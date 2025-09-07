fechar
João Alberto | Notícia

Latam lançou serviço para localizar bagagens perdidas

Cobertura dos fatos de Pernambuco nos em sociedade, política, eventos, moda e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 0:00
Imagem de avi&otilde;es da Latam, que tiveram pequena colis&atilde;o no aeroporto de congonhas, sem feridos
Imagem de aviões da Latam, que tiveram pequena colisão no aeroporto de congonhas, sem feridos - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Latam implantou um serviço de compartilhamento de bagagem, com localização das malas via “Air Tag”, da “Apple”. Caso a bagagem não chegue ou atrase, uma coisa que acontece muito, o passageiro pode informar à empresa aérea, onde ela se encontra, em questão de minutos, para agilizar a solução do problema. Que é muito mais grave nos voos internacionais, com a pessoa chegando a um local sem roupas e outros objetos pessoais.

Eduardo Tumajan/Divulgação
O deputado federal Waldemar Oliveira realizou menção honrosa ao médico pernambucano Rafael Coelho, em solenidade na Câmara Federal em Brasília - Eduardo Tumajan/Divulgação

NO VATICANO

João Alberto e Sheila Wanderley estarão hoje, integrando grupo da “Obra de Maria”, no Vaticano para assistirem à cerimônia de canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, que usou a internet e as novas tecnologias para divulgar a fé católica, o que o tornou um modelo para a santidade na era digital. A cerimônia será celebrada pelo Papa Leão XIV.

DEBUTANTE

Evento de destaque nesta semana será a comemoração dos 15 anos de Sofia, filha de Michelle e Vinícius Sombra, que acontecerá no Espaço Dom, que ganhará decoração especial de Sílvio Medeiros e Fabiano Reis. Festa vai ter show de Rodrix.

NOTÍCIAS

Deve entrar no ar brevemente mais um canal especializado em jornalismo. Será o SBT News, que está sendo formulado.

Arquivo Pessoal
O senador Fernando Dueire, a presidente da OAB-PE Ingrid Zanella e o presidente da CAAPE Pedro Silveira se reuniram em Brasília - Arquivo Pessoal

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

ANIVERSÁRIO

Juliana Taboas celebrou seus 40 anos com amigos em Mykonos, na Grécia. Com dress code all white, marcaram presença alguns nomes da sociedade como Marcelo Tavares de Melo, Juliana Farinha, Eduarda Dubeux, Vitor Carvalheira, Luciana Dias e Lucinha Ledebour.

INTERNACIONAL

A Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa aprovou as propostas dos deputados Nino de Enoque e Doriel Barros concedendo o título de País Amigo de Pernambuco à Suíça e Cabo Verde.

ENCERRAMENTO

Após passar por 10 cidades nos últimos finais de semana, o Festival Pernambuco Meu País encerra hoje em Caruaru. Uma curiosidade é que mesmo sendo uma das mais próximas, Caruaru é a cidade que espera ter menos ocupação entre as demais, com uma média de 70%, enquanto as demais tiveram mais de 85%.

Arquivo Pessoal
A elegância do casal Erwin Friedheim e Soraya Leal - Arquivo Pessoal

EM BRASÍLIA

Cinco propostas do gabinete do desembargador Ruy Trezena Patu Júnior foram selecionadas para deliberação no 1º Congresso STJ de Segunda Instância Federal e Estadual, que acontece amanhã e terça-feira, em Brasília.

FILME

Com lançamento previsto para 23 de outubro, nos cinemas, "Maurício de Sousa – O Filme" divulgou pôster oficial com homenagem à icônica foto do criador da Turma da Mônica ao lado de seus personagens. O protagonismo no filme será de Mauro Sousa, filho do desenhista.

OLINDA

A secretária de Cultura de Olinda, Marília Banholzer, afirmou que neste e nos demais fins de semana de prévias estão sendo feitas mediações com os blocos, para que tenham detalhes dos cortejos no intuito de organizar e aumentar a segurança.

AÇAÍ

O Brasil é o maior produtor de açaí do mundo e 90% da produção é do Pará. Seu principal mercado consumidor. O estado tem exportado milhares de toneladas do produto, especialmente para os Estados Unidos, Canadá e Singapura.

Leia também

Falta de fiscalização das motos aumenta sinistros
SOCIEDADE

Falta de fiscalização das motos aumenta sinistros
Obra de Maria faz vigília em homenagem a Carlo Acutis
SOCIEDADE

Obra de Maria faz vigília em homenagem a Carlo Acutis

Compartilhe

Tags