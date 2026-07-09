Fenearte 2026 estreia com casa cheia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A 26ª edição da Fenearte começou em grande estilo, reunindo autoridades, artesãos e um público que movimentou os acessos ao Centro de Convenções desde os primeiros minutos de funcionamento. No início da tarde, a movimentação na entrada era simplesmente indescritível, se o ritmo se mantiver ao longo dos próximos dias, a feira tem tudo para bater recordes de público. A abertura contou com a presença da governadora Raquel Lyra, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause, secretários de Estado e diversas lideranças políticas. Durante a visita, Raquel aproveitou para garantir uma mochila em couro no Espaço Janete Costa. Entre os estandes mais prestigiados esteve o de Irineu do Mestre, um dos grandes homenageados desta edição, que recebeu pessoalmente os visitantes com a simpatia e a atenção que marcam sua trajetória.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, em visita ao Espaço Janete Costa, na abertura da 26ª edição da Fenearte - Jailton Jr/JC IMAGEM

PRESENÇAS

Renata Borba, Daniel Coelho, Miguel Coelho, Antonio Moraes, Kaio Maniçoba, Eduardo Loyo, André Teixeira Filho, Carla Pereira, Alessandro Carvalho, Túlio Gadelha, Chiquinho, entre outros políticos marcaram presença na Fenearte.

Renata Borba, presidente da Fundarpe e Lúcio Omena, diretor de conteúdo da Fenearte - Jailton Jr/JC IMAGEM

MAGISTRADA

O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, preside hoje, às 11h, a posse de Sônia Stamford Magalhães Melo como desembargadora eleitoral substituta.

O desembargador Paulo Augusto Freitas de Oliveira, que comemorou idade nova ontem, com a esposa Tayna Calado - Arquivo Pessoal

TEL AVIV-RECIFE

O pintor Efraim Rushansky, radicado em Israel desde 1969, vem ao Recife para abrir a exposição “Luzes de Tel Aviv, Cores do Recife”, hoje, na Galeria Terra Brasilis, com curadoria de Jacques Ribemboim. Suas obras dialogam entre as lembranças da infância no bairro da Madalena e as paisagens da cidade israelense de Tel Aviv.

CAMISAS

Das seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo, três usam uniformes da “Adidas”: Argentina, Bélgica e Espanha; duas da “Nike”, França e Inglaterra; e duas da “Puma”, Marrocos e Suíça. Outro detalhe: durante a competição, cinco camisas da “Puma” já foram rasgadas durante os jogos.

PERDA

O Sport perdeu um dos maiores presidentes da sua história, Wanderson Lacerda. Foi uma figura especial, que tive a felicidade de ter como amigo.

MODA

Tininha da Fonte está na reta final para o lançamento da coleção de verão da Movimento, batizada de Travessia. "É uma coleção que fala sobre coragem, transformação e leveza."

PODER

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece como a mulher mais poderosa do Brasil na percepção de parte dos brasileiros, segundo a pesquisa Meio/Ideia.

BIENAL

Pela primeira vez, um recorte da Bienal de São Paulo desembarca no Recife. Em agosto, a Oficina Francisco Brennand receberá uma itinerância da 36ª edição da mostra, a mais importante da América Latina.

GASTRONOMIA

O chef Duca Lapenda lança o Club Trentadue, Circolo Privato, um círculo privado para apenas 32 convidados. O projeto reúne clientes assíduos do Pomodoro em experiências exclusivas, com menus autorais, encontros reservados e o chef como anfitrião de uma proposta inspirada na tradição italiana de celebrar a boa mesa.