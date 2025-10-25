Brilho da cozinha italiana do chef Duca Lapenda
O chef Duca Lapenda merece todo o reconhecimento que conquistou à frente de uma das mais autênticas operações de alta gastronomia italiana. Ele afirma que cada ingrediente é feito por ele, de forma artesanal; dos molhos e massas aos defumados, burratas e demais criações. Depois de temporada em Casa Forte, ele retornou o seu restaurante “Pomodoro Café” para o endereço original, na Rua Capitão Rebelinho, no Polo Pina.
PARCERIA
As ações das Casas Bahia subiram 18% ontem, depois do anúncio da parceria com o Mercado Livre, para vender seus produtos na plataforma do marketplace.
A TV JORNAL
Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes, é o entrevistado de hoje no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Fala da sua carreira política e dos principais projetos, incluindo a parceria com o Comando Militar do Nordeste, para a revitalização dos Montes Guararapes.
ARGENTINA
Priscila Krause, depois de transmitir o Governo de Pernambuco para o desembargador Ricardo Paes Barreto, ontem, embarcou para a Argentina, onde ficará até quarta-feira, cumprindo uma agenda de compromissos voltados para o Turismo e o Desenvolvimento Econômico do Estado.
TREINAMENTO
O curso “Surgial Córnea”, criado em 2020 pelos médicos Lúcio Maranhão e Pedro Betinho, que já treinou em transplante de córneas, 192 especialistas no Brasil e em oito países. Nesta semana realiza seu 10º curso no Recife, com a participação de médicos do Brasil, Peru e Equador.
FLIPORTO
A Fliporto Portugal termina hoje. Teremos debate sobre o universo literário lusófono de Joaquim Nabuco, Camões e Os Lusíadas e o lançamento da nova edição do “Livro Geral”, de Carlos Pena Filho.
NOIVAS
Comandada por Nina Lacerda, a feira de casamentos “Até que em Fim", tem sua 11ª edição hoje e amanhã, no rooftop do Novotel Recife Marina. Vai reunir os principais fornecedores de serviços para casamentos.
PARA BÓRIS
Para anunciar a criação do Conselho de Lideranças Familiares, o “Cambridge Family Enterprise Group”, promove encontro em homenagem a Bóris Berenstein, dia 4 de novembro, no RioMar Trade Center 5 e almoço no Ruizito.
CINEMA
Após o sucesso da exibição do capítulo final de “Vale Tudo”, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Parque Apipucos, o projeto Cine Apipucos será lançado oficialmente. As sessões ocorrerão aos sábados e domingos, com estreia prevista para o fim do ano.
CAMINHADA
Francisco Cunha promove caminhada amanhã com o tema “Os 100 primeiros anos sem sair do Istmo”, explicando sobre o surgimento da ocupação da cidade. O evento terá concentração em frente à Assembleia Legislativa, na Rua da Aurora, às 8h.
LITERATURA
Alguns livros de romance vão chegar às telas dos cinemas em 2026. “O Morro Dos Ventos Uivantes” de Emily Brontë, “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen e “Verity” de Colleen Hoover são alguns deles.