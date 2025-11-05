fechar
João Alberto | Notícia

Oficina do Sabor celebra 33 anos de história com jantar especial

Chef César Santos recebe grandes nomes da gastronomia brasileira para um menu exclusivo em cinco etapas no dia 21 de novembro, em Olinda

Por Julliana Brito Publicado em 05/11/2025 às 10:17 | Atualizado em 05/11/2025 às 10:19
César virou referência na culinária pernambucana com o uso de ingredientes locais
César virou referência na culinária pernambucana com o uso de ingredientes locais - Thiago Medeiros

Comandado pelo chef César Santos, referência na gastronomia pernambucana, o restaurante Oficina do Sabor, localizado no coração de Olinda, comemora 33 anos de atividade ininterrupta.

No dia 21 de novembro, terá um jantar especial em cinco etapas assinado por César ao lado dos chefs Fernando Pavan, Juarez Campos, Bruno Manoel (Preto na Cozinha) e Karyna Maranhão. 

O menu será servido com um prato da Boa Lembrança, especialmente criado para a data, inspirado na medalha de São Bento. 

Confira o menu especial:

A recepção começa com as boas-vindas do chef César Santos, que servirá uma cestinha de pão Lavash recheada de linguiça matuta e queijo do reino maçaricado, croquete de queijo do reino com geleia de pimenta doce e ostras gratinadas com queijo do reino.

Na entrada, o chef Preto apresenta o Siri no Cajueiro. Os pratos principais ficam por conta do chef Juarez Campos e do chef Fernando Pavan.

Encerrando o jantar, a chef Karyna Maranhão apresenta a sobremesa O Mais Desejado do Amparo, surpresa da noite.

A Coluna João Alberto já entrevistou o chef César Santos e contou sua história. Confira. 

