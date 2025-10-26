Nordeste ficou fora da Rota Turística do Futebol
Foi definido o início da Rota Turística de Futebol do Mercosul, comandada pelo Brasil e que passará também pela Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, que estão na primeira fase da implementação com estádios e museus. No Brasil, fazem parte o Allianz Parque, a Arena BRB Mané Garrincha, a Arena Castelão, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, o Estádio Mangueirão, o Maracanã, o Museu do Botafogo, o Museu do Flamengo, o Museu do Futebol, o Museu Pelé, a Neo Química Arena e a Vila Belmiro. Os estádios do Nordeste foram solenemente esquecidos.
IMORTALIDADE
O professor Roberto Pereira, grande destaque no nosso mundo da educação e turismo, toma posse na Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras, sucedendo Marcos Vinícios Vilaça. Solenidade, que vai reunir seus muitos amigos, será amanhã, às 19h.
FLIPORTO
Os poetas pernambucanos: Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca serão os homenageados da 20ª Fliporto, que Antônio Campos comanda, entre os dias 13 e 16 de novembro, no Parque Dona Lindu.
EMIRATES
Uma aeromoça da Emirates revelou nas redes sociais, detalhes do seu contrato. Recebe, em média, R$ 16 mil por mês, tem direito a hospedagem, transporte e viagens na empresa e nos seus hotéis.
MODA & JOIAS
O tradicional almoço promovido por Juliana Santos e Jacques Rodrigues já tem data marcada: 18 de novembro, no Bargaço. O encontro reunirá grandes nomes do universo feminino em um momento dedicado à moda, jóias e estilo.
FINALISTA
A Liga de Direito Tributário da Faculdade de Direito do Recife foi selecionada entre as dez finalistas do Tax Moot Competition Brazil, principal competição acadêmica de Direito Tributário do país. A equipe representará a instituição na fase final, na sede do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em Brasília.
HEBE
As icônicas peças de Hebe Camargo estão à venda no brechó Peça Rara, da atriz Deborah Secco, em São Paulo, com autorização do herdeiro Marcello Camargo. Cerca de 500 itens do acervo da apresentadora foram exibidos no lançamento, e parte da renda será destinada a instituições de caridade.
OMAKASE
Simpson dos Santos nos preparativos para o “Saikou Omakase”, que será em Boa Viagem e com foco total na experiência sofisticada da culinária japonesa, de "confiar’’ no chef, que faz os pratos ao vivo, na frente do cliente.
DESTAQUE
A startup recifense PLUVI, que captura, trata e distribui água da chuva, foi uma das duas empresas brasileiras lideradas por mulheres reconhecidas no BRICS Women’s Startups, em Moscou. A tecnologia já produziu mais de 10 milhões de litros de água potável em comunidades como Alto da Telha e Jardim Monte Verde, áreas que sofreram com deslizamentos causados por chuvas intensas em 2022.
FEIRA
A “HospitalMed”, na semana passada, teve um recorde no número de visitantes: 27 mil.
RELANÇAMENTOS
Aos 95 anos, José Sarney vai relançar três de suas principais obras: "O Dono do Mar", "Saraminda" e "A duquesa vale uma Missa", romance que ganhou outro desfecho na nova edição. Começa por São Paulo, depois Rio de Janeiro, Brasília e São Luiz. Ele estuda lançar em outras cidades, como o Recife.