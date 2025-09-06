Falta de fiscalização das motos aumenta sinistros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto os acidentes com motos lotam as UTIs dos hospitais, não é feita uma fiscalização quanto ao uso de equipamentos obrigatórios. Um exemplo é o grande número de motoqueiros que dirigem com os pés descalços, um dos muitos absurdos vistos nas ruas das cidades. Muitas das vítimas, inclusive algumas fatais, são passageiros de mototáxis, um sistema que tem crescido de forma geométrica, inclusive devido à má qualidade do transporte de ônibus e do metrô, que quebra quase todo dia.



NA TV JORNAL

João Alberto vai entrevistar hoje, no seu programa “João Alberto na Jornal”, às 19h20 na TV Jornal, Aldemar Santos, o Dema, figura queridíssima na cidade, onde já ocupou importantes cargos e atualmente é o superintendente-geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

REMÉDIO

O Propranolol, criado nos anos 1960 para tratar problemas cardíacos, ganhou novo status: virou aliado contra a ansiedade, especialmente entre mulheres. Embora músicos e atores já recorressem ao remédio nos bastidores há décadas, nomes como Rachel Sennott, Khloé Kardashian e Robert Downey Jr. ajudaram a popularizar seu uso na atualidade.

FELICIDADE

O prestigiado enlace que acontece hoje, no Espaço Califórnia, é da chef e confeiteira Bruna Hannouche, um dos maiores nomes da confeitaria em Pernambuco, que celebra sua união com Mateus Lisboa em uma cerimônia intimista.

GASTRONOMIA

Em evento que reuniu nomes de destaque do trade turístico e social, a Abrasel e o projeto Brasil Sabor lançaram a 3ª edição do livro Cores e Sabores, obra que resgata memórias, afetos e a riqueza da gastronomia pernambucana. Pela primeira vez, Fernando de Noronha foi contemplado na publicação, com editorial elogiado, com assinatura da jornalista Bruna Oliveira, que percorreu restaurantes de maior destaque e história da ilha.

TENDÊNCIA

Cada vez mais marcas aderem ao universo pet. Agora foi a vez da joalheria Life by Vivara, que lançou campanha estrelada por Larissa Manoela ao lado de sua cachorra de estimação.

CORRIDA

Eduardo Couceiro, diretor-presidente do Instituto Incentiva, comanda a 12ª Meia Maratona Eu Amo Recife, que terá largada inédita no Marco Zero no dia 27 de setembro. Terá ao longo do trajeto e medalhas exclusivas inspiradas no caranguejo, capivara e tubarão.

CICLOVIA

O projeto do Novo Recife inclui a construção de uma ciclofaixa da sede do Cabanga ao Cais de Santa Rita.

CONTÊINERES

O Porto de Suape registrou expressivo aumento na quantidade de contêineres movimentados entre janeiro e agosto deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado

PORTUGAL

O premiado escritor Marcelino Freire está trabalhando na criação de um novo livro.

ENDEREÇO

A Base Aérea do Recife fica na Avenida Centenário Alberto Santos Dumond, no Jordão Baixo.