Governo do Amapá dará 10 milhões para a Mangueira
A Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira definiu seu enredo para o Carnaval de 2026 na Marquês de Sapucaí, escolhendo o folclorista e curandeiro amapaense Mestre Sacaca como tema central. Conhecido como o "guardião da Amazônia Negra", Sacaca terá sua trajetória contada pela agremiação. A escolha do tema resultou em um significativo apoio financeiro: o Governo do Amapá destinará R$ 10 milhões para custear a produção do desfile.
TÍTULO
A Universidade Federal de Pernambuco entrega hoje o título de Professora Emérita à socióloga Josefa Salete Barbosa Cavalcanti, que atuou 50 anos na universidade, contribuindo para o avanço das Ciências Sociais no Brasil e para a consolidação da pesquisa na UFPE.
CÉDULAS
Criada há dois anos, a cédula de R$ 200 não é fácil de encontrar. Circulam no país 106 milhões delas, contra 21,3 bilhões de notas de R$ 100.
NO RIOMAR
Uma das lojas de maior movimento e sucesso no RioMar é a “Freitas Varejo”, uma rede de utilidades, móveis e decoração do Ceará, que tem 32 lojas em vários estados do Nordeste. Ocupa o espaço que foi da “Etna”.
ROMANCE
Justin e Hailey Bieber comemoram o lançamento de dois novos projetos do artista: o álbum musical "Swag" e a marca de moda Skylrk, com festa temática de campo de golfe. O casal publicou cliques românticos nas redes sociais.
HOMENAGEM
Após dias em viagem internacional, no Japão, seguido de dias em Madri, Amanda Campos ganha gesto especial quando retornar ao Brasil: será homenageada pelo Tribunal da Justiça de Pernambuco, com a honraria ‘’Diploma Desembargador Waldemar de Oliveira Lins’’, entregue na próxima terça, no Palácio da Justiça.
PARABÉNS
Foi celebrado, ontem, os 48 anos do Hemope, o primeiro hemocentro do Brasil, em cerimônia simbólica que a governadora Raquel Lyra conduziu. O primeiro pedaço do bolo foi entregue por ela ao fundador, o médico Luiz Gonzaga. Ponto alto foi a entrega de homenagens a doadores especiais, voluntários, que inclusive já atingiram a marca de 100 doações de sangue.
LUZES DE NATAL
O Frei Damião Silva lança hoje o seu mais novo trabalho, especialmente preparado para o mês de celebração do Natal. A canção Luzes de Natal, de composição de Renato Bandeira e Rildo Vieira, fala de amor, celebração, paz, do nascimento de Jesus e de toda a magia da noite natalina.
TRAJETÓRIA
O jornalista e historiador Leidson Ferraz lança, nos dias 17 e 18 de dezembro, no Recife e em Caruaru, a coleção “Dramaturgia Vital”, que reúne 17 obras do dramaturgo caruaruense Vital Santos e traça sua trajetória. É a primeira vez que peças do artista, premiado nas décadas de 1970 e 1980, são publicadas em livro.