Brilho da cozinha italiana do chef Duca Lapenda

O colunista João Alberto traz os principais temas e eventos de relevância em sociedade, política, moda, cinema e entretenimento de Pernambuco

O chef Duca Lapenda merece todo o reconhecimento que conquistou à frente de uma das mais autênticas operações de alta gastronomia italiana. Ele afirma que cada ingrediente é feito por ele, de forma artesanal; dos molhos e massas aos defumados, burratas e demais criações. Depois de temporada em Casa Forte, ele retornou o seu restaurante “Pomodoro Café” para o endereço original, na Rua Capitão Rebelinho, no Polo Pina.

O desembargador Ricardo Paes Barreto, com a esposa Sandra, ao receber o Governo de Pernambuco da vice-governadora Priscila Krause, com o marido, Jorge Branco - Sheila Wanderley/Divulgação

PARCERIA

As ações das Casas Bahia subiram 18% ontem, depois do anúncio da parceria com o Mercado Livre, para vender seus produtos na plataforma do marketplace.

A TV JORNAL

Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira política e dos principais projetos, incluindo a parceria com o Comando Militar do Nordeste, para a revitalização dos Montes Guararapes.

ARGENTINA

Priscila Krause, depois de transmitir o Governo de Pernambuco para o desembargador Ricardo Paes Barreto, ontem, embarcou para a Argentina, onde ficará até quarta-feira, cumprindo uma agenda de compromissos voltados para o Turismo e o Desenvolvimento Econômico do Estado.

O deputado Eduardo da Fonte na comemoração do aniversário do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco e uma das principais lideranças religiosas do estado - Arquivo Pessoal

TREINAMENTO

O curso “Surgial Córnea”, criado em 2020 pelos médicos Lúcio Maranhão e Pedro Betinho, que já treinou em transplante de córneas, 192 especialistas no Brasil e em oito países. Nesta semana realiza seu 10º curso no Recife, com a participação de médicos do Brasil, Peru e Equador.

FLIPORTO

A Fliporto Portugal termina hoje. Teremos debate sobre o universo literário lusófono de Joaquim Nabuco, Camões e Os Lusíadas e o lançamento da nova edição do “Livro Geral”, de Carlos Pena Filho.

NOIVAS

Comandada por Nina Lacerda, a feira de casamentos “Até que em Fim", tem sua 11ª edição hoje e amanhã, no rooftop do Novotel Recife Marina. Vai reunir os principais fornecedores de serviços para casamentos.

PARA BÓRIS

Para anunciar a criação do Conselho de Lideranças Familiares, o “Cambridge Family Enterprise Group”, promove encontro em homenagem a Bóris Berenstein, dia 4 de novembro, no RioMar Trade Center 5 e almoço no Ruizito.

CINEMA

Após o sucesso da exibição do capítulo final de “Vale Tudo”, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Parque Apipucos, o projeto Cine Apipucos será lançado oficialmente. As sessões ocorrerão aos sábados e domingos, com estreia prevista para o fim do ano.

A cônsul da Argentina, Julieta Grande, e o deputado federal Pastor Eurico, na cerimônia do Dia do Aviador, no Segundo Comando Aéreo Regional - Sheila Wanderley/Divulgação

CAMINHADA

Francisco Cunha promove caminhada amanhã com o tema “Os 100 primeiros anos sem sair do Istmo”, explicando sobre o surgimento da ocupação da cidade. O evento terá concentração em frente à Assembleia Legislativa, na Rua da Aurora, às 8h.

LITERATURA

Alguns livros de romance vão chegar às telas dos cinemas em 2026. “O Morro Dos Ventos Uivantes” de Emily Brontë, “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen e “Verity” de Colleen Hoover são alguns deles.