Temas relevantes foram debatidos na Agenda TGI

João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo na sua coluna diária

Nomes do mundo empresarial e político se reuniram no Teatro RioMar para encontro com Francisco Cunha e Fábio Menezes sobre o mundo híbrido. O painel começou com uma apresentação do grupo Aria Social, sendo muito aplaudido com o forró pé de serra apresentado. Como de costume, muito boas as percepções e reflexões apresentadas sobre a conexão e a desglobalização, além das sugestões literárias.

Os sócios da TGI, Francisco Cunha, Carolina Holanda e Fábio Menezes, durante evento - Tom Cabral

NOVIDADE

A agenda deste ano tem referências do livro da TGI, que será lançado no fim do ano: “A Estratégia é Produto da Governança”, escrito por Francisco Cunha, Fábio Menezes e Luciana Santos.

COQUETEL

Encontro na loja Paula Torres, do RioMar, reuniu Cuca Amorim, Camila Cavalcanti, Lucinha Cascão, Raphaella Torres, Juliana Lins, Mirella Martins, Puama Dantas e Vanessa Vecchione.

ALERTA

O médico Jorge Pinho alerta para o Dia Mundial de Combate ao Câncer, hoje, que deve ter 220 mil novos casos de câncer não melanoma este ano no Brasil, segundo o Inca. “A prevenção ainda é a melhor conduta, com o uso do protetor solar diariamente, óculos de sol e bonés.”

LANÇAMENTO

Jô Mazzarolo reuniu muitos nomes do jornalismo pernambucano no segundo lançamento do seu livro “Mude o Conceito”, como nosso companheiro Emannuel Bento e Maristela Luz.

MULHERES

O Grupo Mulheres do Brasil promove, domingo, às 8h, a oitava edição da Caminhada Pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, com saída no Largo Dom Luiz, em Casa Amarela.

CERTIFICAÇÃO

A Oncologia D’Or do Recife e do Rio acabam de receber a acreditação da Joint Commission International, principal órgão certificador de qualidade de instituições de saúde no mundo.

GESTÃO

O Conselho Regional de Biomedicina passa a ser comandado por uma diretoria formada por mulheres, com Edileine Dellalibera na presidência e Renata Kely Veiga na vice-presidência.

CARROS

A Denza, marca premium da BYD, estreia no Brasil com um SUV de luxo inspirado em um leopardo como cartão de visitas. A operação começa pelo B5, SUV off-road híbrido escolhido para apresentar a identidade da marca. O lançamento ocorre no Salão do Automóvel de São Paulo.

MASSAS

Para os amantes de massa, o programa do fim de semana é na Lupi Pizzeria, que celebra seis anos lançando o Viva Lupi Fest. O restaurante se transforma em ponto de encontro para chefs, pizzaiolos e público.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O ano de 2026 será animado. Nem começou e já está animado.” (Francisco Cunha)

CELINA, filha de Cecília Gama e Luiz Felipe Simon, celebrou 5 anos.



MILU Megale se reuniu com Dona Rosa, do Hotel Central, para falar sobre melhorias no Centro.



O MINISTRO da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que a vacina contra a dengue do Instituto Butantan, a Butantan-DV, chega no início de 2026.



APÓS sete anos fechado, o tradicional Mercado São José, no Rio de Janeiro, reabriu completamente repaginado.



NEYMAR sofreu uma nova lesão no joelho e deve desfalcar o Santos no resto do ano de 2025, segundo o GE.



A LEI que isentou o imposto para quem ganha até 5 mil reais tem mais um recorte: o desconto para quem ganha até 7.350.



A EXPOSIÇÃO C, de Marlan Cotrim, será inaugurada hoje, na Galeria Amparo 60.

TELMO Santiago faz tributo a Alcione hoje, no Rooftop do Shopping Tacaruna.

ANIVERSARIANTES

Alexandre Cisneiros, Ana Cecília Santos Leal, Ana Clara Santos Monteiro, André Pessoa de Carvalho, Ângela Motta Pragana, Carlos Moraes, Eduardo Paurá Filho, Fernando de Queiroz Galvão, Leianne Correia, Mônica Peixoto, Rossana Barreira, Sílvio Romero Marques e Wedja Gouveia.

Isabella Musafir, Sydia Amaral e Luciana Bacelar, em jantar feminino - Arquivo Pessoal