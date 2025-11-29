O CEO do Hospital Português é destaque hoje na TV Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Vaninho Antônio, CEO do Hospital Português, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal", às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua vitoriosa carreira empresarial, por passagens por grandes hospitais do país, do desafio de comandar um estabelecimento com tanta tradição e revela números impressionantes do hospital. Destaca a recente abertura dos dois andares Unique, com estrutura de um hotel cinco estrelas, a transformação da unidade avançada de Boa Viagem num hospital e da futura faculdade do hospital.

O teólogo da Universidade Gregoriana de Roma, padre Scott Brodeur, ao receber o título de Doutor Honoris Causa da Unicap, ladeado pelo reitor, padre Pedro Rubens e pelo arcebispo Dom Paulo Jackson - Arquivo Pessoal

TRIPLA PAIXÃO

A nutricionista clínica e esportiva Luciana Pereira, uniu três paixões num momento de descontração, conversa e movimento: Café, pedal e Yoga. Foi numa manhã de autocuidado e networking, com pedal, seguido de uma prática de Yoga. Tudo numa das mais belas vistas do Recife, no Novotel Recife Marina.

MUDANÇA

O “Vetro Ristrot”, na Conselheiro Aguiar, que possuía uma bela ambientação, encerrou suas atividades em março devido à baixa adesão à sua gastronomia. Diante do fraco movimento, o espaço foi assumido pelo grupo Le Chef, que realizou uma reforma completa e reabriu o local como “Enrico”, um novo empreendimento focado na gastronomia italiana.

A FINAL

A final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras acontece hoje, no Estádio Monumental de Lima. Mesmo local da disputa de 2019 e a primeira em formato de jogo único. Depois a decisão foi duas vezes no Maracanã e uma no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Monumental de Guayaquil e no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires. Todas elas ganhas por times brasileiros.

ESQUECIDO

O ministro do Esporte, André Fufuca, destinou a verba de apenas R$ 200 mil para Pernambuco. Em compensação R$ 82,4 milhões para o Maranhão, seu estado, R$ 12 milhões para a Bahia e R$ 9,5 milhões para o Distrito Federal.

Marlene Konrad, figura muito querida, que aniversaria hoje - Fernando Machado/Divulgação

GRAVATÁ

O prefeito Joselito Gomes comanda hoje a abertura da temporada de Natal de Gravatá, sempre uma das mais bonitas do estado.

NUPCIAL

Hoje, às 17h, na Madre de Deus, acontece o casamento de Gabriela, filha de Cleone e Antônio Cassemiro de Albuquerque Silva, e Renato, filho de Maria Adivani e Roberto Wagner de Siqueira. Depois, noivos receberão cumprimentos no Espaço DOM, no Pina.

AVEXADA

A turma avexada do Recife vai se encontrar hoje, no Biruta Bar, em Brasília Teimosa, para tratar do Réveillon dos Avexados. O evento terá shows da banda MacFly, do cantor Ramon Schnayder e do grupo Kid Camaleão, além do DJ Rob.

VINHOS

A vinícola chilena VIK foi eleita a melhor do mundo em 2025 pelo ranking “World's 50 Best Vineyards 2025”. Localizada no Vale de Cachapoal, é conhecida por sua arquitetura, arte, luxo e sustentabilidade, e se destaca pela produção de vinhos excepcionais, pela hotelaria de alto padrão e por sua experiência completa para os visitantes.

A nutricionista Luciana Pereira, em evento no Novotel Recife Marina - Arquivo Pessoal

GRIFE

Sasha Meneghel inaugurou mais uma unidade da grife Mondepars, no Rio de Janeiro.