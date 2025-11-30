José Paulo será professor Honoris Causa da Unicap
Um dos destaques desta semana será a cerimônia de entrega do título de Professor Honoris Causa da Universidade Católica de Pernambuco ao mestre José Paulo Cavalcanti Filho. Será terça-feira, às 16h, no auditório José de Anchieta, em sessão solene presidida pelo reitor, padre Pedro Rubens. Ele, que foi aluno da Unicap, brilha como advogado e como escritor, membro das Academias de Letras do Brasil, de Pernambuco e de Portugal.
NOVA YORK
Quando vocês estiverem lendo esta coluna, estarei desembarcando no Aeroporto John Kennedy, em Nova York. Retomo um hábito de mais de 30 anos: conhecer a decoração natalina da Capital do Mundo, a mais bonita do planeta, nas ruas e nas deslumbrantes vitrines. E, claro, curtir os muitos encantos da cidade.
ARTESANAL
O Cecília Cucina, que acumula fila de espera em menos de um mês de inauguração, tem um detalhe que explica tanto sucesso: a produção das massas é inteiramente artesanal, com técnica importada da Itália.
AL MARE
Parte amanhã, do Porto de Santos, o cruzeiro “Tempo Rei”, a bordo do transatlântico “MSC Preziosa”, com todas as cabines vendidas. Vai ter shows de Gilberto Gil e dos seus convidados Elba Ramalho, Nando Reis, Liniker, João Gomes, Jorge Vercillo, Os Gilsons e Paralamas do Sucesso.
ENTREVISTA
Carol Oliveira, presidente do Recife Convention Bureau, é a entrevista que Julliana Brito assina na coluna de amanhã. Fala da sua carreira na hotelaria e dos principais projetos da entidade que comanda.
ARTISTA
O companheiro Cleodon Coelho virou “artista de cinema”. Aparece em uma das cenas de “O Agente Secreto”.
ELEIÇÃO
Os sócios do Náutico vão reeleger hoje o presidente Bruno Becker, candidato único, que terá como vice-presidente Ricardo Malta. Entre as prioridades do novo mandato, a SAF e o “naming rights”, novo nome do Estádio dos Aflitos.
RÉVEILLON
O gerente Luiz Gustavo Alves revela que o Novotel Recife Marina vai fazer réveillon em duas etapas. No restaurante, um buffet completíssimo, incluindo área de comidas que dão sorte no Ano-Novo, como lentilha, romã e carne de porco. No rooftop, festa com banda pernambucana. Será exclusivo para os 450 hóspedes do hotel.
PONTO FINAL
A loja das Americanas na Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, fechou e o espaço já foi alugado.
CERVANTES
Luis Ángel Macias, novo diretor do Instituto Cervantes do Recife, prepara uma agenda de muitos eventos para o próximo ano. E participa da chegada do primeiro voo da Ibéria entre o Recife e Madri, no dia 13.