A CASACOR abriu com uma noite de prestígio
Colunista, João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes
Clique aqui e escute a matéria
Teve fila quilométrica, e por horas, a abertura da CasaCor 2025, no Complexo Niágara, no Recife Antigo. O evento para convidados teve a assinatura de Isabela Coutinho, Gabriela Coutinho e Carla Cavalcanti, que há uma década comandam a mostra com sucesso. As anfitriãs receberam os convidados em clima de festa. A edição, que tem como tema Semear Sonhos, representa um marco especial: é a primeira vez que a CasaCor ocupa a Avenida Rio Branco, desejo antigo das organizadoras. O endereço foi escolhido não apenas pelo charme e amplitude, mas também pela possibilidade de expandir os espaços de livre circulação. Outro destaque: este ano a mostra terá temporada estendida, com 60 dias de visitação.
RECEPÇÃO
Dois espaços foram preparados para brindar a noite. No térreo, o restaurante Ca-Já recebeu os convidados com uma mesa de frios e espumantes. Já na Arena de Eventos Coral, o chef Renato Machado assinou um buffet de massas, ao som de dois DJs que animaram o ambiente. Por lá, aliás, a programação promete seguir agitada: às quintas-feiras o espaço receberá diferentes eventos.
SALA DE CINEMA
Luísa Duarte e Maria Fernanda Didier assinaram uma sala de cinema nada convencional: nada de ambiente preto. Optaram por um ambiente 100% pernambucano, com direito a uma galeria de imagens do fotógrafo Victor Jucá, que faz as fotos das produções de Kleber Mendonça Filho, assinadas por ele. Outro detalhe foi a parede de cobogós com desenho do mangue e peças marrons, com talentos do nosso estado em grande destaque.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
EM GRAVATÁ
Marcelo Tavares de Melo, referência da pecuária de elite brasileira, promove hoje o 3º Dia de Campo da Agro FTI, na Fazenda Três Corações, em Gravatá. O evento reunirá criadores, técnicos e especialistas para discutir produtividade, genética e integração entre agricultura e pecuária.
IMORTAIS
Os membros da Academia Brasileira de Letras aprovaram, por unanimidade, mudança no estatuto, aumentando de quatro para cinco anos o mandato da diretoria. Os imortais também decidiram ampliar por mais um ano o trabalho do presidente Merval Pereira. Ele terminaria seus quatro anos à frente da instituição em dezembro, mas ficará no cargo até o final de 2026.
EXAME
O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “o Enem dos Concursos”, acontece amanhã. Exatos 38.280 candidatos estão inscritos em Pernambuco e farão a prova no Recife, Caruaru, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Garanhuns e Serra Talhada.
VISITA
O presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e os diretores Armando Peixoto e Alexandre Cardoso visitaram o terminal da DP World, no Porto de Santos, e participaram de reunião com executivos da empresa. A agenda deu sequência ao intercâmbio iniciado em Dubai, quando a comitiva conheceu a estrutura internacional da multinacional portuária.
TRATAMENTO
O Boticário lançou uma linha de maquiagens que trata e embeleza ao mesmo tempo. Possui três tipos de retinol e ácido hialurônico, que dão firmeza e sustentação à pele. Já faz muito sucesso entre as influencers e jornalistas da área de beleza da nossa cidade.
CHEFS
Está disponível a lista The Best Chef, que traz avaliações e ranking mundial dos melhores chefs, com premiação que aconteceu ontem, em Milão, na Itália. Entre os destaques, nove são brasileiros e todos atuam em São Paulo.
TROCA
Um fenômeno que está acontecendo na maioria dos bares: as pessoas, com medo da contaminação pelo etanol, estão trocando as bebidas destiladas por cerveja, que tem uma margem de lucro bem menor.