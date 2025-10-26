João Campos quer aumentar bancada do PSB no Senado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto apresenta os assuntos e acontecimentos de destaque em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento em Pernambuco.

Uma das preocupações de João Campos ao assumir a presidência do PSB, será com a bancada do partido no Senado. Hoje, o partido tem quatro senadores e todos terminam o mandato em 2026. Naquele ano, das 82 cadeiras da casa, 54 serão renovadas. Para conseguir a eleição de mais senadores tem feito visitas a vários estados do País, viabilizando candidaturas com chance de vencer.

Domingo é dia de gente bonita: Paula Campos - Sheila Wanderley/Divulgação

PIONEIRA

Hoje o Festival Internacional de Dança do Recife encerra sua programação com espetáculo da renomada bailarina africana Germaine Acogny. Aos 81 anos, ela é reconhecida como uma das grandes referências da dança contemporânea africana, unindo as tradições culturais de seu povo às influências dos movimentos urbanos que conheceu em Nova York, na década de 1970.

TURISMO

O prefeito Mano Medeiros comanda quarta-feira, no Hotel Barramares, a apresentação do 1º Plano Municipal de Turismo de Jaboatão dos Guararapes, planejamento participativo que orientará as políticas públicas do município no setor pelos próximos anos, em parceria com o Sebrae.

O BECO

Em função da Casa Cor, o Recentro decidiu revitalizar a Rua Itaiópolis, na verdade um beco na lateral do Edifício Niagara, que vivia abandonado e que foi transformado na área de convivência para a população. Nome é uma homenagem a um município de Santa Catarina.

PROCURA

Pesquisa da plataforma “Conexa Saúde” revelou que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de buscas pelos termos Ozempic e Mounjaro, medicamentos utilizados no controle de peso.

PROMOTORIA

Amanhã, a coluna traz uma entrevista exclusiva com Helena Martins, Promotora de Justiça da Capital e presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ela detalha importantes ações do Ministério Público no estado e compartilha feitos marcantes, incluindo sua atuação na luta contra o abuso de poder policial.

O desembargador Francisco Bandeira de Melo, com a esposa Anselma, na posse do desembargador Ricardo Paes Barreto como governador de Pernambuco, no Campo das Princesas - Sheila Wanderley/Divulgação

IMORTAIS

Quarta-feira a Academia Recifense de Letras dará posse a quatro novos membros: Raphaela Nicácio, Conceição Rodrigues, Marcelo Rodrigues da Silva e Luiz Gonzaga da Silva Cunha. Será em evento na sede da Academia Pernambucana de Letras.

CUSTO

Um empresário pernambucano revela que fez uma viagem de negócios a Chicago. Pagou pela passagem na classe executiva, ida e volta, saindo de São Paulo, R$ 54 mil.

O ENCONTRO

Muita expectativa neste domingo pelo primeiro encontro presencial entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump em Kuala Lumpur, capital da Malásia.

FILME

O filme “Caramelo”, o vira-lata mais amado do Brasil, continua fazendo sucesso na Netflix. Na segunda semana desde sua estreia, segue entre os quatro filmes mais assistidos no mundo – o primeiro, considerando apenas filmes de Língua Não-Inglesa.

Kátia Peixoto e Andréa Calabria em recente evento na Casa Cor - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Deus me privou do sentimento negativista.” (João Carlos Paes Mendonça)

O VEREADOR de Olinda Felipe Nascimento, marido da prefeita Mirela Almeida, vai disputar mandato de deputado estadual na eleição do próximo ano.

GABI Amarantos é a capa da revista “Glamour”. Destaca a cultura paraense e os festivais de música da Amazônia.

GABRIELA Didier celebra a formatura da filha Eduarda, em Medicina.

ROBERTA Borges Laurindo comandou visita de mulheres executivas ao centro administrativo da Masterboi, onde foram recebidas por Guilhermina Bezerra.

A ASSEMBLEIA Legislativa de Pernambuco chega este ano aos seus 190 anos.

TADEU e Vanessa Alencar passam temporada em Lima, no Peru. O foco da viagem foi nos pontos históricos da cidade.

YURI Romão revelou confiar no trabalho do técnico Daniel Paulista, que teve um aproveitamento de 27% nesta terceira passagem pelo Sport.

ANIVERSARIANTES Ana Gabriela de Queiroz Galvão, Angélica Garcia, Célio de Castro Montenegro Filho, Eugênia Maria Cruz, Jéssica Cristina Oliveira e Simone Paes de Andrade.

COLUNA de João Alberto: o café da manhã do pernambucano.