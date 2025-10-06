O aniversário de casamento de João Carlos e Auxiliadora
Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, que comemora hoje aniversário do seu casamento com Auxiliadora, fez uma bela declaração à esposa: “Auxiliadora é a minha grande parceira de vida. A minha vida é dela e a dela é minha.” Ele recorda que a lua de mel foi no Hotel Boa Viagem, na época um dos mais luxuosos do Brasil. O casal comemora a data no seu bonito apartamento de Lisboa.
NO RIOMAR
O “Miss Köh”, especializado em cozinha asiática e comandado pelo premiado chef Murakami, abrirá unidade no RioMar.
EXAME
Nos moldes do consolidado exame da OAB, o Ministério da Educação realizará no dia 19 o primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, aplicado aos alunos do último ano das faculdades de Medicina.
TEMPO REI
A “turnê” “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, que terminaria no Recife em 28 de novembro, foi prorrogada. Novos espetáculos foram incluídos: em Buenos Aires, nos dias 21 de outubro e 4 de novembro. O encerramento será em março, em Belém, após alteração da data original em razão da morte de Preta Gil.
SAF DO AMÉRICA
Destaque no mundo do marketing, Wagner Mendes comanda o grupo de empresários que assumiu a SAF do América, um dos times mais tradicionais do futebol pernambucano.
COMEMORAÇÃO
Nosso mundo jornalístico, político e empresarial tem encontro marcado na noite de hoje, em uma festa no Mirante do Paço, que celebra os 20 anos de carreira do jornalista Jamildo Melo. Por muitos anos no JC, ele hoje comanda seu blog independente, com apurações políticas, econômicas e do cotidiano.
NO JAPÃO
A Orquestra Criança Cidadã realiza hoje o “Concerto pela Paz”, na “Expo 2025”, em Osaka, no Japão. Reúne músicos de Pernambuco, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel e Coreia do Sul, sob a regência do maestro José Renato Accioly.
APOSENTADORIA
Seguindo o exemplo do irmão Bóris, Jacob Berenstein, destaque da radiologia pernambucana, pediu aposentadoria. Agora, pretende apenas curtir a vida...
DATA
A “Black Friday” deste ano será no dia 28 de novembro.
BAGAGENS
A TAP está implantando as cabines “Airspace” nos seus voos internacionais. A grande novidade são os compartimentos de bagagem 37% maiores. Mudança importante, já que muitos passageiros levam duas peças de mão: a mala e uma sacola nas costas. Não é raro faltar espaço para tanta coisa.
DEPENDÊNCIA
Especialistas em saúde mental alertam que o jogo pode provocar uma dependência tão grave quanto a do álcool e das drogas.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Quem nasceu para obedecer, obedecerá mesmo no trono.” (Marquês de Vauvernagues)
- SIMONE Nunes continua fazendo excelente trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco.
- SÍLVIO Meira e Rosário Pompeu lançam, dia 16, no Cais do Sertão, o livro “A Próxima Democracia.”
- O CHEF César Santos fez sucesso assinando cardápio de eventos do Festival do Circo do Brasil, na cidade francesa de Toulouse.
- GLORINHA Aguiar recupera-se de cirurgia no pé, que sofreu ao levar uma queda.
- A GOL retomou seus voos para Fernando de Noronha, partindo de São Paulo e Recife.
- O VEREADOR do Recife Gilson Machado Filho deve disputar mandato de deputado estadual no próximo ano.
- SEGUNDO o “Pinterest”, a busca por looks de Ano Novo cresceu 80% entre agosto e setembro.
- TRIBUTO à cantora Adele acontece na sexta-feira, no Teatro RioMar Recife.
ANIVERSARIANTES
André Lins, Arnaldo Maciel Filho, Dalila Caldas Domingues, Edgar Albuquerque, Eliane Morais, Karla Castelo Branco Paes e Melo, Patrícia Blanke, Rose Mary Garziera e Taciana Amorim.