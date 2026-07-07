Uma difícil decisão para a chapa de Raquel Lyra
Acompanhe os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Ao contrário de João Campos, que definiu os nomes dos seus candidatos ao Senado, Marília Arraes e Humberto Costa, Raquel Lyra decidiu deixar a escolha para perto da convenção partidária. Nos bastidores existe uma disputa grande entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, que se dizem candidatíssimos. Um deles terá que ser escolhido, inclusive pelo tempo que tem a Federação União Progressistas no Guia eleitoral. A outra vaga deve ficar entre Fernando Dueire e Túlio Gadelha.
ACADEMIA
As mensalidades da BioRitmo, que abre hoje em Boa Viagem com conceito premium, variam entre R$ 480 e R$ 700. O Recife é a primeira cidade a receber unidade no Nordeste, sob o comando de Bruno Leal e Nathalia Luna.
PERDA
Muito lamentado o falecimento da matriarca Lourdinha Monteiro, figura que teve grande atuação no nosso mundo social. Ontem, tivemos a Missa de 7º dia em sua memória, na Capela do Colégio da Sagrada Família, em Casa Forte.
MISSA
O padre Damião Silva, que já frade carmelita, celebrou, ontem, a Missa que marcou o início da festa de Nossa Senhora do Carmo neste ano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
RESTAURANTES
A gastronomia recifense garantiu dois representantes na tradicional lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, da revista Exame Casual. A Quina do Futuro, , aparece na 72ª colocação e o Arvo, que ocupa o 91º lugar.
MUSICAL
Pela primeira vez em sua história, a Cappella Musicale Pontificia Sistina, coro oficial do Vaticano conhecido como o "Coro do Papa", realiza uma turnê pela América Latina, com apresentações gratuitas em cinco capitais brasileiras. O Recife ficou fora do roteiro
CONDOLÊNCIAS
Entre os que estiveram no velório de Waldemar Borges, na Assembleia Legislativa, Raquel Lyra, João Campos, Priscila Krause, Paulo Câmara, Renata Campos, Humberto Costa, Teresa Leitão e André Campos.
LANÇAMENTO
Joaquim Falcão, imortal da Academia Brasileira de Letras, lança no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, o livro A Oligarquia dos Poderes e a Crise da Democracia, sua mais nova obra dedicada à análise dos desafios da democracia brasileira.
LUXO
A Prix Versailles divulgou quais seriam as lojas mais bonitas do mundo em 2026. Entre elas, a Cartier de Miami; RH Champs-Élysées, em Paris; Tiffany & CO Ginza, em Tóquio; Saint Laurent Montaigne, em Paris; e a House of Dior, de Beverly Hills e de Pequim.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O Futebol é o único assunto que um cirurgião e seu motoristas são capazes de discutir de igual para igual.” (Fernando Pessoa)
- A POUSADA Morena, em Fernando de Noronha, passou por reforma de repaginação dos ambientes.
- HOJE é o dia Internacional do Chocolate.
- FÁBIO e Márcia Casanova em temporada no Sul italiano, começando pela Sicília.
- MARISA Moura Rabelo promove momento na Marie Mercie de São Paulo, para apresentar tendências de verão.
- AS DEZ temporadas da famosa série Friends voltaram ao catálogo da Netflix.
ANIVERARIANTES Adolpho Leimig de Oliveira, Bruno Lapenda, Humberto Costa, José Nivaldo Júnior, Karina Peixoto da Silva, Karine Pitta Marinho, Kátia Vasconcelos, Leusa Santos, Manoella Costa, Marcelo Paranhos Filho, Mariana Russo Schwambach e Rafaela Pragana.