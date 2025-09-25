fechar
Pernambuco marca presença no Festival do Circo Brasil em Toulouse

O evento, que acontecerá até domingo, nasceu em Recife há 21 anos e já contou com a participação de mais de 1 milhão de pessoas em Pernambuco

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 11:08
Imagem de César Santos e Silvério Pessoa
Imagem de César Santos e Silvério Pessoa - Reprodução/Instagram

A Temporada Cruzada Brasil-França 2025 conta com o Festival de Circo do Brasil, que promove programação cultural em Toulouse, cidade do sul da França.

O evento, que nasceu em Recife há 21 anos e já impactou mais de 1 milhão de pessoas em Pernambuco, acontece em solo internacional pela primeira vez através de uma parceria com o Festival Europeia de Circo, até o domingo (28).

“É um orgulho para nós realizar essa programação do Festival de Circo do Brasil pela primeira vez no exterior e a ideia é continuar esse movimento de internacionalização da nossa mostra nas próximas edições”, conta a produtora cultural da Luni, Karina Hoover.

Com curadoria de Danielle Hoover e Hélène Métailié, a grade binacional conta com espetáculos, oficinas, residências, cinema, música, artes visuais e gastronomia.

“A proposta é apresentar uma nova perspectiva sobre o circo brasileiro e suas diversas composições e atravessamentos. Destacando temas urgentes da contemporaneidade de forma transdisciplinar com outras linguagens artísticas”, destaca Danielle.

Pernambuco em Cena

 A La Grainerie recebe a programação musical que contempla dois concertos: Forrocitània, com Silvério Pessoa (PE), acompanhado por músicos nordestinos, e banda La Talvera (FRA), no dia 27, e Trio Brasília Afro Jazz, do Coletivo Instrumento de Ver (DF).

O primeiro celebra a parceria de mais de um década de Silvério com o grupo francês, que traz hibridismo musical, diálogos entre acordeões diatônicos e cromáticos, flautas medievais, viola de 12 nordestina, textos sobre a cultura de cada povo em línguas diferentes. 

A programação ainda conta com um intercâmbio gastronômico Pernambuco Chez Toulouse entre os chefs César Santos (PE) e Emanuel Broda-Morhange (FRA). A ação acontece no restaurante Les Cornichons, na La Grainerie, e proporciona um cardápio com a fusão das duas cozinhas, unindo ingredientes do Nordeste aos elementos da escola francesa. Nesta quinta-feira (25), terá uma noite especial da culinária pernambucana.

