Medida simples poderia melhorar problema no trânsito

O trânsito numa parte da Avenida Boa Viagem está complicado praticamente o dia inteiro, devido às obras de requalificação da orla, realizadas pela Prefeitura. O problema poderia diminuir com uma medida simples da CTTU. Proibir o estacionamento na faixa junto aos edifícios, nas áreas onde acontecem as retenções devido ao trabalho. Que, inclusive, poderia ser implementada nos próximos trechos que terão dificuldade na circulação dos veículos.

Alex Campos, presidente da Compesa, mostrou seu lado músico, tocando zabumba no show de Clívio Valença, na festa junina dos funcionários da empresa - Arquivo Pessoal

FILIAÇÃO

Raquel Lyra, Priscila Krause e muitos secretários estarão hoje em Caruaru para prestigiar a filiação do prefeito Rodrigo Pinheiro ao PSD.

ARTE

O Museu de Arte de São Paulo confirmou presença na Art.PE, Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece em outubro, no Recife Expo Center.

BAILE

O Paris Saint-Germain comprovou que é o melhor time do momento no futebol mundial, ao dar, literalmente, um baile no poderoso Real Madrid, ontem, goleando por 4x0 e ganhando o direito de disputar, domingo, a final da Copa do Mundo de clubes da Fifa, contra o Chelsea.

MORTE

A autópsia no corpo da brasileira Juliana Marins realizada no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, confirmou o trabalho realizado pelo médico legista da Indonésia. Ela morreu devido a uma hemorragia interna resultante de múltiplas lesões traumáticas. E que ela só sobreviveu da queda por apenas 15 minutos.

Durante audiência pública no Senado, Danilo Cabral, superintendente da Sudene, com os senadores Teresa Leitão e Fernando Dueire - Arquivo Pessoal

CUSTO

Pernambucano que foi assistir ao jogo Fluminense e Chelsea no Metlife Stadium, em Nova Jersey, pertinho de Nova York, pagou US$ 73 (R$ 400), pelo ingresso, mas para enfrentar o forte calor teve que desembolsar US$ 3 (R$ 17) por uma garrafinha de água, 6,50 (R$ 35,69), por uma latinha de Coca-Cola e US$ 14 (R$ 77), por uma cerveja.

JAPÃO

De hoje até domingo, a Torre Malakoff traz exposição que celebra a relação de 130 anos entre Brasil e Japão. A mostra “Netsuke - Esculpido Contemporâneo em Madeira” traz peças com técnicas artísticas em madeira.

REALEZA

Ficou marcado na história o dia de ontem, quando a princesa de Gales Kate Middleton usou uma das tiaras preferidas de Lady Di. Originalmente uma peça foi feita para a Rainha Maria em 1914, com pérolas e diamantes.

AEROPORTO

O Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, é o único do Brasil entre os 10 melhores do mundo no ranking AirHelp. Esse é o pior resultado do país no ranking, que nas edições anteriores teve quatro ou dois aeroportos na listagem.

CALOR

Dados de monitoramento da União Europeia demonstraram que a Europa Ocidental registrou este ano ou junho mais quente da história, com temperaturas extremas e calor constante. Desde 2023 há essa alta e cada ano está cada vez mais quente.

PRORROGAÇÃO

A exposição “1º Salão de Fotografia do Recife”, no Museu da Cidade, foi prorrogada até domingo.

VISUAL

O Recife Expo Center está iluminado de Verde ou Amarelo, em apoio para duas importantes campanhas de saúde pública: o “Julho Verde”, dedicado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e o “Julho Amarelo”, que alerta para a prevenção e o controle das hepatites virais.

SALVADOR

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, está em Salvador, onde tem uma série de reuniões com as equipes da secretaria de Gestão da capital baiana. Na pauta, troca de experiências em assuntos como a administração do hospital veterinário e detalhes da dinâmica de ponto eletrônico para gestão de pessoas.