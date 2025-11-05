Oficina do Sabor celebra 33 anos de história com jantar especial
Chef César Santos recebe grandes nomes da gastronomia brasileira para um menu exclusivo em cinco etapas no dia 21 de novembro, em Olinda
Por
Julliana Brito
Publicado em 05/11/2025 às 10:17
| Atualizado em 05/11/2025 às 10:19
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Comandado pelo chef César Santos, referência na gastronomia pernambucana, o restaurante Oficina do Sabor, localizado no coração de Olinda, comemora 33 anos de atividade ininterrupta.
No dia 21 de novembro, terá um jantar especial em cinco etapas assinado por César ao lado dos chefs Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel (Preto na Cozinha) e Karyna Maranhão.
O menu será servido com um prato da Boa Lembrança, especialmente criado para a data, inspirado na medalha de São Bento.
Confira o menu especial:
A recepção começa com as boas-vindas do chef César Santos, que servirá uma cestinha de pão Lavash recheada de linguiça matuta e queijo do reino maçaricado, croquete de queijo do reino com geleia de pimenta doce e ostras gratinadas com queijo do reino.
Na entrada, o chef Preto apresenta o Siri no Cajueiro. Os pratos principais ficam por conta do chef Juarez Campos e do chef Fernando Pavan.
Encerrando o jantar, a chef Karyna Maranhão apresenta a sobremesa O Mais Desejado do Amparo, surpresa da noite.
A Coluna João Alberto já entrevistou o chef César Santos e contou sua história. Confira.