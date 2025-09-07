Referência no turismo na Academia Pernambucana de Letras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobertura dos fatos de Pernambuco nos em sociedade, política, eventos, moda e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Roberto Pereira, nome de destaque no trade turístico, será empossado na Academia Pernambucana de Letras no próximo dia 27 de outubro. Ex-presidente da Empetur, ex-secretário municipal de Turismo e membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, ele ocupará uma das cadeiras da instituição, em cerimônia que já reúne confirmados de todo o Brasil, incluindo importantes personalidades do setor.

José Carlos, Tania e Henrique Fontaine, família muito querida - Arquivo Pessoal

DICA

Uma boa pedida para o almoço de domingo: Dom Francesco Trattoria, em Olinda, destaque pelas massas artesanais.

BIBLIOTECA

O Real Gabinete Português de Leitura, no Centro do Rio, foi eleito uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo em 2025 pelo 1000 Libraries Awards. Inaugurada em 1900, possui mais de 350 mil obras portuguesas fora de Portugal, incluindo raridades como a primeira edição de Os Lusíadas (1572) e o manuscrito de Amor de Perdição (1862), guardados a sete chaves em um cofre.

CASE

O Conecta Recife, plataforma exclusiva da cidade, virou referência em tecnologia e gestão. O modelo foi apresentado na Câmara dos Deputados, em reunião que resultou em uma parceria para levar essa lógica a outras gestões. O acordo também prevê a criação de novas estratégias de modernização para a própria Câmara Federal.

LUXO

Curiosidade sobre as bolsas de luxo é que, de fato, são investimentos. A Hermès, por exemplo, mantém exclusividade por meio de cotas, até duas bolsas por ano e apenas para clientes com histórico de compras na maison. Resultado: a escassez transforma o item de desejo em ativo de alto valor. Em um cenário onde até ações de gigantes do luxo recuam, peças icônicas da marca seguem em alta no mercado de segunda mão. Um verdadeiro portfólio de investimento dentro do closet.

GESTÃO

Nosso mundo social se reúne em evento de posse na próxima sexta, onde o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, convida para a solenidade de posse do novo superintendente da PRF em Pernambuco, Cleiton de Almeida Medeiros, no Auditório da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco.

AZUL

Dentro do seu processo de recuperação judicial, que obrigou a redução em mais de 35% na sua frota de aviões, a Azul anunciou que deixará de fazer voos para 12 cidades brasileiras e contará 53 rotas de menor rentabilidade, com margem de lucro 17% abaixo da média da empresa. Vai concentrar os voos nos seus três hubs: Recife, Campinas e Belo Horizonte.

Domingo é dia de gente bonita: Fernanda Figueiras - Arquivo Pessoal

CUIDADOS

Uma nova moda - ainda sem aval de especialistas - viralizou no Brasil e no mundo. Trata-se do uso de adesivos no rosto para a prevenção de rugas, na hora de dormir. Entretanto, não há resultados e nem recomendação de profissionais.

LANÇAMENTO

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros ao divulgar uma imagem do Cristo Redentor iluminado de rosa para promover seu novo álbum Swag II. Pontos turísticos de outros lugares do mundo também foram contemplados, como o Arco do Triunfo, na França, e a Tower Bridge, na Inglaterra.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Não existe pergunta besta, existe é fazer besteira.” (Heraldo de Sá)

LUÍS Macias assumiu a direção do Instituto Cervantes do Recife, substituindo Rosa Sánchez-Cascado.

O ESPAÇO "Do Yourself" foi criado com delicadeza por Dedeka e Gabi Galvão, na Casa Florence, onde cada pessoa pode criar do zero seu arranjo com composições que escolher.

O DEPUTADO Augusto Coutinho relembra época em que se dedicava à equitação.

RAIMUNDO Carrero comemora a excelente venda do seu novo livro “A Vida é Traição.”

MIRELLA Martins vai palestrar sobre “Carreira em movimento: como se reinventar e crescer em novos cenários” para empresárias, nesta terça, em evento de Bia Guirão.

CAMILA HAECKEL está em Sintra, em Portugal, com seu pai José Haeckel, seu esposo Guilherme Blanke e sua filha Marina.

O SANTA Cruz decide hoje a vaga do acesso com expectativa de reunir mais de três mil tricolores na Arena das Dunas.

ANIVERSARIANTES Carmelita Guimarães, Cristina Leal, Duda Navarro Orleans, Edison Martins, Eduardo Corrêa Monteiro, Egerton Verçosa Amaral (Beto da Oara), Fernando Farias, Francisco Cavalcanti, Jaqueline Andrade, Maria Dolores Didier, Marina Sotero de Farias, Patrícia Rands, Théo Camargo e Zélia Menezes.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.

