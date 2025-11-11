fechar
Pedro Godoy e Eduardo Freyre apresentam o TERRA, novo projeto gastronômico que une culinária contemporânea com os sabores da região

Local tem como parte da identidade e do conceito a valorização dos itens locais, desde ingredientes até a escolha da decoração

Por Lara Calábria Publicado em 11/11/2025 às 11:35
O chef Pedro Godoy e o empresário Eduardo Freyre, do Grupo Ar, inauguraram em Recife o TERRA, novo restaurante que mistura a essência da cozinha regional com toque criativo e contemporâneo, no novo Parque Gourmet, no Shopping Recife. 

O espaço, que tem cozinha aberta e menu que valoriza ingredientes locais, foi criado pela Casa Arquitetura, que usou materiais naturais e artesanato pernambucano, com destaque para obras de Mestre Zuza, de Tracunhaém, e do artista Glauber Arbos. O ambiente mistura barro, madeira e tons terrosos, criando uma atmosfera acolhedora e elegante.

MENU

No menu, pratos clássicos nordestinos e criações autorais. Entre os destaques estão o Croquete de cupim, o Caldinho de feijão com charque crocante e o Arroz de polvo. Sobremesas seguem a linha regional, com versões contemporâneas de clássicos como Cartola pernambucana, Romeu e Julieta e Rabanada de brioche com doce de leite.

DRINKS

Um ponto alto é a carta de drinks, assinada pelo premiado Lucas Santos, que traz ingredientes brasileiros e autorais, como o Terra (com banana-da-terra e limoncello artesanal) e o Ameríndio (com pimenta-de-cheiro e shissô). A carta de vinhos, elaborada pelo sommelier Alysson Arlan, reúne cerca de 80 rótulos de pequenos produtores do mundo todo.

