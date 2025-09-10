fechar
João Alberto | Notícia

Carvalheira na Ladeira recebe mais uma vez o certificado de Lixo Zero

O evento acontece durante quatro dias do Carnaval de Olinda, reunindo diversos nomes da sociedade e famosos à nível nacional

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 12:01
Imagem da coletagem e reciclagem do evento
Imagem da coletagem e reciclagem do evento - Divulgação

O Carvalheira na Ladeira foi notificado com o certificado de Evento Lixo Zero.

A edição 2025 do evento conseguiu reaproveitar 91,6%, dos 129.288,10 kg de resíduos que passaram pela central de triagem, durante os 4 dias de programação.

Com números expressivos, a empresa pernambucana Carvalheira conseguiu mais de 118 mil kg desviados de aterro sanitário, gerou grande quantidade de empregos e renda para a cooperativa.

EXPECTATIVA

A expectativa é que na edição do ano que vem os números se igualem. 

