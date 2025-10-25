Hospital do Câncer entregou medalha para um grupo de médicos
Em reconhecimento ao legado em prol da saúde dos pacientes do Hospital de Câncer de Pernambuco, a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer entregou a Comenda Fundadora Dília Henrique a Luiz Mário Calheiros, que também celebrou seus 56 anos de atuação na pediatria oncológica. Também receberam a comenda os médicos Bartolomeu Melo, Maria do Carmo Gomes Valente e Norma Bastos.
COM O PAPA
Ao lado do marido, André Cacau, Marília Arraes participou de audiência privada com o Papa Leão XIV. Aproveitou para pedir a aceleração do processo de beatificação de Dom Helder Câmara, recebendo um aceno positivo do sumo pontífice. E presenteou o Papa com uma peça artesanal feita pelas renderias de Passira.
DEBATE
Moisés Wolfenson, presidente da Sociedade Brasileira de Laser, participou de debate on-line sobre a cirurgia plástica moderna, com Bárbara Machado, Gisele Pontes e Irene Daher, três famosas cirurgiãs plásticas.
HOMENAGEM
O provedor Beto Ferreira da Costa Júnior, recebeu a homenagem da HospitalMed ao seu pai, Alberto Ferreira da Costa, que dirigiu o Hospital Português por mais de 20 anos.
INÉDITO
A pernambucana Mirella Correia é a primeira pessoa surda do Brasil a conquistar o título de doutora em Direito. Um marco histórico e que está sendo muito celebrado pela Universidade Católica de Pernambuco.
JAPÃO
Chef de cozinha pernambucana, Gi Nacarato, chef executiva do Quina do Futuro, foi selecionada para ocupar uma das quatro vagas para cursar um estágio nos restaurantes mais renomados do Japão: Crony, Den, Sazenka e Sushi Sunji.
REINAUGURAÇÃO
Foi reinaugurado o Centro Cultural Rossini Alves Couto, do Ministério Público de Pernambuco, no prédio localizado na Avenida Visconde de Suassuna, que também vai abrigar a Escola Superior do MPPE.
VEÍCULOS
A Comissão de Administração Pública da Alepe aprovou o avanço do Projeto de Lei do deputado Antônio Coelho que isenta do pagamento do IPVA veículos com mais de 15 anos de fabricação e também os modelos híbridos. O texto segue agora para análise nas próximas etapas legislativas.
ARTE
Mais uma obra roubada foi encontrada. A polícia espanhola recuperou em Madri o quadro “Natureza morta com guitarra”, de Pablo Picasso, desaparecido desde 3 de outubro. Ele deveria ter ido para uma exposição, mas nunca chegou ao local.
EMPRESAS
Este ano de 2025 marca um passo importante no nosso mundo empresarial: é o maior recuo no número de empresas informais dos últimos 5 anos.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Viajar é bom, mas voltar para casa é muito melhor.”(José Paulo Cavalcanti Filho)
- ADRIANA e Henrique Costa comemoram hoje os 15 anos da filha Fernanda, no “Ballroom” de Casa Forte.
- ACONTECE neste sábado a pré-estreia de “O Agente Secreto” nos cinemas da Fundaj.
- A ASSESSORA de Cerimonial da UFPE, Roberta Japiassu, participará do Congresso Nacional de Cerimonial e Protocolo que vai acontecer em Maceió.
- HOJE é dia do Dentista.
- Carla Rio lança hoje, no Marquês Art Bar, no Recife Antigo, o projeto “Roda de Samba", tendo como convidados Igor de Carvalho, André Rio, Roberto e Márcio Oliveira.
- O FILME “A Primavera”, dos diretores pernambucanos Sérgio Bivar e Daniel Aragão, gravado no Recife, está em cartaz no Moviemax Rosa e Silva.
- CELEBRANDO o Dia do Servidor, na terça, a Prefeitura do Recife transferiu o feriado para segunda-feira.
- O “ELTON John Essence”, espetáculo que homenageia o icônico astro da música pop, será mostrado hoje no Teatro RioMar.
