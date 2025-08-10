fechar
João Alberto | Notícia

Amcham e Projeto Somos Uôge realizam evento sobre ESG

Encontro será terça (12), com 100 líderes de empresas em palestras e painéis sobre o compromisso do setor privado com as transformações sociais

Por Julliana Brito Publicado em 10/08/2025 às 22:12
Encontro do LIDE ESG Pernambuco reúne líderes e especialistas para discutir o impacto do propósito e da diversidade nos negócios
Encontro do LIDE ESG Pernambuco reúne líderes e especialistas para discutir o impacto do propósito e da diversidade nos negócios - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Promovendo o diálogo corporativo sobre a importância das variáveis que fazem parte da sigla ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em português), a Amcham Pernambuco e o Projeto Somos Uôge promovem evento nesta terça-feira (12).

O tema será “Diálogos Com Propósito: Empresas que Fortalecem a Transformação Social” com palestras das 9h às 11h30, no auditório do Empresarial Issac Newton, na Ilha do Leite.

A ação será voltada para cerca de 100 líderes e representantes de diversas corporações, incluindo profissionais de áreas como ESG, Comunicação, RH e Compliance Corporativo, entre outras.

A agenda inclui painéis com diálogos que fomentam a prática e cases reais nos âmbitos corporativos e governamentais. 

Leia Também

O destaque será a palestra com a CEO na Goldenberg Diversidade, Gestora Executiva Movimento Mulher 360, integrante do Comitê Pacto Global Brasil e Movimento Elas Lideram, além de Conselheira FIESP, Conselheira Fórum LGBT e Ted Speaker, Margareth Goldenberg.

“Responsabilidade social, diversidade e inclusão não são apenas boas práticas — são elementos centrais para a construção de uma sociedade mais justa, segura e sustentável. Empresas que assumem esse compromisso contribuem ativamente para reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e fortalecer vínculos sociais. Além disso, organizações têm um alcance e uma capacidade de mobilização que podem acelerar transformações culturais e econômicas. Muitas delas já entenderam que fazer parte da solução das questões sociais não é só uma questão ética, mas estratégica. Contribuir para o avanço da equidade e da inclusão significa criar ambientes mais inovadores, atrativos e conectados com os valores da sociedade atual”, destaca Margareth.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

A responsável pelo Projeto Somos Uôge, Mariana Rocha, destaca que "será um momento enriquecedor para lideranças compartilharem experiências, cases e boas práticas em torno do pilar social . Além disso, teremos um conteúdo potente, com painéis e palestra de especialistas que vão inspirar novas conexões e colaborações intersetoriais”.

Serviço:

  • O que: encontro especial sobre ESG, com foco no Social
  • Onde: Auditório do Empresarial Isaac Newton - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4779 - Ilha do Leite, Recife/PE
  • Quando: nesta terça, dia 12 de agosto, das 9h às 11h30

Leia também

Influenciador promove evento solidário fitness gratuito no Grande Recife neste sábado (16)
EVENTO FITNESS

Influenciador promove evento solidário fitness gratuito no Grande Recife neste sábado (16)
A letra de quem escreve

A letra de quem escreve

Compartilhe

Tags