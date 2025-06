Toque regional sob a expertise do chef Luís Henrique Montalvão em restaurante do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2012, o chef Luís Henrique Montalvão resolveu unir seus conhecimentos da culinária internacional com a rica gastronomia regional e abriu seu primeiro restaurante, o Engenho Gourmet.

A união dos sabores é uma homenagem direta às tradições do Nordeste, com um cardápio típico que vai desde uma clássica feijoada ao churrasco brasileiro. Assim, o Engenho Goumert serve um prato cheio de comidas afetivas e saborosas, diretamente do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.



Chef Luís Henrique conta com uma vasta expertise em gastronomia regional e internacional - Arquivo Pessoal/Divulgação

O sucesso do estabelecimento se dá aos de mais de 20 anos de experiência gastronômica de Montalvão que, ao longo da sua trajetória, deixou o Brasil para adquirir vivências no exterior, mas sem perder o jeito único de preparar os pratos.

Do mundo de volta para o Nordeste

Luís Henrique hoje é chef de cozinha, mas descobriu sua paixão pela gastronomia ainda cedo, por voltados 5 anos de idade. Anos depois, aos 22, abdicou da faculdade de Administração no Brasil para dar início a sua trajetória de chef, em Londres.

Chef Luís Henrique Montalvão tem expertise em culinária internacional - Divulgação/Arquivo pessoal

De lá, aprendeu técnicas gastronômicas, disciplinas pelos alimentos e diferentes culinárias internacionais, se tornando chef de um restaurante europeu. Entre as principais cozinhas que domina estão O Chef tem experiência na cozinha Internacional, Italiana, Argentina, Inglesa, Espanhola e Asiática.

Em um workshop recente nos Estados Unidos, Montalvão pode demonstrar seu conhecimento internacional para renomados chefes de cozinha, não apenas expandindo o seu conhecimento, como também explorando diversas partes do mundo o que o chef brasileiro tem a oferecer. O profundo conhecimento em carnes e pratos internacionais quentes faz com que o chef se destaque no segmento.

"Seguir a carreira culinária é estar sempre em busca de novas técnicas e culinárias, e acreditar que a gastronomia é um universo incansável por conhecimento e sabores", complementa o chef.