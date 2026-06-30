O novo endereço do Ilha dos Navegantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O restaurante "Ilha dos Navegantes", dos empresários Severino e José Inácio de Lucena, depois de 20 anos, deixou seu endereço original, na esquina das ruas dos Navegantes e Bernardino Pessoa. Ontem, reabriu em novo endereço, a 100 metros, na esquina das ruas dos Navegantes e Antônio Falcão. O local, onde funcionava o "Ilha dos Camarões", foi totalmente reformado, com projeto do arquiteto Pedro Motta, usando muita madeira, uma das suas marcas registradas. Mantém a mesma equipe e o mesmo cardápio.

Severino Inácio de Lucena e Jena, no novo "Ilha dos Navegantes" - Sheila Wanderley/Divulgação

EM OLINDA

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entrega hoje duas importantes obras em Olinda: a restauração do Mosteiro de São Bento, com investimento de R$ 16,4 milhões, e da Igreja de São Pedro, com investimento de R$ 1,4 milhão. As obras foram realizadas por meio do Novo PAC, programa do governo federal, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco.

Mirna e João Targino, na comemoração do aniversário dele, em Bruxelas - Arquivo Pessoal

TÉCNICO

Finalmente, a diretoria do Sport demitiu o técnico Mário Goiano, que vinha fazendo um trabalho muito ruim, com o time em queda geométrica na Série A. A decisão deveria ter sido tomada muito antes.

REGRAS

A partir de hoje, as emissoras de rádio e TV não podem exibir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos às eleições de 2026. A medida segue o calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

COMENTÁRIO

Durante a abertura da “Latin America Chairmen’s Conference”, Flávio Bolsonaro elogiou o presidente argentino, Javier Milei, e afirmou que, se eleito em outubro, fará do Brasil um parceiro "irmão mais do que nunca" da Argentina.

Auricélio Romão recebe César Santos, na sua festa de 50 anos, em Fernando de Noronha - Arquivo Pessoal

SURPRESA

O aniversário do Padre Cosmo Nascimento foi marcado por uma celebração especial na Paróquia da Sagrada Família, em Igarassu, ontem, quando amigos seguiram em um ônibus fretado para participar da comemoração. No dia 13, será realizado um jantar por adesão em comemoração, no “Bode do Nô”, em Boa Viagem.

NIVER

Os jornalistas Raldney Santos e Ana Gicelly comemoraram o aniversário dela em um fim de semana no Hotel Casa Grande, em Gravatá.

O CHAPÉU

O presidente Lula, por recomendação médica, passou a usar um chapéu. O preferido é um modelo Panamá, que pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 39,90.

JULGAMENTOS

Com o recesso do Judiciário em julho, os principais julgamentos previstos no STF devem ser retomados apenas em agosto. Entre os temas aguardados estão a definição sobre o vínculo de motoristas por aplicativo, mudanças na Lei de Improbidade Administrativa e a escolha do governador-tampão do Rio de Janeiro até o fim de 2026.

EVENTOS

Muitos representantes do setor de eventos de Pernambuco participam do Congresso da Associação Latino-Americana da Indústria de Eventos, que começa amanhã, em Fortaleza. O evento não acontecia no Brasil havia 12 anos.