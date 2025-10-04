A CASACOR abriu com uma noite de prestígio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Teve fila quilométrica, e por horas, a abertura da CasaCor 2025, no Complexo Niágara, no Recife Antigo. O evento para convidados teve a assinatura de Isabela Coutinho, Gabriela Coutinho e Carla Cavalcanti, que há uma década comandam a mostra com sucesso. As anfitriãs receberam os convidados em clima de festa. A edição, que tem como tema Semear Sonhos, representa um marco especial: é a primeira vez que a CasaCor ocupa a Avenida Rio Branco, desejo antigo das organizadoras. O endereço foi escolhido não apenas pelo charme e amplitude, mas também pela possibilidade de expandir os espaços de livre circulação. Outro destaque: este ano a mostra terá temporada estendida, com 60 dias de visitação.

Gabriela e Isabela Coutinho e Carla Cavalcanti, que comandaram a festa de abertura da CASACOR - Jailton Jr | JC IMAGEM

RECEPÇÃO

Dois espaços foram preparados para brindar a noite. No térreo, o restaurante Ca-Já recebeu os convidados com uma mesa de frios e espumantes. Já na Arena de Eventos Coral, o chef Renato Machado assinou um buffet de massas, ao som de dois DJs que animaram o ambiente. Por lá, aliás, a programação promete seguir agitada: às quintas-feiras o espaço receberá diferentes eventos.

SALA DE CINEMA

Luísa Duarte e Maria Fernanda Didier assinaram uma sala de cinema nada convencional: nada de ambiente preto. Optaram por um ambiente 100% pernambucano, com direito a uma galeria de imagens do fotógrafo Victor Jucá, que faz as fotos das produções de Kleber Mendonça Filho, assinadas por ele. Outro detalhe foi a parede de cobogós com desenho do mangue e peças marrons, com talentos do nosso estado em grande destaque.

EM GRAVATÁ

Marcelo Tavares de Melo, referência da pecuária de elite brasileira, promove hoje o 3º Dia de Campo da Agro FTI, na Fazenda Três Corações, em Gravatá. O evento reunirá criadores, técnicos e especialistas para discutir produtividade, genética e integração entre agricultura e pecuária.

IMORTAIS

Os membros da Academia Brasileira de Letras aprovaram, por unanimidade, mudança no estatuto, aumentando de quatro para cinco anos o mandato da diretoria. Os imortais também decidiram ampliar por mais um ano o trabalho do presidente Merval Pereira. Ele terminaria seus quatro anos à frente da instituição em dezembro, mas ficará no cargo até o final de 2026.

Amyr Kelner, Paula Monteiro e Brenda Guimarães, destaque na abertura da CASACOR - Jailton Jr | JC IMAGEM

EXAME

O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “o Enem dos Concursos”, acontece amanhã. Exatos 38.280 candidatos estão inscritos em Pernambuco e farão a prova no Recife, Caruaru, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Garanhuns e Serra Talhada.

Alê Cavalcanti que lança o livro "Letras Jardineiras – Trivialidades em verso e prosa", hoje, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - TELES

VISITA

O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e os diretores Armando Peixoto e Alexandre Cardoso visitaram o terminal da DP World, no Porto de Santos, e participaram de reunião com executivos da empresa. A agenda deu sequência ao intercâmbio iniciado em Dubai, quando a comitiva conheceu a estrutura internacional da multinacional portuária.

TRATAMENTO

O Boticário lançou uma linha de maquiagens que trata e embeleza ao mesmo tempo. Possui três tipos de retinol e ácido hialurônico, que dão firmeza e sustentação à pele. Já faz muito sucesso entre as influencers e jornalistas da área de beleza da nossa cidade.

CHEFS

Está disponível a lista The Best Chef, que traz avaliações e ranking mundial dos melhores chefs, com premiação que aconteceu ontem, em Milão, na Itália. Entre os destaques, nove são brasileiros e todos atuam em São Paulo.

TROCA

Um fenômeno que está acontecendo na maioria dos bares: as pessoas, com medo da contaminação pelo etanol, estão trocando as bebidas destiladas por cerveja, que tem uma margem de lucro bem menor.