João Alberto | Notícia

Puama Dantas comanda evento initmista com show de Martins

A apresentação foi o destaque do jantar para celebrar a inauguração do espaço de beleza Bloom, da terapeuta capilar Puama Dantas

Por Julliana Brito Publicado em 30/10/2025 às 13:47
A empresária Puama Dantas
A empresária Puama Dantas - Charles Johnson/Divulgação

A empresária Puama Dantas reuniu ontem (29) diversas mulheres da sociedade para jantar especial em homenagem ao espaço de beleza Bloom no Il Tavolo Ristoranti, em Boa Viagem. 

Com produção de Juliana Lins, show de Martins e decoração de Lucinha Luz, a noite contou com a presença de Sandra Paes Barreto, Márcia Casanova, Amanda Campos, Cris Lemos, Mirella Martins, Silvinha Wanderley, Eduarda Costa, Cecília Lemos, Larissa Campos, Christiane Da Fonte, Ana Paula Oliveira, Evellyn Barbosa e Dandarah Cavalcanti. 

Entre os destaques da noite, Puama reforçou que seu novo espaço reforça sua missão de vida: cuidar das pessoas. Além disso, ela celebrou o seu aniversário que foi no dia 28 de outubro. 

 

