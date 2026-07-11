Brasil é segundo país no consumo de pizzas
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No Brasil funcionam 40 mil pizzarias, mercado apenas menor que o dos Estados Unidos, sendo que aproximadamente duas mil foram abertas neste ano. Pernambuco está em nono lugar neste ranking, com 1,2 mil unidades. Nosso país produz cerca de 2,78 milhões de pizzas por dia, o equivalente a quase 116 mil unidades por hora. No delivery, somente no primeiro semestre de 2026, o IFood, registrou 50 milhões de pedidos de pizza. Antes a escolha costumava ficar restrita a um único sabor, hoje a personalização ganhou espaço. Cerca de 80% das pizzas vendidas são meio a meio ou customizadas. Os cinco tipos mais pedidos são, pela ordem, Calabresa, Frango com Catupiry, Marguerita, Mussarela e Portuguesa.
SEMELHANÇA
Chamou a atenção na coluna de ontem a foto do prefeito Victor Marques com o irmão Guilherme extremamente parecidos. Os dois, inclusive, usam óculos iguais.
DESISTÊNCIAS
Aécio Neves e Joaquim Barbosa desistiram das suas candidaturas a presidente e Ibaneis Rocha a senador pelo Distrito Federal. Os três tinham zero chances de vitória.
CABIDELA
Gravatá é destaque na gastronomia, com vários restaurantes de excelência. Um deles é o Família da Cabidela, comandado pelo chef Eudes Cardoso. Começou num espaço pequeno, na entrada da cidade e se transferiu para o centro, fazendo muito sucesso, especialmente pela sua galinha de cabidela. Inaugurou seu novo endereço, numa casa ampla, também no centro, que vai abrir também para café da manhã e jantar.
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NA TV JORNAL
Em função da transmissão do jogo Noruega e Inglaterra pela TV Jornal/SBT o programa “João Alberto na Jornal” excepcionalmente será exibido hoje, às 9h ,tendo como entrevistado o empresário Rui Silva, do restaurante Ruizito, no RioMar.
EM PORTUGAL
Aproveitando a desclassificação do Brasil e Portugal. O Flamengo enfrenta o Benfica, hoje, no Estádio do Algarve, em Portugal, às 15h30, com transmissão da Band.
LUXO
A Hermès anunciou ontem que vai apresentar pela primeira vez uma coleção de alta-costura. E já tem data para acontecer: será em janeiro de 2027, nos desfiles de Paris.
FUTEBOL
Raimundo Dantas, revela que durante o período que o Brasil esteve na Copa do Mundo, o Entre Amigos de Boa Viagem, tinha 100% da sua capacidade tomada pelos torcedores. Após o Brasil sair, o movimento com foco nos jogos diminuiu, mas ainda reúne amantes do futebol como deve acontecer hoje para acompanhar o jogo da Copa do Mundo.
DESTAQUE
A professora de Ciências Econômicas da Unicap, Ana Claudia Laprovitera, está na London School of Economics em Londres desenvolvendo pesquisa sobre os desafios estruturais da América Latina.
SOLIDÁRIO
Além das obras dos artistas pernambucanos, a Fenearte também abre espaço para o artesanato solidário. Entre os expositores está o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, que comercializa peças produzidas por voluntários, com toda a renda revertida para o acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento.