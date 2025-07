Bruno Machado e Ivo Lira inauguram hub gastronômico com 12 restaurantes: confira lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bruno Machado e Ivo Lira deram um passo importante no mercado gastronômico do Recife, ao inaugurarem o Hub Food, empresa que agrega 12 restaurantes em um só espaço, com diversidade de experiências e sabores.

A ideia tomou forma em 2019, no formato cloud kitchen, com apenas quatro funcionários, quatro marcas diferentes e 100% online. Cinco anos depois, o negócio não apenas cresceu como se tornou um case. Agora emprega mais de 100 colaboradores em um único espaço, 12 restaurantes de diferentes especialidades.

“A proposta é oferecer ao cliente a liberdade de escolher qualquer prato do cardápio das 12 marcas, tudo servido no mesmo salão. Na parte interna, as cozinhas ocupam espaços específicos, de acordo com cada operação, respeitando a identidade, receitas e processos próprios, garantindo qualidade e autenticidade em cada pedido”, afirma Ivo Lira.

CONFIRA TODOS OS RESTAURANTES QUE FAZEM PARTE: