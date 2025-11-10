Enrico Restaurante chega ao Pina em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O restaurante com referencial italiano terá como foco massas frescas e interpretações de clássicos, funcionará em soft opening na segunda quinzena

O Enrico Ristorante, do Grupo Le Chef, vai abrir no bairro do Pina, em regime de soft opening na segunda quinzena deste mês.

A proposta é oferecer uma experiência gastronômica italiana contemporânea e autoral. "O Enrico surge com o mesmo propósito dos outros restaurantes do grupo, mas transportando o nosso cliente a um novo ambiente", afirma a dona Juliana Bacelar.

"As massas frescas e recheadas vão ser um grande diferencial, com um menu assinado a 6 mãos, fora todo o projeto de arquitetura que remeteu a atmosfera sofisticada de Nova York, assinado por Daniela Bacelar e Ana Cristina Moura", completa em conversa para coluna.

Menu italiano

Como dito por Juliana, o menu é assinado a seis mãos pelo chef Matheus Zanchini Barrella, Pastaia Mia Vasconcelos e Taci Teti, que é consultora gastronômica geral do Grupo Le Chef.

Uma curiosidade é que o nome Enrico é uma homenagem da família fundadora ao neto mais velho, algo que já é tradição do grupo.

Sobre a expectativa, Juliana afirma que o Grupo está animado. "A gente acredita que realmente vai ser um marco para a cidade do Recife e estamos realmente focando na gastronomia e ambiente como um grande diferencial", reforça.