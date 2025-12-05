Concerto flutuante é atração no Rio Capibaribe
A Orquestra Criança Cidadã realiza, neste domingo, às 16h30, uma edição especial do seu concerto flutuante, desta vez com temática natalina. A apresentação será realizada diretamente sobre as águas do Rio Capibaribe, em frente ao Parque das Graças. O público poderá acompanhar um repertório preparado especialmente para a ocasião, com obras eruditas, clássicos da música brasileira e canções de Natal.
PRÊMIO
A 21ª edição do Prêmio Urbana de Jornalismo acontecerá no dia 10 de dezembro, com evento reunindo nomes da mobilidade para jantar no Bargaço. Na ocasião, os vencedores das categorias vão receber a premiação.
VINHOS
Na terça-feira, no Museu do Estado, será lançada a revista Terroir Nordeste, sobre a força produtiva da região. O evento terá assinatura do buffet Fiordes e do chef Onildo Rocha.
LUXO
A Prada concluiu a compra da Versace por 1,3 bilhão de euros. Lorenzo Bertelli, filho de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, vai assumir a presidência da grife italiana quando finalizar a integração.
FORTUNA
De acordo com a Forbes, o valor de mercado da Kalshi cresceu mais de cinco vezes em menos de seis meses, de US$ 2 bilhões (R$ 10,7 bilhões) em junho para US$ 11 bilhões (R$ 58,8 bilhões) em dezembro, aumentando o patrimônio dos cofundadores. Além de Lara, seu sócio, Tarek Mansour, também entrou para a lista de bilionários.
HARVARD
A Universidade de Harvard, onde alguns pernambucanos estudaram, tem 389 anos de história, tem orçamento composto por doações filantrópicas, inclusive de ex-alunos famosos, receitas com as mensalidades, patrocínios, investimentos múltiplos e financiamento do governo dos Estados Unidos.
CRISE
A filial brasileira do famoso mercado “Eataly”, complexo gastronômico de alto padrão, presente em vários países, não deu certo. Entrou em recuperação judicial, com dívidas de R$ 50 milhões.
FUMANTES
O número de fumantes adultos nas capitais e Distrito Federal cresceu de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024. É a primeira vez desde 2007 que ocorre aumento. O percentual subiu mais entre mulheres. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados às vésperas do Dia Mundial sem Tabaco, celebrado hoje.
PRESÍDIO
Com histórico de muitos escândalos, o presídio de Igarassu, tem capacidade para 1,2 mil presos, mas tem agora cinco mil. Foi para lá que foram muitos presidiários, que estavam no Complexo do Curado, quando algumas unidades foram fechadas por determinação do Conselho Nacional de Justiça.
CAIXA
O pernambucano Gil do Vigor é carro-chefe da campanha publicitária da Caixa Econômica criada para fortalecer a conexão da instituição bancária com a Geração Z e promover a educação financeira de maneira fácil e acessível.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: “Na política, a ausência de perspetiva de poder significa ausência de futuro.” (Igor Maciel)
- NOVE mil soldados servem nas unidades do Exército em Pernambuco, subordinadas ao Comando Militar do Nordeste.
- ESTÃO cada vez mais atraindo público as disputas de MMA em que os lutadores não usam luvas. Um verdadeiro circo de horrores.
- O DESEMBARGADOR do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Stênio Neiva, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Roberto Machado, receberam a Medalha Mérito Legislativo de 2025, tradicional honraria que destaca personalidades do Poder Legislativo.
- APÓS período fechado para reformas, a chef Héllida Kelsch reabre o seu Oma Bistrô com o com o tradicional brunch natalino da casa.
- ‘’CLOUD Dancer’’ é a Cor do Ano 2026 segundo a Pantone, que afirmou que o tom de branco simboliza respiro, silêncio e sensação de leveza das nuvens.
- SERÁ INAUGURADA hoje a primeira Unidade de Reabilitação e Cuidados Paliativos da Rede D’Or em Pernambuco.
- O CANTOR Bad Bunny foi o mais ouvido no mundo no Spotify em 2025.
- A AVENIDA Agamenon Magalhães está belíssima com a decoração de Natal deste ano.
ANIVERSARIANTES
