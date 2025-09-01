fechar
João Alberto | Notícia

Confira mais registros do evento:

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Por JC Publicado em 01/09/2025 às 6:00
Amanda e Fausto Campos
Amanda e Fausto Campos - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Amanda e Fausto Campos - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Fred Loyo e Ricardo Brennand Filho - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Isabela e Stênio Neiva - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Ruy e Michelly Patu - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Humberto e Joyce Vasconcelos - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Allana Uchoa e José Paulo Cavalcanti Xavier - Sheila Wanderley/Divulgação

.

.

