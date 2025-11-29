Prefeito gostaria de antecipar reabertura da Ponte Giratória

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Um conhecido empresário, que esteve recentemente com o prefeito do Recife, João Campos, saiu com uma impressão pessoal. Que ele estaria pedindo à equipe que faz a reforma da Ponte Giratória para acelerar o final das obras. Ele gostaria de conseguir um fato que geraria grande impacto: a reabertura, prevista para março, poderia ser antecipada para o réveillon ou o carnaval.

Rodrigo e Gabriela Coutinho com João Campos e Victor Marques na reta final da Casa Cor - Arquivo Pessoal

NO PARÁ

Nelson e Guilhermina Bezerra levam a Masterboi para a Exposição Agropecuária de Piçarra, no Pará, uma das mais importantes do Norte do país, onde a empresa pernambucana tem um frigorífico.

MUDANÇA

A jornalista pernambucana Michele Loreto pediu demissão da Globo, onde atuou por 20 anos, primeiro como a “Moça do Tempo”, depois no “Bem Estar”. Ela começou na TV Guararapes, quando tive a oportunidade de apresentar com ela por dois anos, o concurso “Miss Pernambuco."

DESTAQUE

O RioMar é o único representante de Pernambuco e do Nordeste no ranking dos shoppings de alto padrão do país. O estudo destaca conversão, ticket médio elevado e presença de marcas AAA. Já São Paulo segue como o maior polo de luxo da América Latina, impulsionado pela chegada de grifes como Hermès, Prada e Cartier.

Jailson Leite, presidente da Associação Pernambucana de Supermercados, recebe Hortência Marcari em evento no Mirante do Paço - Leonardo Viegas/Divulgação

EM LISBOA

Armando Monteiro Bisneto participou no II Fórum da Regulação, realizado na Academia das Ciências de Lisboa. O encontro, promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa, reuniu especialistas e autoridades de vários países para debater os desafios e tendências da regulação e seu impacto na economia.

ADOÇÃO

Fluminense e São Paulo protagonizaram uma ação que merece ser repetida por outros clubes: antes da partida, no Maracanã, pela Série A do Brasileirão, os jogadores entraram em campo acompanhados de cães disponíveis para adoção, dando visibilidade aos animais resgatados e incentivando que mais torcedores abracem a causa, o que certamente fez muito sucesso, até mesmo fora do campo, nas redes sociais.

LIBANO

O presidente Gilberto Kabbaz convida para jantar terça-feira, quando teremos a posse da diretoria e do Conselho Deliberativo do Clube Libano Brasileiro, com apresentação do projeto da nova sede do clube.

INTERNACIONAL

A França vai ressuscitar o serviço militar, programa para que homens e mulheres de 18 a 25 anos se voluntariem para 10 meses de treinamento militar. O país havia abolido o serviço obrigatório em 1997, mantendo apenas um exército profissional. Agora, Paris quer ampliar sua capacidade de defesa diante do clima tenso na Europa.

MODA

A Giorgio Armani reinaugurou sua loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo a única da marca no Brasil. Possui 300 m², com espaço redesenhado pelo estúdio da grife e dividido em três salas, cada uma com atmosfera própria: verde e dourado, tons que vão do azul ao verde e um ambiente prateado que encerra o percurso com brilho.

EDUCAÇÃO

O Fernanda Pessoa Grupo Educacional recebeu o Selo ODS Brasil, que oficializa seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a Agenda 2030.

Luciana Morosini, aniversariante de hoje - Fernando Machado/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O mototáxi é um problema para a segurança viária, à saúde pública e a previdência social do país”. (Roberta Soares)

CECÍLIA Brennand celebrou seu aniversário ontem no último ensaio para os concertos de Natal do Aria Social.

MUITAS pessoas relataram trânsito intenso no Recife ontem pela manhã.

A PISTA de Pump Track do Parque da Jaqueira será inaugurada neste sábado.

LEANDRO Hassum faz o papel do famoso apresentador no filme “Sílvio Santos Vem Aí”, em cartaz nos cinemas dos shoppings Recife e Guararapes.

JOÃO GOMES e Elba Ramalho vão participar do cruzeiro “Tempo Rei”, com Gilberto Gil, de terça a quarta-feira, no transatlântico “MSC Preziosa.”

PAULO Bivar confirmou sua candidatura à presidência do Sport, em entrevista exclusiva ao jornalista Raldney Alves, da Rádio Jornal.

O RETORNO de Elton John para um show único no Brasil tem data e lugar marcado: dia 7 de setembro, no Rock In Rio.

A ADVOGADA Marina Padilha lançou o e-book “Guia de Direitos do Paciente Oncológico.”

ANIVERSARIANTES Ana Cecília Carvalho, Ana Maria Margolis, Cristiano Carrilho, Edgene Lins, Emanuel Dias, Luciana Morosini, Luciano Bivar, Marlene Konrad, Murilo Guerra, Ritinha Lima e Tereza Cristina Borsoi.