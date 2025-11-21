fechar
João Alberto | Notícia

Prestígio no aniversário do Lide Pernambuco

O colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Por João Alberto Publicado em 21/11/2025 às 0:00
Simone e Paulo Magnus
Simone e Paulo Magnus - Sheila Wanderley/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

 

Sheila Wanderley/Divulgação
Simone e Paulo Magnus - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Halim Nagem e Paulo Sales - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Romoaldo Almeida e Bruno Veloso - Sheila Wanderley/Divulgação

Leia também

As atrações da Paixão de Cristo do próximo ano
SOCIEDADE

As atrações da Paixão de Cristo do próximo ano
Os vinte anos de Romoaldo de Souza na Rádio Jornal
SOCIEDADE

Os vinte anos de Romoaldo de Souza na Rádio Jornal

Compartilhe

Tags