muitos caminhões, deixando apenas duas faixas para os veículos. Trânsito no local grandemente incrementado depois da reabertura da Ponte Giratória. Mudança não é uma decisão fácil para a Prefeitura, que deve ser corajosa diante de muitos interesses envolvidos. Uma opção seria usar o horário antes das 6h para a atuação dos caminhões, com segurança garantida pela Guarda Municipal.


APOSENTADORIA

Pernambuco vai perder os dois ministros que tem no Superior Tribunal de Justiça, por completarem 75 anos. Og Marques Fernandes se aposenta no dia 26 de novembro, e Francisco Falcão Neto, no dia 30 de maio do próximo ano.


SPA

O Atlante Plaza inaugurou o Spa by Ayo, com moderníssimas instalações, que visam ao conforto, ao relaxamento e ao bem-estar. Tem a assinatura do Ayo Spa, que faz sucesso com uma unidade no Empresarial João Roma, em Boa Viagem.

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CIDADANIA

O empresário Luiz Dória vai receber o título de Cidadão de Pernambuco, por proposta do deputado Rodrigo Farias. Natural de Salvador, mora há muitos anos no Recife, onde fundou o Grupo D&M, responsável pela instalação de vários restaurantes de sucesso, como “Maotai”, “Lotti” e “Miss Kh”.

 


FESTA DUPLA

O querido padre Fábio Potiguar comemora hoje seu aniversário de nascimento e de ordenação presbiteral. Será em dose dupla, com missas de ação de graças, às 10h, na Igreja da CNBB, e às 17h, na Matriz das Graças.

 


ENTREVISTA

O procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier, é o entrevistado da coluna de amanhã.

 


AS CANETAS

O Fantástico de hoje mostra como o mercado ilegal de produtos vendidos como canetas emagrecedoras movimenta um negócio milionário no Brasil e coloca a saúde dos consumidores em risco.


LIÇÃO

A Ford recontratou 350 especialistas após concluir que a inteligência artificial, sozinha, não entregava a qualidade esperada, uma verdadeira lição no mundo dos negócios.

 
AERONÁUTICA

O brigadeiro Marcello Lobão Schiavo convida para a cerimônia do 153º aniversário do nascimento de Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira, no dia 20, no II Comando Aéreo Regional.


FUTEBOL

Após ter seu nome cotado para comandar a Seleção Brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, ex-Flamengo, foi confirmado como novo técnico de Portugal. O treinador assume a seleção portuguesa após a saída de Roberto Martínez e terá contrato até a Copa do Mundo de 2030, iniciando um novo ciclo de olho na Eurocopa de 2028.

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