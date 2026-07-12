Estacionamento duplo prejudica a mobilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um especialista em mobilidade revela que um dos problemas do enorme e quase permanente engarrafamento no Cais de Santa Rita, no sentido Centro–Zona Sul, é a permissão do estacionamento nos dois lados da via. Inclusive por muitos caminhões, deixando apenas duas faixas para os veículos. Trânsito no local grandemente incrementado depois da reabertura da Ponte Giratória. Mudança não é uma decisão fácil para a Prefeitura, que deve ser corajosa diante de muitos interesses envolvidos. Uma opção seria usar o horário antes das 6h para a atuação dos caminhões, com segurança garantida pela Guarda Municipal.



APOSENTADORIA

Pernambuco vai perder os dois ministros que tem no Superior Tribunal de Justiça, por completarem 75 anos. Og Marques Fernandes se aposenta no dia 26 de novembro, e Francisco Falcão Neto, no dia 30 de maio do próximo ano.



SPA

O Atlante Plaza inaugurou o Spa by Ayo, com moderníssimas instalações, que visam ao conforto, ao relaxamento e ao bem-estar. Tem a assinatura do Ayo Spa, que faz sucesso com uma unidade no Empresarial João Roma, em Boa Viagem.



CIDADANIA

O empresário Luiz Dória vai receber o título de Cidadão de Pernambuco, por proposta do deputado Rodrigo Farias. Natural de Salvador, mora há muitos anos no Recife, onde fundou o Grupo D&M, responsável pela instalação de vários restaurantes de sucesso, como “Maotai”, “Lotti” e “Miss Kh”.



FESTA DUPLA

O querido padre Fábio Potiguar comemora hoje seu aniversário de nascimento e de ordenação presbiteral. Será em dose dupla, com missas de ação de graças, às 10h, na Igreja da CNBB, e às 17h, na Matriz das Graças.



ENTREVISTA

O procurador-geral de Justiça, José Paulo Xavier, é o entrevistado da coluna de amanhã.



AS CANETAS

O Fantástico de hoje mostra como o mercado ilegal de produtos vendidos como canetas emagrecedoras movimenta um negócio milionário no Brasil e coloca a saúde dos consumidores em risco.



LIÇÃO

A Ford recontratou 350 especialistas após concluir que a inteligência artificial, sozinha, não entregava a qualidade esperada, uma verdadeira lição no mundo dos negócios.



AERONÁUTICA

O brigadeiro Marcello Lobão Schiavo convida para a cerimônia do 153º aniversário do nascimento de Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira, no dia 20, no II Comando Aéreo Regional.



FUTEBOL

Após ter seu nome cotado para comandar a Seleção Brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, ex-Flamengo, foi confirmado como novo técnico de Portugal. O treinador assume a seleção portuguesa após a saída de Roberto Martínez e terá contrato até a Copa do Mundo de 2030, iniciando um novo ciclo de olho na Eurocopa de 2028.