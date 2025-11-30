Danilo Cabral aposentou-se do TCE e estuda candidatura
Danilo Cabral, depois de fazer excelente trabalho como superintendente da Sudene, voltou ao Tribunal de Contas do Estado, onde ocupou importantes cargos, inclusive a direção-geral. Decidiu se aposentar e faz contatos para definir se será candidato a deputado federal em 2026, já com apoio garantido do prefeito João Campos.
TURISMO
Mais importante evento do turismo pernambucano, o “Visit Travel Show” realiza sua 7ª edição, terça e quarta-feira. Promovido pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, com o apoio do Sebrae e da Empetur, com eventos sociais, palestras e rodadas de negócios, com participantes nacionais e internacionais.
II COMAR
O brigadeiro Marcello Lobão Schiavo convida para a cerimônia militar que vai assinalar, no dia 12 de dezembro, os 84 anos do Comando Aéreo Regional.
ABERTURA
Luiz Dória, Múrcio Dias e Leonardo Monteiro comandam, no dia 9 de dezembro, a abertura do “Lotti Cucina Italiana”, belíssimo restaurante no RioMar. A casa vai funcionar a partir do dia 8, em soft opening, reunindo convidados.
ANIMAIS
Daniel Coelho vem se tornando uma figura presente na causa animal, um “braço” da sua causa central, que é a ambientalista. Nas redes sociais, conteúdos ao lado de pessoas públicas, do mundo político ou não, que trabalham em prol do ramo pet.
GRAMMY
O cantor, compositor e produtor musical Barro, que é professor dos cursos de Cinema e Estudos da Mídia na UFPE, celebra mais uma indicação ao Grammy Latino, o maior prêmio da música na América Latina.
NO SBT
O especial de final de ano de Zezé Di Camargo no SBT/TV Jornal será apresentado por César Filho e terá a participação especial de Alexandre Pires e Paula Fernandes.
CONFRATERNIZAÇÃO
O projeto Sala Networking, de Camila Gusmão, promove evento de encerramento de 2025, com palestra da comunicadora Daniela Arrais. Será para convidadas no dia 9 de dezembro, na Galeria Marco Zero.
LUXO
A Porsche segue sendo a marca de luxo mais valiosa do mundo, segundo o ranking da Brand Finance. A marca vale, em média, US$ 41,1 bilhões. Em segundo lugar vem a Chanel, com crescimento expressivo de 45% no valor da marca.
INGRESSOS
A partir de 2026, turistas internacionais terão de pagar uma taxa adicional de US$ 100 (R$ 540) para entrar em alguns dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, entre eles Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite e Zion.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Precisamos pensar no futuro - porque o futuro é agora.” (João Carlos Paes Mendonça)
A ARQUITETA Maria Meira Lins promove open house quarta-feira para assinalar a inauguração do seu novo escritório, na Antônio Falcão, em Boa Viagem.
O desembargador Eric Simões será cumprimentado hoje, quando completa idade nova.
HOJE é o último dia de funcionamento da CASACOR.
MIGUEL Coelho participa hoje, em Aracaju, da prova do “Ironman 70.3”.
O CASAL Mariana e Carlos Arasaki surpreendeu os seguidores ao anunciar o nascimento do 13º filho.
A CHINA suspendeu a compra de soja de cinco empresas brasileiras depois de detectar resíduos de pesticidas em um lote de 69 mil toneladas.
SERÁ no dia 15 a tradicional Cantata de Natal do Imip, que terá como tema “O Natal é das Crianças”.
ANIVERSÁRIOS
