Fracasso do Guru da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Joachim Klement, economista e estrategista financeiro alemão, ficou famoso por criar um modelo estatístico que acertou os campeões dos três últimos Mundiais. Criado em 2014, combina fatores como ranking da FIFA, indicadores econômicos, tamanho e população. Ele, no entanto, está sendo um enorme fracasso na Copa do Mundo deste ano. Depois de garantir que o Brasil seria eliminado pelo Japão, previu a Holanda como campeã do mundo, eliminando a França nas quartas de final, a Espanha na semifinal e Portugal na decisão. E a Holanda foi eliminada pelo Marrocos.

ELEIÇÃO

Há exatos 40 anos, Pernambuco vivia uma das eleições mais importantes de sua história. Em 1986, Miguel Arraes voltou ao Governo do Estado após anos de exílio e de ter seus direitos políticos cassados pela ditadura militar. O resultado simbolizou a consolidação da redemocratização e mobilizou milhares de pernambucanos em uma campanha marcada por grandes comícios e intensa participação popular.

RESULTADOS

O mestre Álvaro Dantas compartilhou o resultado impressionante da sua tecnologia ocular: foi de um paciente que veio do Paraguai só para operar com ele. Em menos de três horas, fez a avaliação oftalmológica completa, exames de alta precisão e corrigiu a miopia com astigmatismo.

TURISMO

Quem percorre as rodovias estaduais de Pernambuco poderá contar, em breve, com placas trazendo informações sobre os principais atrativos de cada região. Prevista em lei estadual e destacada no Diário Oficial da Alepe, a medida prevê a inclusão de referências ao patrimônio histórico, às tradições culturais, à gastronomia, às festividades e às belezas naturais dos municípios.

CINEMA

O filme "Michael" acaba de entrar para a história do cinema. A produção sobre Michael Jackson tornou-se a de maior bilheteria entre as cinebiografias e já arrecadou mais de US$ 977 milhões em todo o mundo.

COPA FEMININA

O presidente Lula sancionou a lei que autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem isenção de ISS para empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027.

PRAIAS

Duas praias brasileiras entraram para o ranking "The World's 50 Best Beaches 2026": a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, e o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo.

MEIO AMBIENTE

Após 12 anos fora da relação de espécies ameaçadas, a arara-azul voltou a integrar a Lista Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, atualizada pelo Ministério do Meio Ambiente. A ave havia deixado a lista em 2014, após avanços na conservação.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Em ano eleitoral, até pedra de calçamento vira cabo eleitoral e promessa de campanha." (Igor Maciel)

POR PROPOSTA do vereador Luiz Eustáquio, o professor Túlio Arruda, natural de Vitória de Santo Antão, recebe hoje o título de Cidadão do Recife.

AOS QUARENTA anos, o goleiro Manuel Neuer anunciou mais uma vez sua aposentadoria da seleção alemã.

A PROFESSORA Mariana Zerbone, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, recebe hoje o título de cidadã de Sertânia.

O PADRE Fábio Potiguar mudou o nome do seu Instagram. Agora é @ Caminhando com Dom Helder.

ARTHUR e Gabriela Percinio em temporada na Espanha, com os filhos Henrique e Eduarda.

ANIVERSÁRIOS

Alceu Valença, Alexandre Colaferri, Humberto Nunes Pereira, José Luiz Muniz de Araújo, Márcia Rushansky, Paulo André Rabêlo, Ramiro Becker, Roberto Alcoforado, Roberto Pereira e Socorro Della Santa.