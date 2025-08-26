Marília Gabriela cancela espetáculo com o filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atualizações sobre política, curiosidades, entretenimento, eventos e conteúdos exclusivos do colunista social referência no estado, João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Com problemas de saúde, Marília Gabriela cancelou a temporada em São Paulo do espetáculo “A Última Entrevista de Marília Gabriela”, que apresentava ao lado do filho, Theodore Cochrane. Com pneumonia, recebeu recomendação médica de ficar em repouso. A peça deveria vir ao Recife ainda este ano. Por outro lado, Marília Gabriela anunciou sua aposentadoria da televisão, onde fez muito sucesso, especialmente apresentando “talk-shows.”

Encontro da secretária de Cultura de Olinda Marília Banholzer, a prefeita Mirella Almeida e a presidente da Fundape Renata Borba - Arquimedes Santos/Divulgação

Karina Cobucci e Vanessa Arruda, que brilham no setor de bem-estar - Arquivo Pessoal

ENERGIA

Estão cada vez mais repetidas quedas de energia, especialmente em Boa Viagem. Algumas quebram aparelhos elétricos e eletrônicos, que até podem ter valor compensado, mas com uma burocracia tão grande, que a maioria desiste e fica com o prejuízo. Domingo à noite foram quatro quedas de energia.

JAGUAR

Foi muito lamentado o falecimento do cartunista Jaguar. Tive a felicidade de conviver com ele por uma semana, num grupo de jornalistas em viagem à Inglaterra, convidado pela empresa aérea “British Caledonian”. Uma figura simplesmente genial.

MUDANÇA

Princesa de Gales, Kate Middleton apareceu com os cabelos loiros andando de carro com o marido, o príncipe William, na Escócia. Ela já ocupou o primeiro lugar do ranking da revista britânica “Hello!” de cabelo mais bonito do mundo.

TURISMO

Os chefs Thiago das Chagas e Rapha Vasconcellos apresentam, em Belo Horizonte, mais uma edição do Roadshow de Pernambuco, com pratos típicos do nosso estado.

SEM LICITAÇÃO

O presidente Lula assinou decreto autorizando governos estaduais e municipais a comprar, com dispensa de licitação, produtos que tiveram exportação para os Estados Unidos suspensa: manga, uva, mel, pescado, castanha de caju, água de coco e açaí.

HOBBY

Um dos hobbies mais caros é o de atletismo de alta intensidade. Um amigo da coluna revelou que, só a inscrição na prova de ironman custa no mínimo R$ 5 mil , fora os equipamentos, que precisam ser de alta tecnologia e qualidade para finalizar as provas de três modalidades: nado, corrida e bicicleta.

SAÚDE

Além de referência em moda e empreendedorismo, Bia Guirão também está compartilhando assiduamente sua rotina de exercícios físicos.

EXPOSIÇÃO

Completando quase 50 anos de sua morte, abriu no Rio a exposição “O povo leva! – O funeral de JK”, em referência ao funeral de Juscelino Kubitschek em agosto de 1976. Muitas das fotografias feitas por Juvenal Pereira são inéditas e não circularam na época.

MUDANÇA

A CBF fez uma reengenharia no calendário do futebol brasileira e o final da Série A, que estava marcada para o dia 21 de dezembro foi antecipada para o dia 7 de dezembro. Já as semifinais da Copa do Brasil serão nos dias 10 e 14 de dezembro e as finais nos dias 17 e 21 de dezembro.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “ O homem nasce, vive se possível uma vida digna, cumpre seus sonhos, faz amigos até que um dia se vai deixando saudades.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

ANA e Nelson Martins passaram o final de semana na “Pousada Anttunina”, em Maragogi.

QUEM recebeu muitas felicitações ontem, quando celebrou a nova idade, foi Nara Lyra.

VERÔNICA Melo e Karla Dantas comandavam mesa no Tasca Restaurante no fim de semana.

APÓS oito anos juntas, Maria Bethânia e a estilista Gilda Midani encerraram discretamente o casamento, mantendo a reserva que sempre marcou a relação.

A ATRIZ Susana Vieira celebrou seus 83 anos com passeio de barco na Grécia, com a família.

EDUARDA Campos recebeu muitos parabéns ontem, no seu aniversário.

SILVANA Mattoso lança hoje o projeto Londres 40+, voltado para pessoas na maturidade que desejam vivenciar um intercâmbio de aprendizado em inglês e cultura britânica.

BETH Moreno e Airton Ayres aproveitaram o fim de semana em Gravatá.

ANIVERSÁRIOS

Ana Celina Queiroz Freitas, Ana Cristina Andrade, Cristina Moraes, Deborah Lucena Markman, Diogo Viana, Gileno Machado Guimarães Filho, Heliane Maria Monteiro, João José Amaral Amorim, Maria Inez Diniz de Medeiros, Ricardo Maranhão Filho, Roberto Pandolfi, Sílvia Góes Crivellare e Tânia Pacheco.