João Alberto | Notícia

A bela festa de fim de ano da Fiepe

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 6:00
Teresa e Bruno Veloso
Teresa e Bruno Veloso - Sheila Wanderley/Divulgação

A confraternização de final de ano da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco foi uma belíssima festa na Arcádia de Apipucos, anteontem. A tradicional casa de recepções inaugurou novo visual e tinha uma deslumbrante decoração, incluindo um túnel de acesso multiiluminado. Nas mesas, muitos e muitos nomes de prestígio no nosso mundo empresarial, político e social. Tudo comandado pelo presidente Bruno Veloso e a esposa Teresa, com todos os diretores da Fiepe. Evento teve buffet assinado pela Arcádia. Impossível citar presenças, tantos e tantos os nomes destaque que encontrei.

Sheila Wanderley/Divulgação
Teresa e Bruno Veloso - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Cônsul May Baptista e o general Maurílio Ribeiro - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Deborah e o brigadeiro Marcelo Schiavo - Sheila Wanderley/Divulgação

