O aniversário de casamento de João Carlos e Auxiliadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes

Clique aqui e escute a matéria

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, que comemora hoje aniversário do seu casamento com Auxiliadora, fez uma bela declaração à esposa: “Auxiliadora é a minha grande parceira de vida. A minha vida é dela e a dela é minha.” Ele recorda que a lua de mel foi no Hotel Boa Viagem, na época um dos mais luxuosos do Brasil. O casal comemora a data no seu bonito apartamento de Lisboa.

Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça, que comemoram hoje aniversário de casamento - Sheila Walderley

NO RIOMAR

O “Miss Köh”, especializado em cozinha asiática e comandado pelo premiado chef Murakami, abrirá unidade no RioMar.

Neném Brennand, prestígio nos eventos sociais - Jailton Jr | JC IMAGEM

EXAME

Nos moldes do consolidado exame da OAB, o Ministério da Educação realizará no dia 19 o primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, aplicado aos alunos do último ano das faculdades de Medicina.

Kareny Melo e Marina Machado, que assinam projeto capa da revista CASACOR 2025 - Jailton Jr | JC IMAGEM

TEMPO REI

A “turnê” “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, que terminaria no Recife em 28 de novembro, foi prorrogada. Novos espetáculos foram incluídos: em Buenos Aires, nos dias 21 de outubro e 4 de novembro. O encerramento será em março, em Belém, após alteração da data original em razão da morte de Preta Gil.

SAF DO AMÉRICA

Destaque no mundo do marketing, Wagner Mendes comanda o grupo de empresários que assumiu a SAF do América, um dos times mais tradicionais do futebol pernambucano.

COMEMORAÇÃO

Nosso mundo jornalístico, político e empresarial tem encontro marcado na noite de hoje, em uma festa no Mirante do Paço, que celebra os 20 anos de carreira do jornalista Jamildo Melo. Por muitos anos no JC, ele hoje comanda seu blog independente, com apurações políticas, econômicas e do cotidiano.

NO JAPÃO

A Orquestra Criança Cidadã realiza hoje o “Concerto pela Paz”, na “Expo 2025”, em Osaka, no Japão. Reúne músicos de Pernambuco, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreia do Sul, sob a regência do maestro José Renato Accioly.

APOSENTADORIA

Seguindo o exemplo do irmão Bóris, Jacob Berenstein, destaque da radiologia pernambucana, pediu aposentadoria. Agora, pretende apenas curtir a vida...

DATA

A “Black Friday” deste ano será no dia 28 de novembro.

BAGAGENS

A TAP está implantando as cabines “Airspace” nos seus voos internacionais. A grande novidade são os compartimentos de bagagem 37% maiores. Mudança importante, já que muitos passageiros levam duas peças de mão: a mala e uma sacola nas costas. Não é raro faltar espaço para tanta coisa.

DEPENDÊNCIA

Especialistas em saúde mental alertam que o jogo pode provocar uma dependência tão grave quanto a do álcool e das drogas.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quem nasceu para obedecer, obedecerá mesmo no trono.” (Marquês de Vauvernagues)

SIMONE Nunes continua fazendo excelente trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco.



SÍLVIO Meira e Rosário Pompeu lançam, dia 16, no Cais do Sertão, o livro “A Próxima Democracia.”



O CHEF César Santos fez sucesso assinando cardápio de eventos do Festival do Circo do Brasil, na cidade francesa de Toulouse.



GLORINHA Aguiar recupera-se de cirurgia no pé, que sofreu ao levar uma queda.



A GOL retomou seus voos para Fernando de Noronha, partindo de São Paulo e Recife.

O VEREADOR do Recife Gilson Machado Filho deve disputar mandato de deputado estadual no próximo ano.



SEGUNDO o “Pinterest”, a busca por looks de Ano Novo cresceu 80% entre agosto e setembro.



TRIBUTO à cantora Adele acontece na sexta-feira, no Teatro RioMar Recife.

ANIVERSARIANTES

André Lins, Arnaldo Maciel Filho, Dalila Caldas Domingues, Edgar Albuquerque, Eliane Morais, Karla Castelo Branco Paes e Melo, Patrícia Blanke, Rose Mary Garziera e Taciana Amorim.