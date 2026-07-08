Os 12 melhores colégios de Pernambuco no Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Ministério da Educação divulgou a lista dos colégios cujos alunos tiveram as melhores notas no Enem. Em Pernambuco, os primeiros lugares foram ocupados pelas duas unidades do Colégio Cognitivo. Depois, pela ordem, Colégio Núcleo, Colégio Equipe, Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife, Colégio de Aplicação da UFPE, Colégio GGE, Colégio Saber Viver, Colégio Eximius, Colégio das Damas, Colégio Fazer Crescer e Colégio Madre de Deus.

CHARGE

Teve enorme repercussão a charge que Thiago Lucas fez para a coluna de ontem, mostrando Carlo Ancelotti, Neymar e Bruno Guimarães. Um trabalho de craque nota mil.

NEYMAR

Comentário de João Gomes sobre Neymar: "Neste domingo é o dia em que a criança João Gomes está mais triste. Sou santista, torço pelo Neymar, pela nossa seleção. Foi o último dia em que vi a pessoa de quem mais gostei perder e, num dia como esse, não se culpa ninguém."

LANÇAMENTO

Giba Carvalheira lança hoje seu novo romance, “Psicotron”, no “Modigliani Bistrô”, no Poço da Panela. Em seu 12º livro, transforma o Recife em protagonista de suspense, violência e crítica social. A história parte da prisão de um jovem da elite acusado de tráfico de drogas e percorre as contradições da capital pernambucana.

CHUTÔMETRO

Autoridades revelam que Pernambuco recebeu exatos 1.796.283 turistas e excursionistas durante o período junino. Esqueceram de informar como chegaram a este número incrivelmente exato.

NOIVA

Cindy Noel, que está acompanhando a Copa do Mundo nos Estados Unidos, escolheu o vestido que vai usar no seu casamento com Vamário Wanderley. Será criado pela famosa estilista Mills Nova.

TELEVISÃO

50 anos após sua estreia na televisão, Amaury Jr. amplia a carreira, agora em solo americano. Será um dos nomes da TV Connect USA, emissora voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos. A estreia deve acontecer após a Copa do Mundo.

INVICTOS

A classificação às quartas de final da Copa do Mundo também consolidou um feito histórico para a Espanha: com a vitória sobre Portugal, a seleção chegou a 35 partidas de invencibilidade, igualando a própria marca alcançada entre 2007 e 2009.

CINEMA

A produção de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, deu entrada no processo para estrear nos cinemas brasileiros. A distribuidora Europa Filmes protocolou o pedido de registro na Ancine. Antes de chegar às telas, o longa precisa cumprir as demais exigências legais, como obter o Certificado de Registro de Título e a classificação indicativa.

NOVO CEP

Um dos mais tradicionais restaurantes de São Paulo, a churrascaria Rodeio, depois de 70 anos, deixou seu endereço e reabre hoje num espaço na Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a exatos 50 passos de distância.