Prefeito gostaria de antecipar reabertura da Ponte Giratória

Um conhecido empresário, que esteve recentemente com o prefeito do Recife, João Campos, saiu com uma impressão pessoal. Que ele estaria pedindo à equipe que faz a reforma da Ponte Giratória para acelerar o final das obras. Ele gostaria de conseguir um fato que geraria grande impacto: a reabertura, prevista para março, poderia ser antecipada para o réveillon ou o carnaval.
NO PARÁ
Nelson e Guilhermina Bezerra levam a Masterboi para a Exposição Agropecuária de Piçarra, no Pará, uma das mais importantes do Norte do país, onde a empresa pernambucana tem um frigorífico.
MUDANÇA
A jornalista pernambucana Michele Loreto pediu demissão da Globo, onde atuou por 20 anos, primeiro como a “Moça do Tempo”, depois no “Bem Estar”. Ela começou na TV Guararapes, quando tive a oportunidade de apresentar com ela por dois anos, o concurso “Miss Pernambuco."
DESTAQUE
O RioMar é o único representante de Pernambuco e do Nordeste no ranking dos shoppings de alto padrão do país. O estudo destaca conversão, ticket médio elevado e presença de marcas AAA. Já São Paulo segue como o maior polo de luxo da América Latina, impulsionado pela chegada de grifes como Hermès, Prada e Cartier.
EM LISBOA
Armando Monteiro Bisneto participou no II Fórum da Regulação, realizado na Academia das Ciências de Lisboa. O encontro, promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa, reuniu especialistas e autoridades de vários países para debater os desafios e tendências da regulação e seu impacto na economia.
ADOÇÃO
Fluminense e São Paulo protagonizaram uma ação que merece ser repetida por outros clubes: antes da partida, no Maracanã, pela Série A do Brasileirão, os jogadores entraram em campo acompanhados de cães disponíveis para adoção, dando visibilidade aos animais resgatados e incentivando que mais torcedores abracem a causa, o que certamente fez muito sucesso, até mesmo fora do campo, nas redes sociais.
LIBANO
O presidente Gilberto Kabbaz convida para jantar terça-feira, quando teremos a posse da diretoria e do Conselho Deliberativo do Clube Libano Brasileiro, com apresentação do projeto da nova sede do clube.
INTERNACIONAL
A França vai ressuscitar o serviço militar, programa para que homens e mulheres de 18 a 25 anos se voluntariem para 10 meses de treinamento militar. O país havia abolido o serviço obrigatório em 1997, mantendo apenas um exército profissional. Agora, Paris quer ampliar sua capacidade de defesa diante do clima tenso na Europa.
MODA
A Giorgio Armani reinaugurou sua loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo a única da marca no Brasil. Possui 300 m², com espaço redesenhado pelo estúdio da grife e dividido em três salas, cada uma com atmosfera própria: verde e dourado, tons que vão do azul ao verde e um ambiente prateado que encerra o percurso com brilho.
EDUCAÇÃO
O Fernanda Pessoa Grupo Educacional recebeu o Selo ODS Brasil, que oficializa seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a Agenda 2030.
BOM DIA: “O mototáxi é um problema para a segurança viária, à saúde pública e a previdência social do país”. (Roberta Soares)
- CECÍLIA Brennand celebrou seu aniversário ontem no último ensaio para os concertos de Natal do Aria Social.
- MUITAS pessoas relataram trânsito intenso no Recife ontem pela manhã.
- A PISTA de Pump Track do Parque da Jaqueira será inaugurada neste sábado.
- LEANDRO Hassum faz o papel do famoso apresentador no filme “Sílvio Santos Vem Aí”, em cartaz nos cinemas dos shoppings Recife e Guararapes.
- JOÃO GOMES e Elba Ramalho vão participar do cruzeiro “Tempo Rei”, com Gilberto Gil, de terça a quarta-feira, no transatlântico “MSC Preziosa.”
- PAULO Bivar confirmou sua candidatura à presidência do Sport, em entrevista exclusiva ao jornalista Raldney Alves, da Rádio Jornal.
- O RETORNO de Elton John para um show único no Brasil tem data e lugar marcado: dia 7 de setembro, no Rock In Rio.
- A ADVOGADA Marina Padilha lançou o e-book “Guia de Direitos do Paciente Oncológico.”
ANIVERSARIANTES Ana Cecília Carvalho, Ana Maria Margolis, Cristiano Carrilho, Edgene Lins, Emanuel Dias, Luciana Morosini, Luciano Bivar, Marlene Konrad, Murilo Guerra, Ritinha Lima e Tereza Cristina Borsoi.