João Carlos Paes Mendonça é o entrevistado de hoje do Passando a Limpo

O colunista João Alberto destaca os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O empresário João Carlos Paes Mendonça concederá uma entrevista especial no Passando a Limpo, nesta segunda-feira, a partir das 8h, na Rádio Jornal. Falará sobre a história dos 90 anos do Grupo JCPM, umas das poucas empresas a chegarem a essa marca. Também estarão entre os temas: as dificuldades, erros e acertos na trajetória, o desafio da inovação constante, a conexão com os clientes e uma avaliação da realidade do Nordeste Participarão da entrevista os jornalistas Igor Maciel, Fernando Castilho, Terezinha Nunes, Eliane Cantanhêde e o cientista político Antônio Lavareda.

NO AEROPORTO

Formadores de opinião e o trade turístico têm encontro marcado hoje às 15h30, no Aeroporto dos Guararapes. Ao lado do ministro Sílvio Costa Filho, Santiago Yus, presidente da Aena Brasil e que já comandou a empresa em Pernambuco, vai apresentar os projetos do Terminal Intermodal e do Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto.

O advogado Ruy Ratacaso e o desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, na comemoração do Dia do Aviador, no II Comando Aéreo Regional - Sheila Wanderley/Divulgação

PARABÉNS

O chef César Santos, uma figura queridíssima, comemora seus 60 anos hoje, recebendo os amigos na Oficina do Sabor, entre as 16h e 22h.

OITENTINHA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemora seus 80 anos, com disposição de 30 anos, como revelou, hoje, na Malásia, onde está em viagem oficial.

LOJÃO

Está praticamente pronta a estrutura da megaloja do Atacado dos Presentes que vai abrir ao lado da antiga Fábrica do Tacaruna.

PRESENCIAIS

Cada vez vemos mais a abertura de programações presenciais, sem uso de telas e redes sociais: pintura de taças, tardes de yoga, eventos com cerâmicas, telas, clubes do livro nas livrarias e pequenas corridas.

SENA

A HBO Max divulgou o teaser de “Meu Ayrton por Adriane Galisteu”, série documental em com olhar inédito sobre a relação entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna, narrado pela apresentadora.

SUPORTE

Um alerta que preocupa: uma em cada dez crianças e adolescentes no Brasil já recorreu a ferramentas de inteligência artificial para falar sobre problemas pessoais ou emoções, segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil.

RECORDE

Raro e cobiçado, o Rolex referência 6062 voltou a chamar atenção no mercado de luxo. Lançado há 75 anos, o modelo teve apenas cerca de 350 unidades produzidas e acaba de bater recorde como o 3º Rolex mais caro já leiloado.

LANÇAMENTO

O DJ Dolores lançou o livro “Lugares para Chorar no Recife.” Duas curiosidades: ele se chama Helder Aragão e é sergipano, nascido na cidade de Propriá, a mesma do saudoso José Carlos Mendonça, o Pinga. Há muitos anos mora no Recife, onde brilha no nosso cenário musical.

GONZAGUINHA

O Ecad assinala os 80 anos de nascimento de Gonzaguinha, destacando as suas cinco músicas mais tocadas no país. Pela ordem: “O que é o que é”, “Lindo Lago do Amor”, “Sangrando” e “Explode Coração."

ESTÁDIO

O Camp Nou, estádio do Barcelona, que passa por reformas que passarão sua capacidade para 105 mil torcedores, terá restaurantes e várias áreas vips, que trarão receita para o clube. Fechado há dois anos, para obras de R$ 350 milhões, tinha reabertura marcada há ano, que não aconteceu e não existe previsão de quando vai acontecer.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Ser amado é receber o maior de todos os elogios.” (Madame Necker)

GRANDE liderança empresarial e no futebol, Geraldo Uchôa de Moraes comemorou seus 91 anos, num encontro em família.

TÚLIO Arruda, filho do prefeito Paulo Roberto, de Vitória de Santo Antão, será candidato a deputado estadual no próximo ano.

CAMILA Bechelany é a nova curadora artística da Oficina Francisco Brennand.

SÉRGIO Moury Fernandes e Luciano Moura comemoram o grande sucesso da corrida “Viva a Vida 60+”.

A ATRIZ Isis Valverde lançou um novo livro, “Vermelho Rubro.”

ALBINO Queiroz retorna de nova temporada em Lisboa.

RONALDINHO Gaúcho foi contratado pela Globo para atuar na Copa do Mundo próximo ano.

FICOU muito bonito o novo visual do “Armazém Guimarães” do Rio Mar, assinado por Kátia Ferrão.

ANIVERSARIANTES

Cândida de Acioli Roma, Franklin Santos, Luiz Alberto Passos Cavalcanti, Newman Belo, Roberta Aquino Lessa, Samuel Oliveira Neto, Sérgio de Melo, Sílvio Amorim, Telma Barbosa Florêncio, Vera Pinheiro e Weruska Santos.