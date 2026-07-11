Brasil é segundo país no consumo de pizzas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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No Brasil funcionam 40 mil pizzarias, mercado apenas menor que o dos Estados Unidos, sendo que aproximadamente duas mil foram abertas neste ano. Pernambuco está em nono lugar neste ranking, com 1,2 mil unidades. Nosso país produz cerca de 2,78 milhões de pizzas por dia, o equivalente a quase 116 mil unidades por hora. No delivery, somente no primeiro semestre de 2026, o IFood, registrou 50 milhões de pedidos de pizza. Antes a escolha costumava ficar restrita a um único sabor, hoje a personalização ganhou espaço. Cerca de 80% das pizzas vendidas são meio a meio ou customizadas. Os cinco tipos mais pedidos são, pela ordem, Calabresa, Frango com Catupiry, Marguerita, Mussarela e Portuguesa.

Eslovênia Marques, Heráclito Diniz e Fernanda Figueiras em evento fashion - Arquivo Pessoal

SEMELHANÇA

Chamou a atenção na coluna de ontem a foto do prefeito Victor Marques com o irmão Guilherme extremamente parecidos. Os dois, inclusive, usam óculos iguais.

DESISTÊNCIAS

Aécio Neves e Joaquim Barbosa desistiram das suas candidaturas a presidente e Ibaneis Rocha a senador pelo Distrito Federal. Os três tinham zero chances de vitória.

CABIDELA

Gravatá é destaque na gastronomia, com vários restaurantes de excelência. Um deles é o Família da Cabidela, comandado pelo chef Eudes Cardoso. Começou num espaço pequeno, na entrada da cidade e se transferiu para o centro, fazendo muito sucesso, especialmente pela sua galinha de cabidela. Inaugurou seu novo endereço, numa casa ampla, também no centro, que vai abrir também para café da manhã e jantar.

Karla Dantas e Karla Adibe, durante evento em São Paulo - Arquivo Pessoal

NA TV JORNAL

Em função da transmissão do jogo Noruega e Inglaterra pela TV Jornal/SBT o programa “João Alberto na Jornal” excepcionalmente será exibido hoje, às 9h ,tendo como entrevistado o empresário Rui Silva, do restaurante Ruizito, no RioMar.

EM PORTUGAL

Aproveitando a desclassificação do Brasil e Portugal. O Flamengo enfrenta o Benfica, hoje, no Estádio do Algarve, em Portugal, às 15h30, com transmissão da Band.

Carla Pereira, Eduardo Loyo e Ana Paula Jardim, na Fenearte - Arquivo Pessoal

LUXO

A Hermès anunciou ontem que vai apresentar pela primeira vez uma coleção de alta-costura. E já tem data para acontecer: será em janeiro de 2027, nos desfiles de Paris.

FUTEBOL

Raimundo Dantas, revela que durante o período que o Brasil esteve na Copa do Mundo, o Entre Amigos de Boa Viagem, tinha 100% da sua capacidade tomada pelos torcedores. Após o Brasil sair, o movimento com foco nos jogos diminuiu, mas ainda reúne amantes do futebol como deve acontecer hoje para acompanhar o jogo da Copa do Mundo.

DESTAQUE

A professora de Ciências Econômicas da Unicap, Ana Claudia Laprovitera, está na London School of Economics em Londres desenvolvendo pesquisa sobre os desafios estruturais da América Latina.

SOLIDÁRIO

Além das obras dos artistas pernambucanos, a Fenearte também abre espaço para o artesanato solidário. Entre os expositores está o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, que comercializa peças produzidas por voluntários, com toda a renda revertida para o acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento.