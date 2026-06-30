O novo endereço do Ilha dos Navegantes
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O restaurante "Ilha dos Navegantes", dos empresários Severino e José Inácio de Lucena, depois de 20 anos, deixou seu endereço original, na esquina das ruas dos Navegantes e Bernardino Pessoa. Ontem, reabriu em novo endereço, a 100 metros, na esquina das ruas dos Navegantes e Antônio Falcão. O local, onde funcionava o "Ilha dos Camarões", foi totalmente reformado, com projeto do arquiteto Pedro Motta, usando muita madeira, uma das suas marcas registradas. Mantém a mesma equipe e o mesmo cardápio.
EM OLINDA
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entrega hoje duas importantes obras em Olinda: a restauração do Mosteiro de São Bento, com investimento de R$ 16,4 milhões, e da Igreja de São Pedro, com investimento de R$ 1,4 milhão. As obras foram realizadas por meio do Novo PAC, programa do governo federal, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco.
TÉCNICO
Finalmente, a diretoria do Sport demitiu o técnico Mário Goiano, que vinha fazendo um trabalho muito ruim, com o time em queda geométrica na Série A. A decisão deveria ter sido tomada muito antes.
REGRAS
A partir de hoje, as emissoras de rádio e TV não podem exibir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos às eleições de 2026. A medida segue o calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
COMENTÁRIO
Durante a abertura da “Latin America Chairmen’s Conference”, Flávio Bolsonaro elogiou o presidente argentino, Javier Milei, e afirmou que, se eleito em outubro, fará do Brasil um parceiro "irmão mais do que nunca" da Argentina.
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SURPRESA
O aniversário do Padre Cosmo Nascimento foi marcado por uma celebração especial na Paróquia da Sagrada Família, em Igarassu, ontem, quando amigos seguiram em um ônibus fretado para participar da comemoração. No dia 13, será realizado um jantar por adesão em comemoração, no “Bode do Nô”, em Boa Viagem.
NIVER
Os jornalistas Raldney Santos e Ana Gicelly comemoraram o aniversário dela em um fim de semana no Hotel Casa Grande, em Gravatá.
O CHAPÉU
O presidente Lula, por recomendação médica, passou a usar um chapéu. O preferido é um modelo Panamá, que pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 39,90.
JULGAMENTOS
Com o recesso do Judiciário em julho, os principais julgamentos previstos no STF devem ser retomados apenas em agosto. Entre os temas aguardados estão a definição sobre o vínculo de motoristas por aplicativo, mudanças na Lei de Improbidade Administrativa e a escolha do governador-tampão do Rio de Janeiro até o fim de 2026.
EVENTOS
Muitos representantes do setor de eventos de Pernambuco participam do Congresso da Associação Latino-Americana da Indústria de Eventos, que começa amanhã, em Fortaleza. O evento não acontecia no Brasil havia 12 anos.