Os 12 melhores colégios de Pernambuco no Enem
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O Ministério da Educação divulgou a lista dos colégios cujos alunos tiveram as melhores notas no Enem. Em Pernambuco, os primeiros lugares foram ocupados pelas duas unidades do Colégio Cognitivo. Depois, pela ordem, Colégio Núcleo, Colégio Equipe, Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife, Colégio de Aplicação da UFPE, Colégio GGE, Colégio Saber Viver, Colégio Eximius, Colégio das Damas, Colégio Fazer Crescer e Colégio Madre de Deus.
CHARGE
Teve enorme repercussão a charge que Thiago Lucas fez para a coluna de ontem, mostrando Carlo Ancelotti, Neymar e Bruno Guimarães. Um trabalho de craque nota mil.
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NEYMAR
Comentário de João Gomes sobre Neymar: "Neste domingo é o dia em que a criança João Gomes está mais triste. Sou santista, torço pelo Neymar, pela nossa seleção. Foi o último dia em que vi a pessoa de quem mais gostei perder e, num dia como esse, não se culpa ninguém."
LANÇAMENTO
Giba Carvalheira lança hoje seu novo romance, “Psicotron”, no “Modigliani Bistrô”, no Poço da Panela. Em seu 12º livro, transforma o Recife em protagonista de suspense, violência e crítica social. A história parte da prisão de um jovem da elite acusado de tráfico de drogas e percorre as contradições da capital pernambucana.
CHUTÔMETRO
Autoridades revelam que Pernambuco recebeu exatos 1.796.283 turistas e excursionistas durante o período junino. Esqueceram de informar como chegaram a este número incrivelmente exato.
NOIVA
Cindy Noel, que está acompanhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, escolheu o vestido que vai usar no seu casamento com Vamário Wanderley. Será criado pela famosa estilista Mills Nova.
TELEVISÃO
50 anos após sua estreia na televisão, Amaury Jr. amplia a carreira, agora em solo americano. Será um dos nomes da TV Connect USA, emissora voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos. A estreia deve acontecer após a Copa do Mundo.
INVICTOS
A classificação às quartas de final da Copa do Mundo também consolidou um feito histórico para a Espanha: com a vitória sobre Portugal, a seleção chegou a 35 partidas de invencibilidade, igualando a própria marca alcançada entre 2007 e 2009.
CINEMA
A produção de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, deu entrada no processo para estrear nos cinemas brasileiros. A distribuidora Europa Filmes protocolou o pedido de registro na Ancine. Antes de chegar às telas, o longa precisa cumprir as demais exigências legais, como obter o Certificado de Registro de Título e a classificação indicativa.
NOVO CEP
Um dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo, a churrascaria Rodeio, depois de 70 anos, deixou seu endereço e reabre hoje num espaço na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a exatos 50 passos de distância.