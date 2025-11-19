Claude Troisgros comanda último NANNAI Harmonniza de 2025
Evento acontecerá em Muro Alto, no dia 13 de dezembro, com harmonização de vinhos franceses e menu de quatro etapas no Restaurante TiaTê
Um dos chefs mais reconhecidos nacionalmente, Claude Troisgros será recepcionado pelo chef Fernando Pavan no NANNAI Muro Alto para a última edição do ano do NANNAI Harmonniza, projeto que leva grandes nomes da gastronomia para jantares com menus especiais nos hotéis NANNAI.
Evento será dia 13 de dezembro e, na ocasião, Claude vai preparar um menu em quatro tempos, com harmonização de vinhos franceses.
Menu
A noite começa com tartare de atum servido com pepino crocante, picles de melancia marinada por 24 horas e caviar de chia.
Nos principais, um clássico do chef, risoto de camarão feito com caldo de legumes e finalizado com palmito pupunha, camarões salteados, espuma de cogumelo trufada e molho cremoso; e costela de boi assada em baixa temperatura por cinco horas, servida ao molho bordelaise, com jiló agridoce e purê de batata baroa bem liso e cremoso.
Para finalizar a experiência, crêpe passion, outro prato super tradicional do restaurante Chez Claude, uma panqueca soufflé, servida com calda de maracujá, ácido e doce, com a semente da fruta crocante.
Quem é o chef Claude Troisgros?
Um dos grandes nomes da gastronomia internacional e principal construtor da ponte entre as cozinhas francesa e brasileira, acumula uma herança familiar que se iniciou com o seu avô, Jean-Baptiste. T
anto seu pai quanto seu tio seguiram carreira na cozinha e, ao lado de Paul Bocuse, inspiraram a revolução que até hoje suscita polêmica em todo o mundo: a nouvelle cuisine.
Radicado no Brasil há 45 anos, atualmente, Claude comanda seis restaurantes no Brasil, o Chez Claude, no Rio e São Paulo, o Bistrot du Quartier, em São Paulo, o Cucina Mia, em Goiânia, a Cantina do Claude, no Rio de Janeiro, e o recém-inaugurado, Madame Olympe, também no Rio de Janeiro.
Com mais de 20 anos de TV, é famoso por apresentar realities gastronômicos, como o Que Marravilha!, da GNT, e o Mestre do Sabor, da Rede Globo.
O NANNAI Harmonniza é aberto também a não hóspedes.
NANNAI Harmonniza
- 13/12 - NANNAI Harmonniza - Fernando Pavan recebe Claude Troisgros – às 20h
- Local: Restaurante TiaTê
- Reservas e valores: (81) 98132-3974 (Whatsapp)
- Local: NANNAI Muro Alto - Rua Beira Mar, S/N – Gleba 07 – Área A2B – Muro Alto – Ipojuca – PE