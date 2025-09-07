Pitombeira abre prévias e arrasta multidão pelas ladeiras de Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O frevo tomou conta do Sítio Histórico de Olinda com a saída da Pitombeira dos Quatro Cantos, que marca o início oficial das prévias de Carnaval

Em mais um 7 de setembro, o frevo reinou absoluto nas ladeiras de Olinda com a tradicional saída da Pitombeira dos Quatro Cantos. O bloco, que há anos abre a temporada de prévias carnavalescas, arrastou uma multidão pelas ruas do Sítio Histórico no feriado da Independência.

Tradição mantida

Fundada em 1947, a Pitombeira mantém o costume de dar a largada para a folia ainda em setembro, transformando o feriado em um verdadeiro ensaio do Carnaval.

Entre sombrinhas coloridas, fantasias e orquestra de frevo, a multidão celebrou mais um capítulo dessa tradição que já faz parte do calendário afetivo dos pernambucanos.

Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM Abertura das prévias carnavalescas de Olinda - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clima de aquecimento

A prévia é vista como o primeiro grande teste para a energia dos foliões e para o clima de festa que se renova ano após ano.

Mais blocos e agremiações devem tomar as ruas nos próximos meses, reforçando o sentimento de contagem regressiva para o Carnaval de 2026.