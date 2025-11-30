Danilo Cabral aposentou-se do TCE e estuda candidatura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Danilo Cabral, depois de fazer excelente trabalho como superintendente da Sudene, voltou ao Tribunal de Contas do Estado, onde ocupou importantes cargos, inclusive a direção-geral. Decidiu se aposentar e faz contatos para definir se será candidato a deputado federal em 2026, já com apoio garantido do prefeito João Campos.

TURISMO

Mais importante evento do turismo pernambucano, o “Visit Travel Show” realiza sua 7ª edição, terça e quarta-feira. Promovido pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, com o apoio do Sebrae e da Empetur, com eventos sociais, palestras e rodadas de negócios, com participantes nacionais e internacionais.

Marisa Rabelo, em Orlando curtindo a Disney - Arquivo Pessoal

II COMAR

O brigadeiro Marcello Lobão Schiavo convida para a cerimônia militar que vai assinalar, no dia 12 de dezembro, os 84 anos do Comando Aéreo Regional.

ABERTURA

Luiz Dória, Múrcio Dias e Leonardo Monteiro comandam, no dia 9 de dezembro, a abertura do “Lotti Cucina Italiana”, belíssimo restaurante no RioMar. A casa vai funcionar a partir do dia 8, em soft opening, reunindo convidados.

ANIMAIS

Daniel Coelho vem se tornando uma figura presente na causa animal, um “braço” da sua causa central, que é a ambientalista. Nas redes sociais, conteúdos ao lado de pessoas públicas, do mundo político ou não, que trabalham em prol do ramo pet.

GRAMMY

O cantor, compositor e produtor musical Barro, que é professor dos cursos de Cinema e Estudos da Mídia na UFPE, celebra mais uma indicação ao Grammy Latino, o maior prêmio da música na América Latina.

NO SBT

O especial de final de ano de Zezé Di Camargo no SBT/TV Jornal será apresentado por César Filho e terá a participação especial de Alexandre Pires e Paula Fernandes.

CONFRATERNIZAÇÃO

O projeto Sala Networking, de Camila Gusmão, promove evento de encerramento de 2025, com palestra da comunicadora Daniela Arrais. Será para convidadas no dia 9 de dezembro, na Galeria Marco Zero.

LUXO

A Porsche segue sendo a marca de luxo mais valiosa do mundo, segundo o ranking da Brand Finance. A marca vale, em média, US$ 41,1 bilhões. Em segundo lugar vem a Chanel, com crescimento expressivo de 45% no valor da marca.

INGRESSOS

A partir de 2026, turistas internacionais terão de pagar uma taxa adicional de US$ 100 (R$ 540) para entrar em alguns dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, entre eles Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite e Zion.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Precisamos pensar no futuro - porque o futuro é agora.” (João Carlos Paes Mendonça)

A ARQUITETA Maria Meira Lins promove open house quarta-feira para assinalar a inauguração do seu novo escritório, na Antônio Falcão, em Boa Viagem.

O desembargador Eric Simões será cumprimentado hoje, quando completa idade nova.

HOJE é o último dia de funcionamento da CASACOR.

MIGUEL Coelho participa hoje, em Aracaju, da prova do “Ironman 70.3”.

O CASAL Mariana e Carlos Arasaki surpreendeu os seguidores ao anunciar o nascimento do 13º filho.

A CHINA suspendeu a compra de soja de cinco empresas brasileiras depois de detectar resíduos de pesticidas em um lote de 69 mil toneladas.

SERÁ no dia 15 a tradicional Cantata de Natal do Imip, que terá como tema “O Natal é das Crianças”.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Ana Lúcia Andrade, André Wanderley, Carlos Figueira, Cecília Brennand, Ceres de Almeida, Cláudio Fonseca, Creusa Gomes de Sá, Fausto Pontual, Gustavo Sá Carneiro, Luiza Santos, Paulo Perez e Regina Almeida.