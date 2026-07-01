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João Alberto | Notícia

Projeto reúne colunáveis em evento em Carneiros

Acompanhe na Coluna João Alberto os principais destaques de Pernambuco, reunindo notícias de sociedade eventos e personalidades em evidência

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 0:00
Praia de Carneiros, no litoral sul
Praia de Carneiros, no litoral sul - Rafael Carvalheira/JC

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O projeto “Pausamar”, criado por Christiana Rocha, do Pontal dos Carneiros, promove de sexta a domingo uma imersão de bem estar. Vai reunir naquele resort cinco estrelas 30 nomes de destaque no nosso mundo feminino, em um cenário paradisíaco de coqueirais e mar aberto. Além da hospedagem, refeições com cardápios exclusivos criados pelo chef Armando Pugliesi. Programação inclui aulas de ioga, treino funcional com a Six, única academia de ginástica seis estrelas do país, e biotrilhas no final da tarde. Noites culturais terão música ao vivo, exposição do pintor Aluizio Câmara, mostra de artesanato e exibição de coleções da CiS e da Rush Praia.

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Marta e Marcos Freire, um dos casais mais queridos do Recife e que brilham no mundo jurídico - Sheila Wanderley/Divulgação

OITENTINHA

O Canal Brasil celebra os 80 anos de Alceu Valença com uma programação especial hoje. A partir das 14h, será exibido o documentário Alceu Valença – Na Embolada do Tempo e o concerto "Valencianas."

COPA

A TV Jornal/SBT transmite hoje, às 17h, o jogo Bélgica e Senegal, pela Copa do Mundo.

INVICTO

O Irã foi desclassificado da Copa do Mundo de forma invicta. Não perdeu um só jogo. Empatou com a Nova Zelândia, Egito e Bélgica.

ELÉTRICOS

A partir de hoje o imposto sobre carros elétricos e híbridos que chegam ao Brasil já montados vai subir de 25% para 35%, mas as peças para montagem de carros elétricos por aqui continuam totalmente isentas. Atualmente, 20% dos carros novos vendidos no nosso país são chineses

Arquivo Pessoal
Alceu Valença, que completa 80 anos hoje, com sua principal inspiradora, a esposa Yanê Montenegro - Arquivo Pessoal

DOSE DUPLA

Ana Paula Vilaça e Luiz Leal celebram aprovação dos filhos gêmeos Luiz Guilherme e Luiz Felipe, nos vestibulares de Ciência da Computação e Administração Tech.

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NA TORCIDA

Muitos recifenses estão nos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026, como Ramona Guimarães, Eduardo Freyre, Jorginho Peixoto, Luiz Filipe Figueiredo, João Studart e Eduarda Costa.

CRÍTICAS

A eliminação da Alemanha nos pênaltis para o Paraguai provocou duras críticas da imprensa local. O tradicional jornal Bild classificou a queda como "mais uma humilhação" e definiu a partida como a "noite da vergonha".

FARRA DAS EMENDAS

O governo federal pagou R$ 21,5 bilhões em emendas parlamentares individuais e de bancadas no primeiro semestre deste ano. Para efeito de comparação, o valor no primeiro semestre do ano passado foi de R$ 465 milhões. Ainda há R$ 28,4 bilhões a serem pagos até o fim de 2026.

DESAFIO

Kate Middleton celebrou um marco pessoal ao escalar o Ben Nevis, o ponto mais alto da Escócia, como símbolo de superação e de uma vida além do diagnóstico de câncer. Em relato, a princesa refletiu sobre os desafios enfrentados durante o tratamento.

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