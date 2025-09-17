Festival homenageia os 40 anos de carreira de Petrúcio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe as principais notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto

Os 40 anos de carreira do cantor, poeta e compositor Petrúcio Amorim serão assinalados no Festival São João Sinfônico, hoje e amanhã, no Instituto Ricardo Brennand, promovido por José Renato Accioly e Carla Navarro. Entre as presenças confirmadas, a Orquestra de Câmara de Pernambuco, Solange Almeida, Joyce Alane, Letícia Bastos, Beto Hortis, Flaira Ferro, o Balé Cultural de Pernambuco e o “Quinteto Parambuco.”

Marianna e Sérgio Colaferri Filho, prestígio em nupcial no final de semana - Sheila Wanderley/Divulgação

HOSPEDAGEM

O “W Premium Group”, que opera as duas salas vips do Aeroporto do Guararapes, inaugura hoje, em evento às 14h30, “W Airport Rooms” espaço com 14 quartos oferecendo hospedagem fracionada por hora para os viajantes que precisam de um local para descansar, trabalhar ou tomar um banho. Tem um custo de R$ 50 pela primeira hora e R$15 por cada hora excedente.

NO RIOMAR

Com a participação de 60 artistas, a Mostra de Arte e Designer de Pernambuco 2025 abre hoje, no RioMar e fica aberta até o dia 30.

THE TOWN

Mostrando que é uma das maiores popstars do Brasil, Joelma fez um dos mais elogiados shows do The Town 2025. Ela cantou para uma enorme plateia, hits que vão do calypso ao carimbó.

Júlia Konrad com os pais, Valter Viezzer e Miriam Konrad, em casamento no final de semana - Sheila Wanderley/Divulgação

CLIENTES

Heracliton Diniz incluiu as suas clientes na campanha de celebração dos 20 anos da Empório HD. As mais frequentes e fieis foram convidadas a gravar vídeos contando como a grife faz parte de suas histórias.

CIDADÃ

A cantora Solange Almeida recebe hoje, em sessão solene da Assembleia Legislativa, o título de cidadã de Pernambuco. Foi uma proposta do deputado Wanderson Florêncio.

TENDÊNCIA

A era “Clean Girl”, com roupas claras, tecidos leves e maquiagem natural parece ter dado lugar a “Messy Girl”, com maquiagens mais escuras, tecidos pesados como veludo e couro, além de mais sensuais.

OMAKASE

O Chef Valter Santos, retorna da sua temporada no Japão, onde foi o 3º lugar no World Sushi Cup, com duas sessões do Omakase confirmadas no Akira Ramen. Vão acontecer no dia 25 de setembro.

ARTE

Fernanda Pessoa recebeu um convite do Museu Inhotim, para receber a direção e os convidados do Museu em outubro em sua casa, no Poço da Panela, para debater a arte contemporânea e contemplar seu acervo.

DEGUSTAÇÃO

Bia Guirão e Cuca Amorim foram ao Terraço Carvalheira degustar o menu que será apresentado no Almoço Rosa Ano 9 no dia 9 de outubro.

Ana Cláudia Sultanum e o casal Henrique Lorena e Ana Luiza Sultanum, em festa de casamento no Famiglia Giuliano - Sheila Wanderley/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A democracia é um precioso e inalienável patrimônio político conquistado por obra e luta do povo brasileiro.” (Gustavo Krause)

A “ENTRE Vinhos”, espaço de sucesso na cidade, comemora hoje seus cinco anos de funcionamento.

O BISPO José Ruy, de Caruaru, sofreu acidente de carro no final de semana, mas já se recuperou e voltou às atividades normais.

O MÉDICO João Paulo II celebrou idade nova ontem ao lado da esposa Beatriz Maranhão.

A VISAGISTA de Caruaru Rô Augusta há 15 anos cuida da imagem da governadora Raquel Lyra.

EDUARDO Loyo chegou de balsa na 74ª Reunião do Conselho Municipal de Turismo, em Maria Farinha.

A ARTISTA Mariane Paiva anunciou gravidez do segundo filho.

SOPHIA Lins passa as férias em Los Angeles, nos Estados Unidos.

QUEM recebeu muitos cumprimentos, ontem, quando celebrou nova idade, foi o controlador-geral Rodrigo Brayner Dhalia.

ANIVERSÁRIOS: Alessandra Vieira, Alexandre Alves de Paula, Alexandre da Fonte, Ana Luiza Feitosa, Ana Paula Vilaça, Arnaldo de Sena Carneiro, Diva Dias, Elias Roma Filho, Fernando Monteiro, Flávio Nunes Sivini, Íris Santos Pedrosa, Ione Gadelha, Lucia Heráclito, Luciano Pinheiro, Marcus Studart, Maria Isolina Calheiros, Maurício Rands, Mirian Sá Pereira e Rodrigo Coutinho.