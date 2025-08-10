Amcham e Projeto Somos Uôge realizam evento sobre ESG

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro será terça (12), com 100 líderes de empresas em palestras e painéis sobre o compromisso do setor privado com as transformações sociais

Promovendo o diálogo corporativo sobre a importância das variáveis que fazem parte da sigla ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em português), a Amcham Pernambuco e o Projeto Somos Uôge promovem evento nesta terça-feira (12).

O tema será “Diálogos Com Propósito: Empresas que Fortalecem a Transformação Social” com palestras das 9h às 11h30, no auditório do Empresarial Issac Newton, na Ilha do Leite.

A ação será voltada para cerca de 100 líderes e representantes de diversas corporações, incluindo profissionais de áreas como ESG, Comunicação, RH e Compliance Corporativo, entre outras.

A agenda inclui painéis com diálogos que fomentam a prática e cases reais nos âmbitos corporativos e governamentais.

O destaque será a palestra com a CEO na Goldenberg Diversidade, Gestora Executiva Movimento Mulher 360, integrante do Comitê Pacto Global Brasil e Movimento Elas Lideram, além de Conselheira FIESP, Conselheira Fórum LGBT e Ted Speaker, Margareth Goldenberg.

“Responsabilidade social, diversidade e inclusão não são apenas boas práticas — são elementos centrais para a construção de uma sociedade mais justa, segura e sustentável. Empresas que assumem esse compromisso contribuem ativamente para reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e fortalecer vínculos sociais. Além disso, organizações têm um alcance e uma capacidade de mobilização que podem acelerar transformações culturais e econômicas. Muitas delas já entenderam que fazer parte da solução das questões sociais não é só uma questão ética, mas estratégica. Contribuir para o avanço da equidade e da inclusão significa criar ambientes mais inovadores, atrativos e conectados com os valores da sociedade atual”, destaca Margareth.

A responsável pelo Projeto Somos Uôge, Mariana Rocha, destaca que "será um momento enriquecedor para lideranças compartilharem experiências, cases e boas práticas em torno do pilar social . Além disso, teremos um conteúdo potente, com painéis e palestra de especialistas que vão inspirar novas conexões e colaborações intersetoriais”.

