Obra de Maria e Arena Pernambuco anunciam um projeto de inclusão

Será inaugurado no dia 23 de agosto um novo passo da Arena de Pernambuco, a Arena da Inclusão. Com o apoio da Comunidade Obra de Maria e da Orquestra Criança Cidadã, o projeto oferecerá a jovens com deficiência a oportunidade de desenvolver seus talentos musicais, fortalecendo a inclusão social.

O reitor Alfredo Gomes e os advogados Walber Agra, Érika Ferraz e Eric Castro e Silva, no lançamento do projeto "200 Anos da Faculdade de Direito do Recife" - Lásaro Trajano/Divulgação

DIREITO TRIBUTÁRIO

Mary Elbe Queiroz comanda hoje e amanhã, no hotel “Grand Mercure” de Boa Viagem, o 2º Workshop Nacional sobre Prevenção e Solução de Litígios Tributários, com a participação dos mais importantes tributaristas brasileiros. No evento, será lançado o livro “A Consensualidade no Direito Tributário", coordenado por Mary Elbe Queiroz, Rita de Cássia Nolasco e Anelize Ruas de Almeida. Obra tem prefácio do ministro Luís Roberto Barroso e apresentação do ministro Jorge Messias.

FESTA

Luciana Mapurunga festejou a nova idade, ontem, acompanhada de amigas, como Tânia Fontaine, Sydia Amaral, Andréia Lins e Luciana Bacelar. O tema da festa foi de vinhos, em referência ao novo espaço que ela abriu na sua Garrafeira Brasil.

SUSTO & SONHO

O Itaú Cultural, em São Paulo, abre hoje a exposição “Brasil de Susto e Sonho: um Panorama da Obra de Rivane Neuenschwander”, com trabalhos em que aborda desde o cenário político do país, até os problemas ambientais e a relação do ser humano com o medo. A curadoria é da jornalista pernambucana Fabiana Moraes.

CENTENÁRIO

O dia de hoje assinala os 100 anos de nascimento do médico Perseu Lemos, o maior nome da história da cirurgia plástica pernambucana, mestre de uma legião de profissionais daquela especialidade médica.

NORONHA

A Comissão de Justiça da Alepe aprovou a indicação do advogado Virgílio de Oliveira para o cargo de administrador-geral do distrito estadual de Fernando de Noronha. Ele propôs obras como o recapeamento da BR-363 e a pavimentação dos acessos às praias.

A jornalista Paula Losada, ao receber a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, com Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

ENCONTRO

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu o corregedor-geral do TJRJ, Claudio Brandão, e o juiz auxiliar Alexandre Chini para troca de experiências sobre o sistema de gestão de cartórios do TJPE, considerado referência.

SÃO PAULO

Alguns nomes da sociedade pernambucana marcaram presença no jantar de dois anos do Pacto Contra Fome, em São Paulo, como Urbano Vitalino Neto e Luciana Vitalino, Karla Dantas e Eduarda Haeckel.

FÉRIAS

Os chefs César Santos e Cláudio Manoel desembarcam no Paraná, onde vão curtir os próximos dias em Foz do Iguaçu e, claro, conhecer a gastronomia local.

INAUGURAÇÃO

Com previsão de inauguração da primeira loja no Brasil no dia 23 de agosto, a H&M fará um pré-evento, dia 20, com show da cantora internacional Tyla, e performances de Gilberto Gil, Anitta e Agnes Nunes.

Os deputados Aglaison Victor e Claudiano Martins, no plenário da Alepe - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A fé não é um pódio: é uma estrada.” (Dom José Tolentino de Mendonça)

SAIU errada uma legenda na coluna de ontem. Quem está com o deputado Antônio Coelho, na aprovação do nome do prático Nelcy Campos no Livro dos Heróis é Kleber Freire e não Nelcy Campos como foi publicado.

IVON Pires comanda hoje o webinar “O que muda com o Novo Marco do Licenciamento Ambiental?”, abordando as recentes alterações na lei, sancionada recentemente.

STEPHANIE Feledi, Fernanda Lobo e Malu Ferraz são as recifenses que brilharam na campanha da Bruna Paz Brand.

O CANTOR João Gomes passou por um procedimento para remover o freio da língua, indicado por seu fonoaudiólogo há quatro anos, mas que vinha adiando.

TERESA Leitão, Rosa Amorim e Gilmar Santos foram homenageados durante a V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, em Gravatá.

A APRESENTADORA da Rádio Jornal Natália Ribeiro passa férias no Rio de Janeiro.

O CHEF Bruno Manoel e a cantora Joyce Alane se encontraram em voo para o Rio de Janeiro ontem.

ANIVERSARIANTES Américo Pereira, André Clemente, Andrei Soares Leal, Anne Antunes, Antônio Dias Júnior, Carlos Brandt, Carmélia Moura, Christina Emerenciano, Glória Oliveira, Kika Domingues, Irene Bongiovanni Serpa, Nadja Tenório e Rembram Júnior.