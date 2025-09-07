Pitombeira abre prévias e arrasta multidão pelas ladeiras de Olinda
O frevo tomou conta do Sítio Histórico de Olinda com a saída da Pitombeira dos Quatro Cantos, que marca o início oficial das prévias de Carnaval
Clique aqui e escute a matéria
Em mais um 7 de setembro, o frevo reinou absoluto nas ladeiras de Olinda com a tradicional saída da Pitombeira dos Quatro Cantos. O bloco, que há anos abre a temporada de prévias carnavalescas, arrastou uma multidão pelas ruas do Sítio Histórico no feriado da Independência.
Tradição mantida
Fundada em 1947, a Pitombeira mantém o costume de dar a largada para a folia ainda em setembro, transformando o feriado em um verdadeiro ensaio do Carnaval.
Entre sombrinhas coloridas, fantasias e orquestra de frevo, a multidão celebrou mais um capítulo dessa tradição que já faz parte do calendário afetivo dos pernambucanos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Clima de aquecimento
A prévia é vista como o primeiro grande teste para a energia dos foliões e para o clima de festa que se renova ano após ano.
Mais blocos e agremiações devem tomar as ruas nos próximos meses, reforçando o sentimento de contagem regressiva para o Carnaval de 2026.