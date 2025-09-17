A bela comemoração do Hospital Português

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe as principais notícias de Pernambuco em sociedade, política, moda, cinema, eventos e entretenimento, com a análise exclusiva de João Alberto

Um prestigiadíssimo evento assinalou, ontem, os 170 anos do Hospital Português. Começou com missa celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Jackson e, depois, evento no salão nobre, comandado pelo Beto Ferreira da Costa, o vice-provedor Joaquim Amorim e o CEO Vaninho Antônio e apresentado por Meiry Lanuce. Tivemos a entrega da Comenda de Excelência Médica a Bartolomeu Cavalcanti de Melo Júnior, uma das maiores referência do país, na cirurgia de pescoço e cabeça, que há muitos anos atua no Hospital Português. Já Luciene de Lima, recebeu o Prêmio Alberto Ferreira da Costa. Tivemos o lançamento do Relatório Anual de Sustentabilidade e apresentação dos próximos projetos do hospital. No encerramento foi servido almoço aos convidados.

PRESENÇAS

Entre os que prestigiaram a festa dos 170 anos do Hospital Português, a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, a secretaria de saúde do estado, Zilda do Rego Cavalcanti, o vice-prefeito do Recife, Victor Marques, os secretários municipais Luciana Albuquerque, Ana Paula Vilaça e Eriberto Filho, o desembargador Eduardo Sertório, o arcebispo Dom Paulo Jackson, o deputado Joel da Harpa. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mandou uma bonita mensagem "on-line."

EM OLINDA

A governadora Raquel Lyra esteve ontem em Olinda, vistoriando as obras do Museu de Arte Contemporânea e do Mosteiro de São Bento. Aproveitou para assinar ordem de serviço para obras da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, que é muito bonita e está fechada há 11 anos.

ARTE

O artista Luiz Martins produz a obra da série "Não está no dicionário", especialmente o Restaurante Ca-Já, na "Casacor". O trabalho é um grande painel de 75 partes que pode ser montado de várias maneiras.

HOMENAGEM

Aos 96 anos, o ex-deputado Almino Afonso, reconhecido por sua atuação durante a ditadura militar, foi homenageado durante o Direitos Já, evento que celebrou o dia internacional da democracia, realizado no Teatro da PUC-SP.

ESTRATÉGICO

Goiana recebeu representantes da Rioterra, distribuidora de aços planos, para a assinatura de um protocolo de intenções. A diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento, Mércia Moura, destacou o caráter estratégico da parceria, voltada a fortalecer a cadeia produtiva local e atrair novos fornecedores.

MEDALHA

O médico Leonardo Gomes, coordenador geral do SAMU, recebeu reconhecimento de honra aos serviços prestados à sociedade, iniciativa de May Baptista, cônsul dos estados unidos, que convidou instituições parceiras e profissionais especializados em respostas a desastres para apresentar a Sra. Lori Lawson, Coordenadora dos Treinamentos de Resposta a Crises do Departamento de Estado Americano.

MARIAH CAREY

A Vale construiu um palco flutuante sobre o rio Guamá, em Belém, em forma de vitória-régia, todo em aço, pesando 90 toneladas. É para o show de Mariah Carey, hoje. Apresentação será transmitida para o Brasil, no Multishow e no Globoplay, e alguns países do exterior. Também estarão no palco, Joelma, Gaby Amarantos e Dona Onete.

A VOZ

Faleceu no Rio de Janeiro, aos 84 anos, Iris Lettieri, a primeira locutora de telejornais do Brasil, na TV Tupi, sendo considerada dona da mais bela voz feminina do Brasil. Ela continuava em destaque nos anúncios sonoros do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Recordo que ela esteve no Recife, como convidada do "Bal Masqué" e do "Baile Municipal."

COLEÇÃO

A grife de joias SAUER está enaltecendo a cultura pernambucana em sua nova coleção, com referências e homenagens à Francisco Brennand. A joalheria está divulgando, além das peças, trechos de filmes e fotos nas redes sociais que contam a história da arte de Brennand.

ASSASSINATO

O esperado assassinato de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, no "remake" de "Vale Tudo" deve acontecer na edição de 6 de outubro da novela.



