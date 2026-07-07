Uma difícil decisão para a chapa de Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Ao contrário de João Campos, que definiu os nomes dos seus candidatos ao Senado, Marília Arraes e Humberto Costa, Raquel Lyra decidiu deixar a escolha para perto da convenção partidária. Nos bastidores existe uma disputa grande entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, que se dizem candidatíssimos. Um deles terá que ser escolhido, inclusive pelo tempo que tem a Federação União Progressistas no Guia eleitoral. A outra vaga deve ficar entre Fernando Dueire e Túlio Gadelha.

O prefeito Victor Marques recebe o deputado Diogo Moraes, no seu gabinete no Palácio Antônio Farias - Arquivo Pessoal

ACADEMIA

As mensalidades da BioRitmo, que abre hoje em Boa Viagem com conceito premium, variam entre R$ 480 e R$ 700. O Recife é a primeira cidade a receber unidade no Nordeste, sob o comando de Bruno Leal e Nathalia Luna.

PERDA

Muito lamentado o falecimento da matriarca Lourdinha Monteiro, figura que teve grande atuação no nosso mundo social. Ontem, tivemos a Missa de 7º dia em sua memória, na Capela do Colégio da Sagrada Família, em Casa Forte.

MISSA

O padre Damião Silva, que já frade carmelita, celebrou, ontem, a Missa que marcou o início da festa de Nossa Senhora do Carmo neste ano.

O cônsul da França Serge Gas, ladeado pela secretaria de Ciência e Tecnologia, Mauricélia Montenegro, e a diretora da Facepe, Flávia Lucena, na assinatura da outorga do edital Cátedras Franco-Brasileiras em Pernambuco - Saulo Aleixo/Divulgação

RESTAURANTES

A gastronomia recifense garantiu dois representantes na tradicional lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, da revista Exame Casual. A Quina do Futuro, , aparece na 72ª colocação e o Arvo, que ocupa o 91º lugar.

MUSICAL

Pela primeira vez em sua história, a Cappella Musicale Pontificia Sistina, coro oficial do Vaticano conhecido como o "Coro do Papa", realiza uma turnê pela América Latina, com apresentações gratuitas em cinco capitais brasileiras. O Recife ficou fora do roteiro

CONDOLÊNCIAS

Entre os que estiveram no velório de Waldemar Borges, na Assembleia Legislativa, Raquel Lyra, João Campos, Priscila Krause, Paulo Câmara, Renata Campos, Humberto Costa, Teresa Leitão e André Campos.

LANÇAMENTO

Joaquim Falcão, imortal da Academia Brasileira de Letras, lança no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, o livro A Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia, sua mais nova obra dedicada à análise dos desafios da democracia brasileira.

Encontro em São Paulo de duas legendas do PT: João Paulo e Eduardo Suplicy - Arquivo Pessoal

LUXO

A Prix Versailles divulgou quais seriam as lojas mais bonitas do mundo em 2026. Entre elas, a Cartier de Miami; RH Champs-Élysées, em Paris; Tiffany & CO Ginza, em Tóquio; Saint Laurent Montaigne, em Paris; e a House of Dior, de Beverly Hills e de Pequim.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Futebol é o único assunto que um cirurgião e seu motoristas são capazes de discutir de igual para igual.” (Fernando Pessoa)

A POUSADA Morena, em Fernando de Noronha, passou por reforma de repaginação dos ambientes.

HOJE é o dia Internacional do Chocolate.

FÁBIO e Márcia Casanova em temporada no Sul italiano, começando pela Sicília.

MARISA Moura Rabelo promove momento na Marie Mercie de São Paulo, para apresentar tendências de verão.

AS DEZ temporadas da famosa série Friends voltaram ao catálogo da Netflix.

ANIVERARIANTES Adolpho Leimig de Oliveira, Bruno Lapenda, Humberto Costa, José Nivaldo Júnior, Karina Peixoto da Silva, Karine Pitta Marinho, Kátia Vasconcelos, Leusa Santos, Manoella Costa, Marcelo Paranhos Filho, Mariana Russo Schwambach e Rafaela Pragana.